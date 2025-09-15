ETV Bharat / state

'વેરની વસુલાત', અમદાવાદમાં નૈસલ ઠાકોરની હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો, 7 આરોપીઓની ધરપકડ

અમદાવાદમાં ગત 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ નૈસલ ઠાકોર નામના યુવકની હત્યા કરવામાં આવી હતી, આ હત્યાના આરોપીઓને પોલીસે ઝડપી પાડીને હત્યાનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.

Published : September 15, 2025 at 1:11 PM IST

અમદાવાદ: પાલડી ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં બે દિવસ પહેલા થયેલ નૈસલ ઠાકોર નામના યુવકની હત્યા કેસમાં પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 7 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે,અને પોલીસે ઘટનાસ્થળ પર હત્યાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન પણ કર્યું છે.

શું હતી ઘટના?

પોલીસે આપેલી માહિતી અનુસાર, આ હત્યા પાછળનું મુખ્ય કારણ જૂની અદાવત છે. મુખ્ય આરોપી 32 વર્ષીય અજય ઠાકોર છે. વર્ષ 2016માં નૈસલ ઠાકોરે અજયના ભાઈ મહેશ ઠાકોરની હત્યા કરી હતી. આ હત્યાનો બદલો લેવા માટે અજય ઠાકોરે નૈસલની હત્યાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.

નૈસલની ઘાતકી હત્યા

પાલડી ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં રહેતો નૈસલ ઠાકોર નામનો યુવાન 12 સપ્ટેમ્બરની વહેલી સવારના અરસામાં અંજલિ ફ્લાયઓવર પાસે પહોંચ્યો હતો, તે દરમિયાન તેનો પીછો કરતી એક નંબર પ્લેટ વગરની કાર આવી હતી અને નૈસલની કારને ટક્કર મારી હતી અને ત્યાર બાદ કારમાથી 7થી 8 જેટલા લોકો નીચે ઉતર્યા હતા અને ધારિયા તેમજ છરી જેવા ઘાતક હથિયારો સાથે નૈસલ પર તૂટી પડ્યા હતાં. જેના કારણે નૈસલ જમીન પર ફસડાઈ પડ્યો હતો. નૈસલનું મોત થયું હોવાનું જાણીને હુમલાખોરો ત્યાંથી કાર લઈને નીકળી રહ્યાં હતાં તેટલામાં નૈસલનો પગ હલતો દેખાયો હતો ત્યારે કારમાંથી ઉતરી ફરી નૈસલ પર આડેધડ વાર કર્યા હતાં જેમાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું.

અમદાવાદના પાલડી ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં 12 સપ્ટેમ્બરના રોજ નૈસલ ઠાકોર નામના યુવકની થઈ હતી હત્યા
હત્યાનું ષડયંત્ર

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, અજયે પોતાના ભાઈની હત્યાનો બદલો પુરો ન થાય ત્યાં સુધી પોતાના માથાના વાળ ન કાપવાના સોંગધ ખાધા હતા. આ હત્યા માટેની યોજના ત્રણ-ચાર દિવસ પહેલા જ બનાવવામાં આવી હતી, જેમાં આરોપીઓએ નૈસલની રેકી પણ કરી હતી. હત્યાની રાત્રે, બધા આરોપીઓ રાત્રે 1:30 વાગ્યાથી જ પાલડી ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં હાજર હતા. વહેલી સવારે 4:30 વાગ્યાના અરસામાં આયોજનપૂર્વક નૈસલને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો.

નૈસલ ઠાકોરની હત્યા CCTVમાં કેદ
7 આરોપીઓની ધરપકડ

હત્યા બાદ તમામ આરોપીઓ મકરબા તરફ ભાગી ગયા હતા અને ત્યાંથી છૂટા પડીને જુદી-જુદી દિશાઓમાં ફરાર થઈ ગયા હતા. પોલીસે ઝડપી કાર્યવાહી કરીને બે દિવસમાં જ સાત આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આબુ રોડ પરથી સૌરભ, શૈલેષ અને સંજયને પકડવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે મુખ્ય આરોપી અજય ઠાકોર, રોહન, મહેશ અને એક સગીર યુવકની અમદાવાદ-ગાંધીનગર ખાતેથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.

4 આરોપીઓનો ગુનાહિત ઈતિહાસ

આ કેસમાં ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓમાં અજય ઠાકોર ઉપરાંત મહેશ ચૌહાણ, શૈલેષ ઠાકોર, સૌરવ ઠાકોર, રોહન ઠાકોર, સંજય ઠાકોર અને એક સગીરનો સમાવેશ થાય છે. DCP ઝોન-7 શિવમ વર્માએ જણાવ્યું કે પોલીસે આ મામલે વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. એ પણ સામે આવ્યું છે કે અજય, મહેશ, શૈલેષ અને રોહનનો ગુનાહિત ઇતિહાસ પણ છે.

