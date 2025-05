ETV Bharat / state

પાલનપુરમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વકફ કાનૂન ખિલાફ અનોખો વિરોધ, 15 મિનિટ બત્તી કરી ગુલ કરી - PROTEST WAQF LAW IN PALANPUR

પ્રતિકાત્મક તસવીર ( IANS )

પાલનપુર: પાલનપુરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ વકફ કાનૂનનો અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે. મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ ધંધા રોજગાર અને ઘરોમાં 15 મિનિટ સુધી લાઈટો બંધ રાખી સરકાર સામે પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે. ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લોબોર્ડ દ્વારા વકફ કાનૂન સામે તમામ મુસ્લિમો એક સાથે પોતાનો વિરોધ નોંધાવી શકે તે માટે 30 એપ્રિલના રોજ રાત્રે 9:00 વાગ્યાથી 9:15 મિનિટ સુધી એટલે કે 15 મિનિટ ધંધા રોજગાર અને ઘરોની લાઈટો બંધ રાખી વિરોધ નોંધાવવા માટે અપીલ કરવામાં આવી હતી. મુસ્લિમ સમાજની સરકારને માંગ: પાલનપુરમાં નાની બજાર, ત્રણ બત્તી, કમાલપુરા વિસ્તાર, માલણ દરવાજા વિસ્તાર, કમાલપુરા વિસ્તાર, પરપોટા વાસ, જનતાનગર, મફતપુરા, હાઈવે વિસ્તાર, ઢુંઢિયાવાડી, સુખબાગ રોડ વિસ્તાર તેમજ તમામ મુસ્લિમ સમાજના લોકોએ 15 મિનિટ બત્તી ગુલ સાથે વિરોધમાં જોડાઈ પોતાનો આવાજ બુલંદ કર્યો છે. તાજેતરમાં સરકાર દ્વારા વકફ બિલ પાસ કરીને વકફ કાનૂન બનાવવામાં આવતા તેની સામે દેશભરના મુસલમાનો પોતાનો વિરોધ નોંધાવી રહ્યા છે અને સતત સરકારને વકફ કાનુન રદ કરવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. પાલનપુરમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા વકફ કાનૂન ખિલાફ અનોખો વિરોધ (Etv Bharat Gujarat)

