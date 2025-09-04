ETV Bharat / state

નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન - BEST TEACHER AWARD 2025

શાંતિલાલ ભોઈને CRC કક્ષાએ ‘પ્રતિભાશાળી શિક્ષક’, તાલુકા કક્ષાએ ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક’, જિલ્લા કક્ષાએ ‘ઈનોવેટીવ શિક્ષક’ અને ‘નર્મદા રત્ન’ સહિત અનેક પુરસ્કારો મળ્યા છે.

નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 4, 2025 at 7:58 PM IST

નર્મદા: ગરુડેશ્વર તાલુકામાં સરદાર સરોવર નર્મદા યોજનાના પુનર્વસવાટથી અસરગ્રસ્ત આદિવાસી બાળકોના શિક્ષણ માટે 1999માં ગોરા ખાતે સરકારી પ્રાથમિક શાળા શરૂ થઈ હતી. આ શાળામાં માત્ર ચાર વિદ્યાર્થીઓ સાથે શરૂઆત કરનાર શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈના પ્રયાસોથી અત્યાર સુધી 250થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ શિક્ષણ મેળવ્યું છે, જેમાંથી 35થી વધુ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓએ સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રમાં નોકરી હાંસલ કરી છે.

શાંતિલાલ ભોઈએ શિક્ષણ ક્ષેત્રે નોંધપાત્ર યોગદાન આપ્યું છે, જેના માટે તેમને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી 5 સપ્ટેમ્બરે સન્માનિત કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે, શાળાની શરૂઆત શિક્ષણપ્રેમી ગોવિંદભાઈ તડવીના મકાનના એક ખૂણામાં એક ખુરશી, ટેબલ, અલમારી અને કાળા પાટીયા સાથે થઈ હતી. આજે આ શાળાએ અનેક વિદ્યાર્થીઓને ઉજ્જવળ કારકિર્દી બનાવવામાં મદદ કરી છે.

નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન (Etv Bharat Gujarat)
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન (Etv Bharat Gujarat)

શાંતિલાલ ભોઈએ શિક્ષણમાં નવીન પહેલ કરી, જેમાં 2018-19માં ‘ચાલો બાળપણને વિકસાવીએ’, 2019-20માં ‘નવતર એક ઉપચાર અનેક’, 2020-21માં ‘શિક્ષા સેતુ’, 2021-22માં ‘ઓપન સ્માર્ટ ક્લાસ’, 2022-23માં ‘સ્કેનિંગ બાય લર્નિંગ’, 2023-24માં ‘એની ટાઈમ લર્ન (A.T.L)’, 2024-25માં ‘મિશન C.E.T’ અને 2025-26માં ‘ટોટલ ફિઝિકલ રિસ્પોન્સ (T.P.R)’નો સમાવેશ થાય છે. આ પહેલા જિલ્લા અને રાજ્ય કક્ષાએ પણ સરાહના મળી છે.

નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન (Etv Bharat Gujarat)

તેમના યોગદાનને ધ્યાને લઈને શાંતિલાલ ભોઈને CRC કક્ષાએ ‘પ્રતિભાશાળી શિક્ષક’, તાલુકા કક્ષાએ ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક’, જિલ્લા કક્ષાએ ‘ઈનોવેટીવ શિક્ષક’ અને ‘નર્મદા રત્ન’ સહિત અનેક પુરસ્કારો મળ્યા છે. વર્ષ 2018-19ના ‘ચાલો, બાળપણને વિકસાવીએ’ પ્રોજેક્ટે ગાંધીનગર અને દિલ્હી ખાતે રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ પ્રશંસા મેળવી, જેને SSA-સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન દ્વારા રાજ્યની શાળાઓમાં અમલી બનાવવામાં આવ્યો.

નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન
નર્મદા જિલ્લાના ‘નર્મદા રત્ન’ શિક્ષક શાંતિલાલ ભોઈને ‘શ્રેષ્ઠ શિક્ષક પુરસ્કાર-2025’થી સન્માન (Etv Bharat Gujarat)

વધુમાં, શાંતિલાલ ભોઈએ વ્યસનમુક્તિ, સ્વચ્છતા અને આરોગ્ય જાગૃતિ માટે વિદ્યાર્થીઓ અને ગ્રામજનોમાં જાગૃતિ લાવવા પ્રવૃત્તિઓ હાથ ધરી, જેને કારણે શાળાને ‘સ્વચ્છ વિદ્યાલય’ પુરસ્કાર મળ્યો. તેમના ‘ઓપન સ્માર્ટ ક્લાસ’ પ્રોજેક્ટ હેઠળ ધોરણ 3થી 5ના 14 વિષયોના 210 પાઠ્યક્રમોની PPT તૈયાર કરી, ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું. ‘લર્નિંગ બાય સ્કેનિંગ’ પ્રોજેક્ટે 2500 પાનાંના અભ્યાસક્રમને 11 પાનામાં સમાવી, બેગલેસ અને પેપરલેસ શિક્ષણનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું, જેને ‘ઈન્ડિયા બુક ઓફ રેકોર્ડ’ અને ‘વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ એક્સેલન્સ’માં સ્થાન મળ્યું.

