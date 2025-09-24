ETV Bharat / state

MLA ચૈતર વસાવા આજે થશે જેલમુક્ત, વડોદરા જેલમાંથી આવશે બહાર, કાર્યકર્તાઓ કરશે સ્વાગત

મારા મારીના કેસમાં વડોદરાની જેલમાં બંધ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આજે 24 સપ્ટેમ્બરે જેલમુક્ત થઈ રહ્યાં છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 24, 2025 at 8:13 AM IST

વડોદરા: આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા આજે 24 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ સવારે 9 વાગ્યે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી બહાર આવશે. ચૈતર વસાવાને આવકારવા માટે મોટી સંખ્યામાં પદાધિકારીઓ અને કાર્યકર્તાઓ જેલ બહાર ઉપસ્થિત રહેશે.

22 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત હાઈકોર્ટે આપ્યા હતાં શરતી જામીન

મારા મારીના કેસના છેલ્લા ઘણા સમયથી વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાં બંધ ચૈતર વસાવાને ગત 22 સપ્ટેમ્બરે ગુજરાત હાઈકોર્ટે જામીન આપ્યાં હતા. હાઈકોર્ટના ન્યાયધીશ એમ.એમ મેંગડે દ્વારા અમુક શરતોને આધીન તેમના જામીન મંજુર કરાયા હતા. વસાવાને જામીન મળતા અને હવે જેલમુક્ત થતાં આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યકર્તાઓ વસાવાની જેલમુક્તિને વધાવી રહ્યાં છે.

આ પહેલા ચૈતર વસાવાને વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે કોર્ટે ત્રણ દિવસના વચગાળાના જામીન આપ્યા હતાં. આ દરમિયાન વસાવા 8 સપ્ટેમ્બરથી 10 સપ્ટેમ્બર સુધી વિધાનસભામાં હાજરી આપી શક્યા હતા.

શું હતો સમગ્ર મામલો ?

મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગત જૂલાઈ 2025માં ડેડિયાપાડા પ્રાંત કચેરીએ એટીવીટી (આપણો તાલુકો, વાઇબ્રન્ટ તાલુકો)ની સંકલન સમિતિની બેઠક હતી. જેમાં ચૈતર વસાવા, ડેડિયાપાડાના તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ સંજય વસાવા વગેરે લોકો હાજર હતા. જેમાં ચૈતર વસાવા અને સંજય વસાવા વચ્ચે માથાકૂટ થઈ હતી અને મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો અને સામ-સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ મામલે 5 જૂલાઈ 2025ના રોજ ચૈતર વસાવાની ડેડિયાપાડાથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેમને રાજપીપળા લઈ જવામાં આવ્યા હતાં. દરમિયાન રાજપીપળા કોર્ટમાં જામીન અરજી નામંજૂર થયા બાદ તેમણે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી, આ મામલે 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ ગુજરાત હાઈકોર્ટે સુનાવણી કરતા વસાવાને શરતી જામીન આપ્યાં હતાં.

