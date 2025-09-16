નારાયણ સાંઈએ બીમાર માતાને મળવા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં કરી 45 દિવસના હંગામી જામીન અરજી, 18 સપ્ટેમ્બરે સુનાવણી

ETV Bharat / state

આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈએ તેમની બીમાર માતાને મળવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હંગામી જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 16, 2025 at 7:40 PM IST

અમદાવાદ: આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈએ તેમની બીમાર માતાને મળવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હંગામી જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે. તેમના વકીલે આજે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હાજર રહીને રજૂઆત કરી હતી કે અરજદારની માતા હાલમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને ઓક્સિજન પર છે, તેમની હાલત ગંભીર છે. આથી, નારાયણ સાંઈએ 45 દિવસના હંગામી જામીન માટે અરજી કરી છે. આ મામલે આગામી સુનાવણી 18 સપ્ટેમ્બરે યોજાશે.

30 એપ્રિલ, 2019ના રોજ સુરતની સેશન્સ કોર્ટે નારાયણ સાંઈને વિવિધ કલમો હેઠળ દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને બળાત્કારના કેસમાં આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. નારાયણ સાંઈ ડિસેમ્બર 2013થી જેલમાં છે.

અગાઉની સુનાવણી દરમિયાન, નારાયણ સાંઈએ તેમની બીમાર માતાને મળવા હંગામી જામીનની માગણી કરી હતી. તેમના વકીલે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે અરજદારની માતાને તાજેતરમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. કોર્ટે આ મામલે સરકારી વકીલને તમામ નિર્દેશો મેળવવા મૌખિક સૂચના આપી હતી.

આજે, 16 સપ્ટેમ્બરે, વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. નારાયણ સાંઈ તરફથી હાજર રહેલા વકીલે જસ્ટિસ ઈલેશ વોરા અને જસ્ટિસ પી.એમ. રાવલની ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. વકીલે જણાવ્યું કે નારાયણ સાંઈની માતા હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને હાલમાં ઓક્સિજન પર છે. નારાયણ સાંઈએ 45 દિવસના હંગામી જામીન માટે અરજી દાખલ કરી છે, કારણ કે તેમની માતાની સારવાર ચાલુ છે.

નોંધનીય છે કે, જૂન મહિનામાં ગુજરાત હાઇકોર્ટે આસારામની નબળી તબિયત અને પિતા-પુત્રની વ્યક્તિગત મુલાકાત ન થઈ શકવાની હકીકતને ધ્યાનમાં લઈને, માનવતાવાદી ધોરણે નારાયણ સાંઈને તેમના પિતા આસારામને મળવા માટે પાંચ દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા હતા. કોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે નારાયણ સાંઈને તેમના અનુયાયીઓ કે આસારામના અનુયાયીઓના જૂથને મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

ઉલ્લેખનીય છે કે, નારાયણ સાંઈના પિતા આસારામને રાજસ્થાન હાઇકોર્ટે અલગ બળાત્કાર કેસમાં 30 ઓગસ્ટ સુધીમાં સરેન્ડર કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. આસારામની હંગામી જામીન અરજી પર રાજસ્થાન હાઇકોર્ટમાં 22 સપ્ટેમ્બરે વધુ સુનાવણી યોજાશે.

