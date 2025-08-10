Essay Contest 2025

ગીરના જંગલમાં ગુંજે છે સલમાનથી ગબ્બર સુધીના નામ, આ અહેવાલમાં જાણો... - GIR FOREST

ગીરમાં સફારી દરમિયાન આવીને સિંહોને કેમેરે કંડારતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર દ્વારા ગીરના સિંહોને નામ આપવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા વર્ષ 1974થી શરૂ થઈ હતી.

ગીરમાં નામધારી સિંહ અને તેનો દબદબો
ગીરમાં નામધારી સિંહ અને તેનો દબદબો (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 10, 2025 at 6:04 AM IST

Updated : August 10, 2025 at 6:50 AM IST

5 Min Read

જુનાગઢ : સલમાન, ઐશ્વર્યા, ગબ્બર, રાજમાતા, હિટલર અને ક્વીન આ નામો સાંભળીને તમે એવો વિચાર કરતા હશો કે અમે તમને કોઈ ચલચિત્ર બતાવવા માંગીએ છીએ. આજે એક એવા નામકરણની વાત કરવી છે કે જેનો દબદબો ગીરના જંગલમાં 1974 થી લઈને સતત જોવા મળતો રહ્યો છે. ગીરમાં સિંહોના નામકરણ કરવાને લઈને પણ એક વિશેષ પરંપરા ફોરેસ્ટના કેટલાક સ્થાનિક કર્મચારીઓ ગીર જંગલમાં રહેતા માલધારીઓ અને ઘણા વર્ષોથી જંગલમાં જઈને સિંહને કેમેરે કંડારતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર દ્વારા વિશેષ ઓળખ અને ખાસ ઉપસ્થિતિ ધરાવતા સિંહ અને સિંહણોને નામ આપવાની એક પરંપરા આજે પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જુઓ ગીરમાં નામધારી સિંહોના દબદબા આ વિશેષ અહેવાલમાં

ગીરમાં નામધારી સિંહ અને તેનો દબદબો : એશિયામાં ગીરનું જંગલ એકમાત્ર એવું જંગલ છે કે અહીં જંગલના રાજા સિંહની ડણકો પાછલી એક સદી કરતા પણ વધારે સમયથી સંભળાતી રહી છે. આ ડણકો આજે ગીરથી વિસ્તરીને શેત્રુંજી અને બરડા ડુંગર સુધી પણ પહોંચી ગઈ છે. આટલી ખુમારી અને દબદબા વાળી ડણકોને વિશેષ ઓળખ ગીરના માલધારીઓ વન વિભાગના સ્થાનિક નાના કર્મચારીઓ અને દર વર્ષે ગીરમાં સફારી દરમિયાન આવીને સિંહોને કેમેરે કંડારતા વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર દ્વારા ગીરના સિંહોને નામ આપવાની પણ એક વિશેષ પરંપરા વર્ષ 1974થી શરૂ થઈ હતી.

ગીરમાં નામધારી સિંહ અને તેનો દબદબો (Etv Bharat Gujarat)

સર્વ પ્રથમ વખત નરસિંહને નામ મળ્યું 'ટીલીયો' તેની પાછળનું કારણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. આમ તો સિંહ કેસવાળી સાથે જ શોભે અને જાજરમાન લાગે પરંતુ કોઈ કારણોસર ગિરના સિંહની કેશવાળી ખરી પડી પરંતુ મસ્તક પર તિલક સ્પષ્ટ ઉભરી આવ્યુ. જેથી આ સિંહને ટીલીયા તરીકેનું ઉપનામ મળ્યું. જે આજે પણ વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરો સિંહ પ્રેમીઓ અને પણ વન વિભાગના સ્થાનિક કર્મચારીઓની સાથે માલધારીઓમાં એટલો જ પ્રચલિત છે

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

સિંહના નામોથી ગીર આજે પણ રળિયામણુ : 1974માં ટીલિયાના નામકરણથી સિહોના નામકરણની વિશેષ પરંપરા શરૂ થઈ, તેની પાછળ સિંહની વિશેષ ઓળખ તેના શરીર પર જોવા મળતા કુદરતી કે ઇનફાઇડ દરમિયાન થયેલા કાયમી ઈજાના નિશાનની સાથે સિંહનો દેખાવ તેનો સ્વભાવ અને તેના વર્તનની સાથે સિંહ પરિવાર કયા વિસ્તારમાં સતત જોવા મળે છે, તેના પરથી સિંહોના નામકરણ કરવાની એક વિશેષ પરંપરા શરૂ થઈ હતી. આ પરંપરા સિંહોને નામ પૂરતી મર્યાદિત ન હતી.

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

નામકરણ કરવાથી ગીર જંગલમાં કોઈ પણ સ્થળે સિહોની ઓળખ અને ખાસ કરીને તેને મુશ્કેલીના સમયમાંથી કઈ રીતે બહાર કાઢી શકાય સિંહ કયા વિસ્તારમાં મુશ્કેલીમાં છે, તેની સચોટ જાણકારી માલધારીઓ વન વિભાગના નાના કર્મચારીઓ કે વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર દ્વારા વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓને મળતી હોય છે. જેથી સિહોના નામકરણ બાદ વિશેષ કદ કાઠી અને યોગ્યતા ધરાવતા સિંહો પ્રત્યે લાગણીની સાથે આત્મીયતાનો સંબંધ પણ બંધાય છે. એવા ઘણા માલધારીઓ છે કે જે આજે પણ ટીલિયાને ભૂલી શકતા નથી. ટીલીઓ જ્યારે જંગલમાં જીવતો હતો, ત્યારે માલધારીઓનો સૌથી નજીકનો સાથી પણ ગણાતો હતો.

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફરનો પ્રતિભાવ : વાઇલ્ડ લાઇફ ફોટોગ્રાફર શીતલ મિસ્ત્રી છેલ્લા 5 વર્ષથી સિંહને કેમેરામાં કંડારવા માટે ગીર અભયારણ્યમાં આવી રહ્યા છે. અત્યાર સુધી તેમને અનેક સિંહોના વિડીયો અને ફોટો તેમના કેમેરામાં કંડારવાની તક મળી છે. જૂન મહિનામાં સાસણ સફારી બંધ થયું હતું, તે પૂર્વે 24 કલાક 'જય અને વીરુ' ને તેના પરિવાર સાથે કેમેરામાં કંડારવાની તક મળી. આ સાથે તેમણે 'સલમાન', 'ક્વોલીટી', 'નવો અને જૂનો ભુપત' અને 'ભીલવાડો' આટલા નરસિંહને પણ તેમના કેમેરામાં કેદ કરીને વન્યજીવ સૃષ્ટિ સાથે સંકળાયેલું સૌથી જાજરમાન અને રાજવી પ્રાણી સિંહ પ્રત્યે પોતાની લાગણી અને સંવેદના દર્શાવીને સિહોને એક અદકેરુ માન અને સન્માન પણ આપ્યું છે.

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

સિંહના દેખાવ પરથી તેમનું નામકરણ : સિહોના નામકરણનો ઇતિહાસ પણ સિંહ જેટલો જાજરમાન જોવા મળે છે. સ્વભાવે એકદમ શાંત લાગતા નરસિંહનું નામ ભગત, લીલીયા, ક્રાકચ વિસ્તારમાં 10 વર્ષ સુધી સતત એકધારો દબદબો ધરાવતી સિંહણનું નામ રાજમાતા, બે પાકા ભાઈબંધ જેવા મિત્રો જય અને વીરુ પોતાની મસ્તીમાં ખોવાયેલા યુવાન સિંહને રાજુ નામ મળ્યું. સ્વભાવે એકદમ ગરમ અને કોઈ પણ વાતે સતત ઉશ્કેરાઈ જતા યુવાન સિંહને વન વિભાગના કર્મચારી ફોટોગ્રાફરો અને માલધારીઓએ હિટલર નામથી સંબોધન કર્યું.

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

રાજુલા વિસ્તારમાં જોવા મળતી અને એકદમ રાણી જેવી દેખાતી યુવાન સિંહણને 'ક્વીન' નામ આપવામાં આવ્યું. આવી જ રીતે એકદમ વીજળી વેગે ચપળતા ધરાવતી સિંહણ ને વીજળી, માતા લક્ષ્મી જેમ શાંત અને સૌમ્ય દેખાવે અને સ્વભાવે રહેતી સિંહણને લક્ષ્મી નામ મળ્યું. મહાભારતમાં અર્જુનનું પાત્ર હતું, બિલકુલ તે જ રીતે જંગલમાં પોતાની દિનચર્યા કરનાર યુવાન સિંહને અર્જુન તો આવો જ એક સિંહ કે જે ખૂબ જ શક્તિશાળી માનવામાં આવતો હતો, તેને શક્તિ નામ મળ્યું. દેવળિયા સફારી પાર્કમાં ભીષ્મપિતામાંની માફક ખૂબ મોટી કેસવાળી ધરાવતા સિંહને દેવરાજ નામ આપવામાં આવ્યું. ગબ્બર આ એવો સિંહ હતો કે જે આસપાસના વિસ્તારોમાં રહેતા સિંહ અને સિંહણો પર પોતાનો ગજબનો પકડ અને કાબુ ધરાવતો હતો. જેથી તેનું નામ 'ગબ્બર' રાખવામાં આવ્યું

ગીરના નામધારી સિંહો
ગીરના નામધારી સિંહો (Wildlife photographer Sheetal Mistry)

શરીરના વિશેષ ચિન્હ કે ઈજા બાદ નામકરણ : જે રીતે સિહોના દેખાવ અને તેના સ્વભાવ પરથી નામકરણ કરવાની પદ્ધતિ હતી. બિલકુલ તે જ રીતે સિંહોના શરીર પર જોવા મળતા ચિન્હો પરથી પણ તેનું નામકરણ થતું હતું. ચાલવામાં થોડો ચાંપલો હોય આવા સિંહને 'ચાંપલો' નામ આપવામાં આવ્યું. ઇન્ફાઇટ દરમિયાન પૂછડી કપાઈ ગયેલા સિંહને ત્યારબાદ 'બાંડિયા' તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. અન્ય સિંહ કરતા એકદમ રૂપાળો અને ભૂરી કેશવાળી ધરાવતા સિંહને 'ભુરીયો' નામ મળ્યું.

ઐશ્વર્યા ની માફક એકદમ ક્યુટ લાગતી સિંહણને વન વિભાગના કર્મચારીઓએ 'ઐશ્વર્યા' નામ આપીને તેને જંગલની અદાકાર તરીકે પણ પ્રસ્થાપિત કરી ઇન્ફાઇટ દરમિયાન એક કાન કપાઈ જતા સિંહને વન વિભાગના કર્મચારી અને માલધારીઓએ કાનકટૉ નામ આપ્યું. દેવળિયામાં જોવા મળતો યુવાન સિંહ કે જે બિલકુલ રાજાની માફક પોતાનું વર્તન ધરાવતો હતો. તેની આજુબાજુમાંથી કોઈ પણ વન કર્મચારી કે પ્રવાસી પસાર થઈ જાય તો તેની સામે નજર શુધ્ધા પણ આ યુવાનસિંહ કરતો ન હતો. જેથી તેને રાજીયો નામ આપવામાં આવ્યું.

રાજા રજવાડાઓના સમયમાં જે ઠાઠ યુવરાજનો હતો. આવો જ એક ઠાઠ દેવડીયા સફારી પાર્કમાં સિંહનો હતો જેથી તેને 'યુવરાજ' તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો. આ સિવાય એક સિંહનુ નામ સલમાન રાખવામાં આવ્યું, તેવી જ રીતે રાજુલા અને જાફરાબાદ પંથકમાં જોવા મળતો અને સૌથી વિશેષ અને અલગ દેખાતા સિંહને ફોટોગ્રાફરોએ 'ક્વોલીટી' નામ આપ્યું. આ સિવાય આ જ વિસ્તારમાં ભીલવાડો અને ભુપત નામથી પણ બે નરસિંહ ઓળખાઈ રહ્યા છે.

Last Updated : August 10, 2025 at 6:50 AM IST

