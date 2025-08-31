ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લાના લોકો માટે ફરી એક વાર ચિંતાજનક પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ છે. નર્મદા નદીમાં ઉપરવાસમાંથી આવેલ ભારે પાણીના કારણે ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે નદી સિઝન દરમિયાન બીજીવાર બંને કાંઠે વહી રહી છે. હાલ નર્મદા નદીની જળ સપાટી 19 ફૂટ સુધી પહોંચી ગઈ છે. ઉપરવાસમાં થયેલા સતત વરસાદના પગલે સરદાર સરોવર નર્મદા ડેમમાં પાણીની ભારે આવક નોંધાઈ હતી. જેના કારણે ડેમમાંથી 2.95 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાયું હતું.
જોકે આજે સવારે 7 વાગ્યે પાણીની આવકમાં ધરખમ ઘટાડો થતાં 15માંથી 5 દરવાજા બંધ કરાયા છે. હાલ 10 દરવાજા 1.40 મીટર ખોલીને લગભગ 1 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે, જ્યારે પાવરહાઉસ મારફતે વધારાના 45 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડાઈ રહ્યું છે. કુલ મળીને હાલ નર્મદા નદીમાં 1.45 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે.
14 જેટલા ગામોને કરાયા એલર્ટ
ભરૂચ જિલ્લાના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે તંત્ર સતર્ક બન્યું છે. અંકલેશ્વરના મામલતદાર દ્વારા 14 જેટલા ગામોને ખાસ સાવચેતી રાખવા સૂચના અપાઈ છે. તંત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને નદી કાંઠા પાસે ન જવા તેમજ સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
છેલ્લાં 24 કલાક દરમિયાન ભરૂચ જિલ્લામાં અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ
જંબુસર: 6 મી.મી.
આમોદ: 2 મી.મી.
વાગરા: 3 મી.મી.
ભરૂચ: 1 મી.મી.
ઝઘડિયા: 2 ઇંચ
અંકલેશ્વર: 3 મી.મી.
હાંસોટ: 6 મી.મી.
વાલિયા: 3 મી.મી.
નેત્રંગ: 3 ઇંચ
હવામાન વિભાગનું ઓરેન્જ એલર્ટ
ઝઘડિયા અને નેત્રંગ તાલુકામાં સર્વાધિક વરસાદ નોંધાતા ત્યાંની નદીઓ અને ખાડીઓમાં પાણીની સપાટી વધી ગઈ છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા આજે પણ ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. તેના અંતર્ગત જિલ્લામાં છૂટાછવાયા સ્થળોએ ધોધમાર વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. ખાસ કરીને નદીકાંઠા અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પૂર જેવી સ્થિતિ ઊભી થવાની શક્યતા હોવાથી તંત્ર સતત નજર રાખી રહ્યું છે.
જનજીવન પર અસર
નર્મદા નદીમાં વધેલા પાણીના કારણે ગોલ્ડન બ્રિજની આસપાસનો વિસ્તાર ચિંતા જન્માવી રહ્યો છે. ગત વર્ષે જેમ પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી, તેવી જ સ્થિતિ આ વર્ષે પણ જોવા મળી રહી છે. વાહનવ્યવહાર, ખેતી તથા રોજિંદા કાર્યો પર વરસાદ અને નદીના વધેલા જળસ્તરની અસર પડી રહી છે.
તંત્રની અપીલ
ભરૂચ જિલ્લાના કલેક્ટરેટ તથા સંબંધિત તંત્ર દ્વારા જાહેર જનતાને અનાવશ્યક રીતે નદીકાંઠા, નાળા અને ખાડીઓ પાસે ન જવાની કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. પાણીની સપાટીમાં અચાનક વધારો થઈ શકે છે, તેથી લોકો પોતાના પરિવાર તથા પશુધનની સલામતી માટે આગોતરા પગલાં લે તેવી વિનંતી કરવામાં આવી છે.
જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા જાહેર કરાયેલા માર્ગદર્શનમાં નદીકાંઠે રહેતા ગામલોકોને સાવચેત રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. નદી ખેડતા માછીમારો, નદીકાંઠે આવતા સહેલાણીઓ તેમજ અન્ય નાગરિકોને હાલ પૂરતું નદીમાં પ્રવેશ ન કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. વધુમાં, નદીકાંઠાના વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને પોતાનો સામાન તથા પશુઓને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડવા માટે આગોતરા તૈયારીઓ રાખવા પણ તંત્રએ સૂચના આપી છે.
અંકલેશ્વરના મામલતદાર કરણસિંહ રાજપૂતે જણાવ્યું કે, "નર્મદા નદીમાં પાણી છોડવાના કારણે તંત્ર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે. હાલ પૂર જેવી ગંભીર પરિસ્થિતિ નથી, પરંતુ લોકોએ ગભરાયા વગર સાવચેત રહેવું જોઈએ. ગામલોકોને ચેતવણી આપી દેવાઈ છે, તેમજ તંત્ર જરૂરી તમામ વ્યવસ્થાઓ માટે સજ્જ છે."
ગૌણ વાત એ છે કે, આ ચોમાસાની સીઝનમાં બીજી વાર નર્મદા નદી બે કાંઠે વહે તેવી શક્યતા છે. થોડા દિવસો પહેલા પણ નદીના જળસ્તરમાં અચાનક વધારો થતાં અનેક ગામોને એલર્ટ જાહેર કરાયા હતા. હાલમાં પણ ડેમમાં પાણીની આવક જારી રહેતાં નદીનું સ્તર વધી રહ્યું છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્રે આગોતરા ચેતવણીઓ જાહેર કરી છે.
ભરૂચના ગોલ્ડન બ્રિજ પાસે નદીનું પાણી ચેતવણી સ્તર સુધી પહોંચે ત્યારે સામાન્ય વાહનવ્યવહાર તેમજ નદીકાંઠે રોજિંદી કામગીરી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા ફાયર, પોલીસ તેમજ તાત્કાલિક બચાવ દળોને તૈયાર રાખવામાં આવ્યા છે.
હાલ પૂરતી ગંભીર પરિસ્થિતિ નથી, પરંતુ અંકલેશ્વરના 14 ગામો સહિત ભરૂચ જિલ્લાના નદીકાંઠાના વિસ્તારો માટે સાવચેતી જરૂરી બની છે. તંત્ર દ્વારા સતત મોનીટરીંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહે તે માટે તમામ વિભાગોને એલર્ટ પર રાખવામાં આવ્યા છે.