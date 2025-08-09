Essay Contest 2025

સાણંદમાંથી મળેલી યુવકની લાશનો ભેદ ઉકેલાયો, હત્યાના આરોપમાં બે પરપ્રાંતીય યુવકની ધરપકડ, એક વોન્ટેડ - MURDER CASE

અમદાવાદના સાણંદમાં ગત 11 જૂનના રોજ એક યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, આ યુવકની હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી કાઢ્યો છે.

હત્યાના આરોપમાં બે યુવકોની ધરપકડ, એક ફરાર
હત્યાના આરોપમાં બે યુવકોની ધરપકડ, એક ફરાર (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 9, 2025 at 10:26 AM IST

2 Min Read

અમદાવાદ: સાણંદમાં તાજેતરમાં એક અજાણ્યા યુવકની હત્યાનો ભેદ પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો છે. પોલીસે આ મામલે બે પરપ્રાંતીય યુવકોની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય એક આરોપીને વોન્ટેડ જાહેર કરાયો છે. ગત તારીખ 10 જૂન, 2025ના રોજ સવારે 11 વાગ્યા પહેલા સાણંદ મુક્તિધામ સામે પાંજરાપોળની પાછળના એક ખુલ્લા ખેતરમાં બાવળની ઝાડીમાંથી એક અજાણ્યા યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો.

પ્રાથમિક દ્રષ્ટીએ જોતાં હત્યા કરી હોવાનું જણાઈ આવતા DYSP અને PI સાણંદની ટીમ હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. જેના બીજા દિવસે ટાટા ગ્રુપ દ્વારા એક વ્યક્તિની ગુમ થયાની ફરિયાદ મળી હતી. ગુમ થયેલ મજૂર અને મૃતદેહ મેચ થતાં પોલીસે આ મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.

હત્યાના આરોપમાં બે યુવકોની ધરપકડ, એક ફરાર (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસની તપાસ દરમિયાન મૃતક મૂળ બિહારનો રહેવાશી નિરંજન તારકેશ્વર શર્મા અને તેની ઉંમર 19 વર્ષ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. તે પોતાને ખુબ પૈસાદાર દેખાડવાની ટેવ હતી. જેના લીધા બંને આરોપીઓ તેને ગત 9 જૂનના રોજ રૂમ પર લઈ ગયા હતા અને તેને બાંધવાની કોશિશ કરી હતી. જેમાં નિષ્ફળ જતાં તેને નીચે પટકીને તેના મોઢા પર તકિયું મૂકીને સની મંડલ દ્વારા તેને બેભાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ગૂંગળામણના લીધે નિરંજનનું મોત નીપજ્યું હતું. આ હત્યા બાદ મૃતદેહનો નિકાલ કરવા માટે તેઓએ ડીમાર્ટથી એક ટ્રોલી બેગ ખરીદીને તેમાં લાશને નાખીને પાંજરાપોળ ખાતે આ બેગ મૂકીને નાસી છૂટયા હતા. તપાસમાં મૃતકના મોબાઈલ કોલ ડિટેલ્સ અને તેના મિત્રોના નિવેદનોની મદદ લેવામાં આવી હતી. પોલીસને જાણવા મળ્યું કે આ ઘટનામાં સની, સોનલ, અને રવિ સંડોવાયેલા હતા.

નીરંજનની હત્યા બાદ તેના કોલ ડિટેઇલ મેળવતા આરોપીઓની ધરપકડ ની કામગીરી પોલીસે શરૂ કરી હતી. જેમાં હત્યા બાદ રવિ પોતાના વતન ઝારખંડ અને સન્ની અને સોનલ બિહાર ભાગી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જેની તપાસ કરતાં રવિ અને સોનલ બંને આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ કબૂલ્યું કે તેઓએ નીરંજનના પરિવાર પાસે 10 થી 15 લાખ રૂપિયા ખંડણી પેટે મંગવાનું કાવતરું રચ્યું હતું. ત્રણેય આરોપીઓ નિરંજનને ચા પીવાના બહાને નળસરોવર ત્રણ રસ્તા પાસે આવેલી રજવાડી હોટેલ પાસે લઈ ગયા હતા. જ્યાંથી જમવાના બહાને પોતાના રૂમ પર લઈ જઈ નિરંજનનું મો તકીયા વડે દબાવતા તેનું ગૂંગળામણના લીધે મોત નીપજ્યું હતું.

મૃતદેહને રાત્રે સાણંદના મુક્તિધામ પાસેના ખેતરમાં ફેંકી દેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસે આ કેસમાં બે આરોપીઓ રવિકુમાર રમેશકુમાર માથ અને સોનલ કુમાર ચિત્તરંજન સિંહની ધરપકડ કરી છે. જ્યારે મુખ્ય આરોપી પૈકીના એક સની કુમાર ધર્મેન્દ્ર મંડલને વોન્ટેડ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 103(1), 127(7), 61(2)(a), 238(b) હેઠળ ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

