અમદાવાદનું કાલુપુર બજાર તિરંગાના રંગમાં રંગાયું, તિરંગા માટે સૌથી જૂની અને સસ્તી માર્કેટ

અમદાવાદ: 15 ઓગસ્ટના સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે, અમદાવાદના કાલુપુરમાં 15 ઓગસ્ટને લગતી દરેક વસ્તુ સૌથી સસ્તા ભાવે ઉપલબ્ધ છે. અહીં એક મહિના પહેલા જ બજારમાં ભીડ થવા લાગે છે. ધ્વજ, ટોપી, ટી-શર્ટ, ધ્વજ સ્ટેન્ડ, કપડાં, ફુગ્ગા અને જરૂરિયાતની દરેક વસ્તુ દુકાનોમાં ઉપલબ્ધ હોય છે અને હિન્દુ અને મુસ્લિમ બંને સમુદાયના લોકો સાથે મળીને વ્યવસાય કરે છે. આ બજારમાંથી વિદેશમાં પણ માલ નિકાસ થાય છે. આ બજાર દેશભક્તિની એક મોટી ઓળખ છે.
આ અંગે કાલુપુરના વેપારી સૈયદ નાસિર હુસૈને જણાવ્યું કે, કાલુપુરમાં અમારી એક દુકાન છે અને દર વર્ષે 15 ઓગસ્ટ અને 26 જાન્યુઆરી પહેલા, અમે ત્રિરંગા ધ્વજ અને તેને લગતી બધી વસ્તુઓ વેચવાનું શરૂ કરીએ છીએ. રાજસ્થાન, ભીલવાડા, ઉદયપુર, મધ્યપ્રદેશ, ઉત્તરપ્રદેશ, મહારાષ્ટ્ર જેવા રાજ્યોના લોકો તેને ખરીદવા માટે આવે છે. અમારી પાસે રુપિયા 25 થી રુપિયા 500 સુધીની વસ્તુઓ છે તે 2 મહિના અગાઉથી શરૂ કરવામાં આવે છે. દુકાન દેશભક્તિના રંગમાં શણગારવામાં આવે છે. અમે દેશની સેવા કરવા માટે અહીં 2 મહિના માટે ધ્વજ વેચીએ છીએ. અમારી પાસે રુપિયા 1 થી રુપિયા 100 સુધીના ધ્વજ છે. અમારી પાસે કાપડ, પ્લાસ્ટિક અને કાગળથી બનેલા ધ્વજ છે. તોરણ શણગાર, ફૂલોના બેજ સ્ટીકરો અને અન્ય એસેસરીઝ અહીં ઉપલબ્ધ છે. નાના બાળકોથી લઈને વડીલો સુધીના લોકો તેમને ખરીદવા આવે છે. બજારમાં ઘણી ભીડ છે અને એક દિવસ બાકી છે. આ માટે, દરેક શહેરમાંથી લોકો અહીં જથ્થાબંધ સામાન ખરીદવા આવ્યા છે.
એક ગ્રાહક શહજાદ ભાઈએ જણાવ્યું કે, હું મિર્ઝાપુરમાં રહું છું, 15 ઓગસ્ટ સ્વતંત્રતા દિવસ તરીકે આવી રહ્યો છે, તેથી હું અહીં ધ્વજ ખરીદવા આવ્યો છું. અને મારા જીવનમાં હું બાળકો માટે ધ્વજ વેચું છું, બાળકો ખૂબ જ ખુશીથી ધ્વજ ખરીદે છે. અમે અહીં ધ્વજ, તોરણ, હેન્ડ બેલ્ટ, ટોપી અને એસેસરીઝ ખરીદવા આવ્યા છીએ. અમે 15 ઓગસ્ટ ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ.
કાલુપુર બજારમાં એક દુકાનદાર હમઝા ભાઈએ જણાવ્યું કે, કાલુપુર બજાર ખૂબ જ જૂનું અને ઐતિહાસિક બજાર છે. અહીં ઋતુ પ્રમાણે દરેક વસ્તુ ઉપલબ્ધ છે. આ બજાર એક મોસમી દુકાન તરીકે પ્રખ્યાત છે. અહીં દરેક તહેવાર અનુસાર વસ્તુઓ વેચાય છે અને તહેવારો ખૂબ જ ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. આવતીકાલે 15 ઓગસ્ટની ઉજવણી માટે, આ બજારમાં ધ્વજ અને તિરંગાના એસેસરીઝનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે. ત્રિરંગાની થીમ પર વિવિધ જાતો વેચાઈ રહી છે. આ માટે વિવિધ રાજ્યોના લોકો અહીં ખરીદી કરવા આવે છે. અહીં ફક્ત ત્રણથી ચાર દુકાનોમાં ધ્વજ વેચાઈ રહ્યા છે અને આ ધ્વજ બનાવવાનું કામ થોડા મહિના પહેલા શરૂ થઈ જાય છે. અને સામાન્ય માણસની સાથે, રાજકીય નેતાઓ પણ અહીં ખરીદી કરવા આવે છે અને સાંપ્રદાયિક એકતા, ભાઈચારો, દેશભક્તિ ખૂબ જ દેખાય છે, તેથી જ આ બજાર વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત બન્યું છે.
આ પણ વાંચો: