બીમાર માતાને મળવા નારાયણ સાંઇની હંગામી જામીન માટેની અરજી, હાઇકોર્ટમાં આજે થશે સુનાવણી

નારાયણ સાંઈએ વકીલ મારફતે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરી છે. નારાયણ સાંઈ દુષ્કર્મ કેસનો આરોપી છે.

નારાયણ સાંઇની ફાઈલ તસવીર
નારાયણ સાંઇની ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat)
Published : September 16, 2025 at 7:01 AM IST

અમદાવાદ: આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈએ પોતાની બીમાર માતાને મળવા માટે હંગામી જામીન અરજી દાખલ કરી છે. નારાયણ સાંઈએ વકીલ મારફતે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરી છે. નારાયણ સાંઈ દુષ્કર્મ કેસનો આરોપી છે. તેમના વકીલ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં હાજર રહ્યા હતા અને આ મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી કે તાજેતરમાં અરજદારની માતા હોસ્પિટલમાં દાખલ છે. આ મુદ્દે 16 સપ્ટેમ્બરે વધુ સુનવણી હાથ ધરવામાં આવશે.

નારાયણ સાંઇ 2013થી જેલમાં બંધ
તમને જણાવી દઈએ કે 30 એપ્રિલ 2019 ના રોજ સુરતની સેશન્સ કોર્ટમાં નારાયણ સાંઈને જુદી જુદી કલમ હેઠળ સજા પાત્રો ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને દુષ્કર્મ કેસમાં નારાયણ સાંઈને આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી. ડિસેમ્બર 2013 થી તે જેલમાં બંધ છે.

નારાયણ સાંઇના વકીલે કોર્ટમાં શું કહ્યું?
નારાયણ સાંઈએ પોતાની બીમાર માતાને મળવા માટે હંગામી જામીન માંગ્યા છે. નારાયણ સાંઈની તરફથી હાજર રહેલા વકીલે કોર્ટમાં જણાવ્યું હતું કે, તાજેતરમાં અરજદારની માતાને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. કોર્ટે આ મામલે મૌખિક રીતે સરકારી વકીલને તમામ નિર્દેશો મેળવવાનું કહ્યું છે. અને 16 સપ્ટેમ્બરના દિવસે આ મામલે વધુ સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવશે. નારાયણ સાંઈ તરફથી હાજર રહેલા વકીલે જસ્ટિસ ઈલેશ વોરા અને જસ્ટિસ પી.એમ રાવલે ડિવિઝન બેન્ચ સમક્ષ આ મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી.

ઉલ્લેખનીય એ છે કે જૂન મહિનામાં હાઇકોર્ટે આસારામની મેડિકલ કન્ડિશન સારી નહોતી અને પિતા અને પુત્ર વ્યક્તિગત રીતે મળી શક્યા ન હતા. તે હકીકતને ધ્યાનમાં લીધા પછી માનવતાવાદી ધોરણે નારાયણ સાંઈને તેમના પિતા આસારામને મળવા માટે પાંચ દિવસના હંગામી જામીન મંજૂર કર્યા હતા અને કોર્ટે કામ ચલાઉ જામીન પર મુક્ત કરવાનો આદેશ કર્યો હતો. હાઇકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, નારાયણ સાંઈને તેના અનુયાયીઓ અથવા તેના પિતાના અનુયાયીઓને જૂથમાં મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં.

