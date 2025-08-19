ETV Bharat / state

પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ, નર્મદાના રાજેશભાઈનો ઇકોફ્રેન્ડલી સંદેશ - ECO FRIENDLY GANESH IDOL

રાજપીપળામાં ગાયના છાણમાંથી ઈકોફ્રેન્ડલી ગણેશ મૂર્તિ બનાવતા રાજેશભાઈ વસાવાએ લોકોને પર્યાવરણ બચાવો અને જાળવોનો અનોખો સંદેશો આપ્યો છે.

પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ
પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)
નર્મદા: ગણેશ ચતુર્થી નજીક આવતા ગણેશ ભક્તો અને ગણેશ આયોજકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. આ સાથે સાથે લોકોમાં પર્યાવરણ પ્રત્યે જાગૃતિ આવી છે જેને કારણે ક્રમશ: પીઓપીની મૂર્તિઓનું ચલણ ધીરે ધીરે ઘટી રહ્યું છે. હવે લોકો માટીની મૂર્તિઓ પાણીમાં ઓગળી જતી હોવાથી માટીની મૂર્તિ તરફ વળ્યાં છે.

પરંતુ સમસ્યા એ છે કે, માટીની મૂર્તિ ખૂબ મોંઘી હોય છે અને તૂટી જવાનો ડર હોય છે. આમ આ સમસ્યાના નવા વિકલ્પ તરીકે નર્મદાના ગૌશાળા ચલાવતા અને રાજ્ય કક્ષાના શ્રેષ્ઠ ગૌ પશુપાલન વિજેતા રાજેશભાઈ વસાવા ગીરની ગાયના છાણમાંથી ગણેશ મૂર્તિ બનાવી રહ્યા છે.

પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat GujaratEtv Bharat Gujarat)

આજે નર્મદાના રાજેશ વસાવા લોકો માટે પ્રેણના રૂપ પણ બન્યા છે. રાજેશભાઇ એક પ્રકારના ઝાડના રસ સાથે ભેળવી ગાયના છાણમાંથી બનાવેલી મૂર્તિ 100% ઈકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિ છે. આનો મોટો ફાયદો એ છે કે આ મૂર્તિ વજનમાં ખૂબ જ હલકી, લઈ જવામાં સરળતા, મૂર્તિનું કદ બહુ મોટું નથી એકથી દોઢ ફૂટની હોય છે.

પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ
પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે રાજેશભાઈએ 5,000 જેટલા શ્રી ગણેશજીની મૂર્તિઓ બનાવી છે. જે ચપોચપ ઉપડી જાય છે. હાલ રાજપીપલા ચંદ્રવીલા સોસાયટીમાં તેમના નિવાસસ્થાનેથી ઓર્ડર આપેલ મૂર્તિઓનું ધૂમ વેચાણ થઈ રહ્યું છે.

પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ
પર્યાવરણપ્રેમીએ બનાવી ગાયના છાણમાંથી ગણેશજીની મૂર્તિ (Etv Bharat Gujarat)

રાજેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, ગાયના છાણમાંથી બનાવેલ મૂર્તિઓ નદીમાં વિસર્જન કરવાની જરૂર નથી પણ ઘરમાં જ ડોલમાં વિસર્જિત કરવાથી એ પાણીમાં સહેલાઇથી ઓગળી જાય છે અને એનું પાણી ફૂલ ઝાડના કુંડામાં, ખેતર કે બગીચામાં રેડી દેવાથી એ ઓર્ગેનિક ખાતર બની જાય છે. આમ કરવાથી ભક્તો દ્વારા પર્યાવરણની મોટી સેવા થાય છે અને નદીને પ્રદુષિત થતી અટકાવી શકે છે. આમ, આ ઇકોફ્રેન્ડલી પ્રયત્નથી રાજેશભાઈ પર્યાવરણ બચાવો અને જાળવોનો સંદેશો ઘરે ઘરે લોકો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

ગણેશજીની મૂર્તિને શણગારવામાં આવે છે
ગણેશજીની મૂર્તિને શણગારવામાં આવે છે (Etv Bharat Gujarat)

