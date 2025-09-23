ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં મુસ્લિમ સમાજનું ધરણા-પ્રદર્શન

‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં દેશભરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે.

અમદાવાદમાં ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં મુસ્લિમ સમાજનું ધરણા-પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 23, 2025 at 9:32 PM IST

અમદાવાદ: ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં દેશભરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો રસ્તાઓ પર ઉતરી રહ્યા છે. આ સંદર્ભે અમદાવાદના જમાલપુર દરવાજા પાસે મુસ્લિમ સમાજની બહેનોએ શાંતિપૂર્ણ ધરણા-પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેઓએ ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના પોસ્ટરો સાથે શાંતિપૂર્ણ રીતે પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

આ મુદ્દે સામાજિક કાર્યકર નૂરજહાં દીવાને જણાવ્યું કે, “ઈદે મિલાદુન્નબીના જુલૂસમાં ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના પોસ્ટર રાખવાને કારણે કાનપુર પોલીસે બે લોકો સામે એફઆઈઆર દાખલ કરી હતી. માત્ર ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ લખવા બદલ એફઆઈઆર નોંધાય તો અમે રસ્તા પર ન ઉતરીએ તો શું કરીએ? મુસ્લિમો પર સતત હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે. જેમ અન્ય ધર્મના લોકોને અધિકાર છે, તેમ આ દેશના મુસ્લિમોને પણ સમાન અધિકાર છે. આઝાદીની લડતમાં તમામ ધર્મના લોકોએ યોગદાન આપ્યું હતું. હવે જો કોઈ ધર્મના લોકો પર અત્યાચાર થશે, તો અમે તેનો જવાબ આપીશું અને સામે લડીશું.”

અમદાવાદમાં ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં મુસ્લિમ સમાજનું ધરણા-પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક મહિલા રઝિયા પઠાણે જણાવ્યું, “અમે સ્વતંત્ર દેશમાં રહીએ છીએ. અમારું બંધારણ દરેકને પોતાના ધર્મનું પાલન કરવાનો અધિકાર આપે છે. તો પછી ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ લખવાથી કાનપુરમાં આટલો મોટો વિવાદ કેમ થયો? અમે સરકાર પાસે અપેક્ષા રાખીએ છીએ કે મુસ્લિમો સાથે ભેદભાવ ન થાય.”

અમદાવાદમાં ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ના સમર્થનમાં મુસ્લિમ સમાજનું ધરણા-પ્રદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

ફરીદા પટેલે જણાવ્યું, “તમામ ધર્મના લોકો અમારા ભાઈઓ છે, પરંતુ મુસ્લિમોને અઝાન, ટોપી, નમાઝ કે ધર્મના નામે પરેશાન કરવામાં આવે છે. હવે અમે મુસ્લિમો પર થતા અત્યાચારો સહન નહીં કરીએ.”

આ મુદ્દે AIMIMના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસીએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, “‘આઇ લવ મોહમ્મદ’ કહેવું ગુનો નથી, પરંતુ જો એવું હોય તો પણ સજા સ્વીકારીશું.”

આ વિવાદ કેવી રીતે અને ક્યારે શરૂ થયો?

આ વિવાદની શરૂઆત ઉત્તર પ્રદેશના કાનપુરથી થઈ હતી. 5 સપ્ટેમ્બરે કાનપુરના રાવતપુરમાં ઈદે મિલાદુન્નબીના જુલૂસ દરમિયાન ‘આઇ લવ મોહમ્મદ’નું સાઈનબોર્ડ લગાવવામાં આવ્યું હતું. આનો હિન્દુ પક્ષે વિરોધ કર્યો અને સાઈનબોર્ડ ફાડી નાખ્યું. આ પોસ્ટરને લઈને બે સમુદાયો વચ્ચે ઝઘડો થયો, જેના કારણે પોલીસે અથડામણના સંદર્ભમાં કેસ નોંધ્યો. આ ઘટનાથી વિવાદ વધ્યો અને હવે દેશભરમાં અનેક સ્થળોએ વિરોધ-પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે.

