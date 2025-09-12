નડિયાદ મનપામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી: શું હતો મામલો, જાણો...
નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરવા પહોંચેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી થઈ હોવાનો બનાવ બન્યો છે.
Published : September 12, 2025 at 8:53 AM IST
ખેડા : નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં રજૂઆત કરવા પહોંચેલા ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી થવા પામી હતી. બંને પક્ષો વચ્ચે છૂટા હાથની મારામારી થતાં મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. ટાઉન પોલીસે પહોંચી સ્થિતિ થાળે પાડી હતી. બંને પક્ષોએ એકબીજા સામે આક્ષેપ પ્રતિ આક્ષેપ કરી પોલીસ ફરિયાદ નોંધવાની તજવીજ હાથ ધરી હતી.
ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી
નડિયાદ મહાનગરપાલિકામાં ભ્રષ્ટાચાર બાબતે કોંગ્રેસ દ્વારા અગાઉ રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. જે બાબતની તપાસ માટે આજરોજ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સહિત કાર્યકરો મહાનગરપાલિકાએ પહોંચ્યા હતા. જ્યાં ભાજપ કાર્યકરો પણ કોઈ રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા હતા. બંને પક્ષો વચ્ચે બોલાચાલી બાદ છૂટા હાથની મારામારી થવા પામી હતી. મામલો ઉગ્ર બનતા ટાઉન પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી સ્થિતિ થાળે પાડી હતી. બંને પક્ષો દ્વારા એકબીજા પર આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે. ભાજપ કાર્યકરો ફરિયાદ નોંધાવવા માટે ટાઉન પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યા હતા. કોંગ્રેસ કાર્યકરો દ્વારા પણ ફરિયાદ નોંધાવવાની કાર્યવાહી કરાશે તેમ જણાવાઈ રહ્યું છે.
"એ લોકોએ સીધો અમારી પર હુમલો કરી દીધો" : પૂર્વ કાઉન્સિલર
પૂર્વ કાઉન્સિલર બકુલભાઈ રબારીએ જણાવ્યું હતું કે, "હું પ્રજાલક્ષી કામો માટે કમિશનર સાહેબને મળવા ગયો હતો. અંદર કોંગ્રેસના બધા અંદર બેઠેલા હતા. હું બહાર ઉભો રહ્યો કે એ લોકો નીકળે પછી મારી રજૂઆત કરું. એ લોકો જેવા બહાર નીકળ્યા એ લોકો અમને બોલા લુખ્ખાઓ આવી ગયા. અમે સાહેબને કહ્યું કે સાહેબ અમે તમારી જોડે રજૂઆત કરવા આવ્યા છીએ, આ અમને ગમે તેમ બોલે છે. બાદમાં એ લોકોએ અમારી પર સીધો હુમલો કરી દીધો. કાચનો ગ્લાસ મને માર્યો અને જાતિવાચક શબ્દો બોલ્યા. એ લોકો જોડે કશી વાત જ નથી કરી."
"પૂર્વ કોર્પોરેટરો અને કોન્ટ્રાક્ટરોએ અચાનક હુમલો કર્યો" : શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ
શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ હાર્દિક ભટ્ટે જણાવ્યું હતું કે, "અમે લોકોએ ગયા મહિનાની 28 તારીખે મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનરને કરોડો રૂપિયાના PF અને લઘુત્તમ વેતન, ગ્રેજ્યુઇટી અને બોનસના કૌભાંડ બાબતે રજૂઆત કરતો એક પત્ર લખ્યો હતો. લગભગ ત્રણેક મહિનાથી આ પ્રક્રિયા ચાલે છે. અમે તેઓને મળવા ગયા હતા. સાથે નડિયાદ કોંગ્રેસની ટીમ પણ હાજર હતી. અમે જે રજૂઆત કરી છે તેના પર શું એક્શન લીધા અને તેનું શું પરિણામ આવ્યું એ જાણવા માટે અમે ગયા હતા."
આ પણ વાંચો...