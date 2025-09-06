ભરૂચમાં નર્મદા નદી ભયજનક સપાટીએ, સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી છોડાતા સ્થિતિ બની ચિંતાજનક, શાળા-કોલેજો બંધ
વરસાદ અને નર્મદા ડેમમાંથી પાણી છોડાતા ભરૂચમાં ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે નર્મદા નદીની જળસ્તર ભયજનક સપાટીએ પહોંચ્યુ છે, તંત્ર સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યું છે.
Published : September 6, 2025 at 8:06 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 9:13 AM IST
ભરૂચ: ભરૂચ જિલ્લામાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી સતત વરસી રહેલા વરસાદ અને સરદાર સરોવર ડેમમાંથી પાણી છોડાવાને કારણે નર્મદા નદીમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભરૂચ ગોલ્ડન બ્રિજ ખાતે નર્મદા નદીનું જળસ્તર હાલ 28 ફૂટે સ્થિર છે. જોકે નદી હાલ ખતરાની સપાટી નજીક હોવા છતાં, જિલ્લા વહીવટી તંત્રની ચુસ્ત વ્યવસ્થાને કારણે હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ છે.
ડેમમાંથી 4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડાયું
ઉપરવાસમાંથી પાણીની ભારે આવકને કારણે સરદાર સરોવર ડેમમાંથી હાલ 4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેના કારણે નર્મદા નદીની જળસપાટી ઉત્તરોત્તર વધી રહી છે. પાણીની આવકને પગલે નદીનું સ્તર વધી રહ્યું હોવા છતાં હાલ તે 28 ફૂટે સ્થિર હોવાનું તંત્ર દ્વારા જણાવાયું છે.
વહીવટી તંત્ર સતર્ક
ભરૂચ જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા નદી કાંઠાના વિસ્તારોમાં સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. એડિશનલ કલેકટર એન.આર.ધાંધલ, અંકલેશ્વર પ્રાંત અધિકારી ભગીરથસિંહ જાડેજા, અંકલેશ્વર મામલતદાર કરણસિંહ રાજપુત સહિતના અધિકારીઓએ નર્મદા બ્રિજ પર પહોંચી નદીના જળસ્તરનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું કે હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ છે, પરંતુ જરૂર પડશે તો સ્થળાંતર સહિતની કાર્યવાહી હાથ ધરવા તંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે.
તંત્રની અપીલ
તંત્ર દ્વારા નદીકાંઠાના ગામોના લોકોને સતર્ક રહેવા અપીલ કરવામાં આવી છે. નદીના કિનારે ભીડ ન કરવી, માછીમારોને નદીમાં ન ઉતરવા અને વરસાદી પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સલામત સ્થળોએ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. વહીવટીતંત્ર દ્વારા ગ્રામજનોને સતત માહિતી પહોંચાડવામાં આવી રહી છે અને જરૂરી હોય ત્યાં ટીમોને તાત્કાલિક મોકલવાની તૈયારી છે.
નર્મદા નદીમાં પાણીની સપાટી વધવાના કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારમાંથી સ્થળાંતર કરાયેલ લોકોનું આશ્રયસ્થાન ખાતે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા મેડિકલ ચેકઅપ કરવામાં આવ્યું.@CMOGuj @revenuegujarat @InfoGujarat pic.twitter.com/puiUOvUxDS— Collector & DM Bharuch (@CollectorBharch) September 5, 2025
લોકોને કરાયા સાવચેત
નર્મદા નદી ભયજનક સપાટીની નજીક પહોંચી હોવા છતાં લોકો તંત્રની કાર્યવાહી પર વિશ્વાસ છે, અનેક ગામોમાં લોકો સતર્ક બની ગયા છે અને નદીની સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છે. વરસાદી માહોલને કારણે નગર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની પરિસ્થિતિ પણ જોવા મળી રહી છે, પરંતુ હાલ મોટી હાનિ થઈ નથી.
હાલમા પડેલ ભારે વરસાદ, હવામાન વિભાગની આગાહી તેમજ નર્મદા નદીમાં વધી રહેલ જળ સપાટી ધ્યાને લેતા આવતીકાલે ભરૂચ જિલ્લાના તમામ તાલુકાના આંગણવાડી, શાળાઓ, કોલેજો અને ITI માં શિક્ષણકાર્ય બંધ રહેશે. @CMOGuj @InfoGujarat— Collector & DM Bharuch (@CollectorBharch) September 5, 2025
શું કહે છે તંત્ર ?
એડિશનલ કલેક્ટર એન.આર.ધાંધલએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, નર્મદા નદીમાં હાલ પાણીનું જળસ્તર 28 ફૂટે સ્થિર છે. ડેમમાંથી હાલ 4 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ છે અને જરૂર પડશે તો સ્થળાંતર સહિતની કામગીરી માટે વહીવટીતંત્ર સંપૂર્ણ રીતે સજ્જ છે.
ભરૂચમાં નર્મદા નદી હાલ 28 ફૂટે વહી રહી છે, જે ભયજનક સપાટીની નજીક છે. સરદાર સરોવર ડેમમાંથી છોડાતા ભારે પાણીના પ્રવાહને કારણે નદીમાં ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમ છતાં તંત્ર સતર્ક રહેતાં હાલ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં છે. જો આગામી કલાકોમાં પાણીની આવક યથાવત રહેશે તો સ્થળાંતર સહિતના પગલાં તાત્કાલિક હાથ ધરાશે.