ડોક્ટરે લખેલા પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં દવાનું નામ હવે તમે પણ વાંચી શકશો, જાણો શું છે સરકારની ગાઈડલાઈન
ડોક્ટરે આપેલી પરચીમાં દવાનું નામ સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાય તે માટે કેપિટલ અક્ષરમાં લખવાનું હોય છે.
Published : October 9, 2025 at 3:53 PM IST
ભાવનગર: દર્દી ડોક્ટર પાસે જાય અને ડોક્ટર જ્યારે દવાની પરચી લખી આપે ત્યારે તેમાં લખેલા અક્ષરો વંચાય તેવા હોવા જોઈએ તેવી સરકારની ગાઈડ લાઈન છે. જો કે હાલમાં જ પંજાબ અને હરિયાણા હાઇકોર્ટ દ્વારા આ મામલાને લઈને કેટલાક નિર્દેશો પણ આપવામાં આવ્યા છે. આપેલી પરચીમાં દવાનું નામ સ્પષ્ટ રીતે ઓળખાય તે માટે કેપિટલ અક્ષરમાં લખવાનું હોય છે. આ બાબતને લઈને ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ભાવનગર શાખાના પ્રમુખ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી. શું કહે છે જાણીએ
સરકારની ગાઇડલાઇન થઈ ગઈ છે અપડેટ
સમગ્ર દેશમાં ડોક્ટરો દર્દીને તપાસ્યા બાદ જ્યારે દવાઓ લખી આપે છે. તે પરચીમાં લખવામાં આવતી અંગ્રેજીમાં દવાનું નામ હવેથી ડોક્ટરોએ અંગ્રેજીમાં કેપિટલમાં લખવું પડશે. આ મામલે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ભાવનગર શાખાના પ્રમુખ ડોક્ટર દિલીપ હડીયલે જણાવ્યું હતું કે, ગવર્મેન્ટની ગાઈડલાઈન ઘણા સમયથી અપડેટ થઈ ગઈ છે. ધીરે ધીરે ડોક્ટરોમાં ઘણું અપડેટ આવી ગયું છે. તેમને અમે પહેલાં જોતા કે આપણે પ્રિસ્ક્રિપ્શનમાં ખબર નહોતી પડતી તેના બદલે 30 થી 40 ટકા લોકો ડિજિટલમાં આવી ગયા છે.
ઘણી તકલીફો હોય છે ડોક્ટરોને
ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિયેશનના પ્રમુખ ડોક્ટર દિલીપ હડિયલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઘણાને એવું છે કે સેટઅપ નથી થઈ શકતું કે અત્યારે પોસિબલ નથી. અત્યારે ડિજિટલ સેટઅપ નથી થઈ શકતું એટલે પેશન્ટ હોય કે સ્ટાફ તૈયારીના કારણે પણ ઘણા લોકો આ રીતે નામ લખતા હોય છે. મોટાભાગની ગવર્મેન્ટ કોલેજો કે મેડિકલ કોલેજોમાં UG કે PG કર્યું હોય કે કરતા હોય કે રેસીડેન્શીપ કરતા હોય ત્યારે હેન્ડરાઇટિંગ યુઝ કરતા હોય છે. તેના લીધે હજુ અપડેટ થયા નથી તો ધીરે ધીરે અપડેટ થઈ રહ્યા છે.
અમે ડોક્ટરોને અપડેટ કરી રહ્યા છીએ
ભાવનગર ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન શાખાના પ્રમુખ ડોક્ટર દિલીપ હડીયલે જણાવ્યું હતું કે, જે લોકો હેન્ડરાઇટીંગથી લખે છે. એમાંથી ઓલમોસ્ટ અમે રેગ્યુલર જોઈએ છીએ. હું નાનો હતો ત્યારથી જોઉં છું અને અત્યારે લોકોને દવાના નામ ખબર પડવા લાગ્યા છે. લોકો પણ આગ્રહ રાખે છે કે દવાના નામ ખબર પડે તે રીતે લખો. તેમાં સુધારા અમુક લેવલે નથી થયા પણ તેમાં સુધારા થઈ જશે. ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ગવર્મેન્ટની જે નીતિ નિયમો છે તેને લઈને ડોક્ટરો,મેડિકલ સેન્ટર ફાર્માસિસ્ટ વગેરેને સપોર્ટ કરી રહ્યા છે.
