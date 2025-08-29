આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં મોટો ઝટકો, નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ચેતન રાવલે આપ્યું રાજીનામું

અમદાવાદ: આમ આદમી પાર્ટીને ગુજરાતમાં મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના નેશનલ જોઈન્ટ સેક્રેટરી ચેતન રાવલે આજે આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. ચેતન રાવલ પહેલા કોંગ્રેસમાં હતા, કોંગ્રેસ છોડીને તે આમ આદમી પાર્ટી જોડાયા હતા અને હવે ચેતન રાવલે આપમાંથી પણ રાજીનામું આપી દીધું છે. રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા છે કે ચેતન રાવલ ફરી કોંગ્રેસમાં ઘરવાપસી કરી શકે છે. પરંતુ આ મુદ્દે ચેતન રાવલે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટતા કરી નથી.
ચેતન રાવલે આજે સવારે અંગત કારણસર રાજીનામાનો પત્ર ઈશુદાન ગઢવીને મોકલી આપ્યું હતું. હાલમાં ચેતન રાવલ આમ આદમી પાર્ટી ગોવાના પ્રભારી તરીકેની જવાબદારી નિભાવી રહ્યા હતા. તેઓએ અંગત કારણોસર રાજીનામાનો પત્ર આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશ પ્રમુખ ઈશુદાન ગઢવીને આપ્યું છે. જેને કારણે એવી ચર્ચા કરવામાં આવી રહી છે કે ચેતન રાવલ આગામી દિવસોમાં કોંગ્રેસમાં ઘરવાપસી કરી શકે છે. ચેતન રાવલ અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસના પ્રમુખ પણ રહી ચૂક્યા છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે ચેતન રાવલ ગુજરાતના પૂર્વ ગૃહમંત્રી સ્વર્ગીય પ્રબોધ રાવલના પુત્ર છે. ચેતન રાવલ અમદાવાદની બે બેઠક પરથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડી ચૂક્યા છે. તેઓ પોલિટિકલી ખૂબ જ નિષ્ણાંત છે. તેઓ ભૂતકાળમાં અમદાવાદના આસારવા અને ખાડિયા બેઠક પરથી વિધાનસભાની ચૂંટણી લડ્યા હતા. ચેતન રાવલ ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસના મહામંત્રી અને પ્રવક્તા તરીકેની જવાબદારી પડશે નિભાવી ચૂક્યા છે. ચેતન રાવલ વર્ષ 2022માં કોંગ્રેસમાંથી પક્ષપલટો કરી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા.
