અમદાવાદ હાટમાં નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસની ભવ્ય ઉજવણી: પટોળા, ટાંગલીયા શાલ સહિત 93થી વધુ સ્ટોલ

અમદાવાદ: 7 ઓગસ્ટ એટલે નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસ, જે ભારતના સાંસ્કૃતિક વારસા અને કારીગરોની મહેનતને સન્માન આપવાનો દિવસ છે. આ દિવસનો મુખ્ય ઉદ્દેશ હાથવણાટની કલાને પ્રોત્સાહન આપવું અને તેના કારીગરોની પ્રશંસા કરવી છે. હાથવણાટ એ માત્ર કાપડ બનાવવાની પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ પેઢી દર પેઢી ચાલી આવતી સાંસ્કૃતિક પરંપરા છે. આ દિવસે આપણે એવા અસંખ્ય કારીગરોની વાર્તાઓને યાદ કરીએ છીએ, જેમણે આ કલાને જીવંત રાખવા માટે સંઘર્ષ કર્યો છે. આધુનિકતા અને મશીનરીના યુગમાં પણ હાથવણાટનું મહત્ત્વ યથાવત્ રહ્યું છે.
અમદાવાદના વસ્ત્રાપુર ખાતે આવેલા અમદાવાદ હાટમાં નેશનલ હેન્ડલૂમ દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે. આ ઉજવણીના ભાગરૂપે અમદાવાદ હાટમાં 93થી વધુ સ્ટોલ રાખવામાં આવ્યા છે, જેમાં પટોળા, ટાંગલીયા શાલ, કચ્છી શાલ, હેન્ડલૂમ શાલ, હાથસાળ, હસ્તકલા, ભરતકામ, મોતીકામ, માટીકામ, વાંસકામ, રેશમી ડિઝાઇનર વસ્ત્રો, ઇકો-ફ્રેન્ડલી ઉત્પાદનો અને રાખડીઓ સહિતની હાથવણાટની વિવિધ વસ્તુઓ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. નેશનલ હેન્ડલૂમ વીકની ઉજવણી 1 ઓગસ્ટથી 8 ઓગસ્ટ સુધી ચાલે છે. આ દરમિયાન લોકો સવારે 11 વાગ્યાથી રાત્રે 9 વાગ્યા સુધી આ સ્ટોલની મુલાકાત લઈ ખરીદી કરી શકે છે. આ સ્ટોલ પર પ્રદર્શિત ઉત્પાદનો એક કે બે પેઢીઓથી અથવા 30 વર્ષથી વધુ સમયથી આ ક્ષેત્રે કાર્યરત કારીગરો દ્વારા બનાવવામાં આવે છે.
પટોળા બનાવનાર વિજયભાઈએ જણાવ્યું કે, પટોળાની વિશેષતા એ છે કે તે સિલ્કના દોરા પર આડા-ઊભા દોરાઓ દ્વારા ડિઝાઇન કરીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. પટોળું બનાવવું એ શ્રમસાધ્ય કામ છે, જેમાં સંયુક્ત પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ જરૂરી હોય છે. પહેલાં પટોળા વેચવામાં તકલીફ પડતી હતી, પરંતુ હવે લોકોમાં જાગૃતિ વધતાં વિવિધ પ્લેટફોર્મ દ્વારા પટોળાનું વેચાણ વધ્યું છે.
ટાંગલીયા શાલ બનાવનાર જયંતીભાઈએ કહ્યું કે, ટાંગલીયા શાલ 100% હાથથી બનાવવામાં આવે છે અને તે મશીનથી બની શકતી નથી. એક શાલ બનાવવામાં 20થી 25 દિવસનો સમય લાગે છે. પહેલાં લોકો આ કલાને ઓછું મહત્ત્વ આપતા હતા, પરંતુ હવે જાગૃતિને કારણે ટાંગલીયા શાલની માંગ વધી છે, અને લોકો તેની ખરીદી કરી રહ્યા છે.
