નર્મદાનું હોટફેવરીટ સ્પોટ "ઝરવાણી ધોધ" : સ્વાદિષ્ટ-સ્વાસ્થ્યપ્રદ આદિવાસી ભોજન ખાઈ કહેશો વાહ... - ZARWANI FALLS

સાતપુડાની ગીરીકંદરાઓ, ખળખળ વહેતી નદી અને વન આચ્છાદિત કુદરતી પ્રકૃતિને કારણે નર્મદા જિલ્લાને મીની કાશ્મીરનું બિરુદ મળ્યું છે.

નર્મદાનું હોટફેવરીટ સ્પોટ "ઝરવાણી ધોધ"
નર્મદાનું હોટફેવરીટ સ્પોટ "ઝરવાણી ધોધ" (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 23, 2025 at 1:15 PM IST

નર્મદા : ખળખળ વહેતા નદી-ઝરણાં અને વન આચ્છાદિત પ્રકૃતિને કારણે નર્મદા જિલ્લાને મીની કાશ્મીરનું બિરુદ મળ્યું છે. નર્મદા જિલ્લાનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અદ્ભૂત છે અને તેમાંય ચોમાસાની સીઝનમાં સૌન્દર્ય અનેક ગણું વધી જાય છે. આવા સુંદર વાતાવરણ સાથે આદિવાસી સમાજના પરંપરાગત ભોજન-આહાર પણ એટલા જ સ્વાદિષ્ટ છે, જે ચાખ્યા બાદ પ્રવાસીઓ પણ બોલી ઉઠે છે, વાહ ફરવા આવવું તો નર્મદામાં....

ગુજરાતનું મીની કાશ્મીર "નર્મદા જિલ્લો"

ગુજરાતનો નાનકડો વનવાસી જિલ્લો એટલે નર્મદા, જ્યાં સૌથી વધુ અને મોટો વન વિસ્તાર આવેલ છે. સાતપુડા અને વિંધ્યાચલની ગિરીમાળાઓ ચોમાસાની ઋતુમાં સોળે કળાએ ખીલી ઉઠે છે. તેના કારણે જ ગુજરાતના કાશ્મીરનું ઉપનામ નર્મદા જિલ્લાને મળ્યું છે. સાથે જ અહીંના ધોધ પણ એટલા જ પ્રસિદ્ધ છે. આવો જ એક ધોધ છે, ઝરવાણી ધોધ...

સ્વાદિષ્ટ-સ્વાસ્થ્યપ્રદ આદિવાસી ભોજન ખાઈ કહેશો વાહ... (ETV Bharat Gujarat)

મનમોહક "ઝરવાણી ધોધ"

નર્મદા જિલ્લામાં આવેલ ઝરવાણી ધોધ તો ખૂબ જ પ્રખ્યાત છે. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની મુલાકાતે આવતા પ્રવાસીઓ નર્મદા જિલ્લાના કુદરતી સૌંદર્યને માણવા કેવડિયા પાસે આવેલ ઝરવાણી ધોધની અચૂક મુલાકાત લે છે. આ ધોધ પ્રવાસીઓ માટે એક અનેરું આકર્ષણ છે. ઝરવાની ધોધ 30 મીટર ઉપરથી પડે છે અને જે દ્રશ્ય સર્જાય છે તેને જોવા દૂર દૂરથી પ્રવાસીઓ આવી રહ્યા છે.

હાલ જ ત્રણ દિવસનું મીની વેકેશન ગયું, ઉપરાંત દરેક વિકેન્ડની મજા માણવા પ્રવાસીઓ ઘોઘાટ કે પ્રદૂષણ રહિત નર્મદા જિલ્લાના સ્થળોએ આવે છે. અહીં માત્ર શાંત વાતાવરણ અને આજુબાજુ જંગલ વિસ્તાર છે. વરસાદના કારણે આ વિસ્તાર હાલ લીલોછમ દેખાય છે. અહીં આવતા પ્રવાસીઓ પણ એક વાર આ કુદરતી સૌંદર્ય જોઈ મનમોહિત થઈ જાય છે અને કહે છે, "વિકેન્ડની રજાની મજા માત્ર નર્મદામાં જ હોય"

અસ્સલ આદિવાસી ભોજન દાઢે વળગશે જ...

દેશ અને વિદેશના પ્રવાસીઓ અહીં ફરવા આવે છે. નર્મદાના પ્રાકૃતિક સ્થળોની સાથે અહીંનું આદિવાસી જમવાનું પણ લોકોનું મન મોહી લે છે. અહીં આવતા પ્રવાસીઓ મોટી હોટલોમાં નહીં પરંતુ અહીં નાના ઢાબા ચલાવતા સ્થાનિક લોકોએ બનાવેલ દેશી ફૂડ વધુ પસંદ કરી રહ્યા છે. અહીં ખાસ મકાઈ અને બાજરીના રોટલા, દેશી રીંગણ-બટાકાનું શાક અને ખાસ લસણની ચટણી જેવી વાનગીનો સ્વાદ લેવાનું ભૂલતા નથી.

સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્યપ્રદ "આદિવાસી ભોજન"

આદિવાસી સમાજના સ્થાનિક લોકો ચૂલા પર સાદી ખીચડી, રીંગણ-બટાકાનું શાક, આદુ-લસણ અને મરચાની ચટણી, સેવ-ટામેટાનું શાક તથા અને બાજરી અને મકાઈના રોટલા... આ સાદા ઓર્ગેનિક ભોજનનો સ્વાદ 5 સ્ટાર હોટલમાં પણ નથી હોતો. આ ભોજન સ્વાદ સાથે સ્વાસ્થ્યપ્રદ પણ છે. એટલે નર્મદામાં આવતા પ્રવાસીઓ ટ્રાયબલ ભોજન શોધે છે, જે ઝરવાણીમાં મળી રહે છે.

સ્થાનિક લોકોનો વિકાસ : પ્રવાસીઓ આવતા અહીંના સ્થાનિક લોકોની રોજગારીમાં પણ વધારો થયો છે. એટલું જ નહીં સ્થાનિક લોકો મહિનામાં 30 થી 40 હજાર રૂપિયા કમાઈ રહ્યા છે. જો તમે પણ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોવા આવ્યા છો, તો પ્રકૃતિના ખોળે આ આદિવાસી પૌષ્ટિક ભોજનનો લ્હાવો લેવાનું ચૂકતા નહીં. પછી કહેજો "વાહ ક્યા બાત હૈ..."

