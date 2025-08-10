Essay Contest 2025

રીક્ષામાં બેસતા સાવધાન! મુંબઈથી અમદાવાદ રાખડી બાંધવા આવેલી મહિલાના 14 લાખના દાગીના ચોરાયા - MUMBAI WOMAN JWELLERY STOLEN

રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવા મુંબઈથી અમદાવાદ આવેલા એક વૃદ્ધ મહિલા સાથે ઠગાઈની ઘટના બની હતી.

મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન
મણિનગર પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)
Published : August 10, 2025 at 3:50 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદમાં શહેરમાં રિક્ષાચાલક દ્વારા પેસેન્જર સાથે ઠગાઈનો વધુ એક ચોંકાવનારો બનાવ સામે આવ્યો છે. જેમાં રક્ષાબંધનનો તહેવાર ઉજવવા મુંબઈથી અમદાવાદ આવેલા એક વૃદ્ધ મહિલા સાથે ઠગાઈની ઘટના બની હતી. વૃદ્ધાને છેતરીને રીક્ષા ચાલકે 14.65 લાખની કિંમતના દાગીના અને રોકડ રકમ પડાવી લીધી હતી. જે બાદ સમગ્ર મામલે અજાણ્યા રિક્ષા ચાલક તથા રિક્ષામાં સવાર 3 પેસેન્જર વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

મણિનગરથી રીક્ષામાં બેઠા હતા વૃદ્ધા
પોલીસ ફરિયાદની વિગતો મુજબ, માંગીદેવી ધાકડનામની 60 વર્ષીય મહિલા મુંબઈના લાલબાગ વિસ્તારના રહેવાસી છે. માંગીદેવી ગઈકાલે મણિનગર રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. ત્યાંથી તેઓ શાહીબાગ સ્થિત પોતાના ભત્રીજા કમલેશભાઈના ઘરે જવા માટે સવારે લગભગ પોણા છ વાગ્યે એક ઓટો રિક્ષામાં બેઠા હતા. રિક્ષામાં પહેલેથી જ એક અન્ય પેસેન્જર બેઠો હતો, અને રસ્તામાં ડ્રાઈવરે બીજા બે પેસેન્જરને પણ બેસાડ્યા હતા.

પોલીસ ચેકિંગનું બહાનું બતાવી મહિલાનું પર્સ લઈ લીધું
બાદમાં રિક્ષા ડ્રાઈવરે માંગીદેવીને જણાવ્યું કે, ગીતા મંદિર બસ સ્ટેન્ડ પાસે પોલીસ ચેકિંગ ચાલી રહ્યું છે અને આગળની સીટ પર બેઠેલા પેસેન્જરને પાછળની સીટ પર બેસવા કહ્યું. તે દરમિયાન, ડ્રાઈવરે માંગીદેવીનું કાળું પર્સ લીધું અને તેના પગ પાસે મૂકી દીધું હતું. ગીતા મંદિર બસ સ્ટેન્ડ પહોંચ્યા બાદ ડ્રાઈવરે માંગીદેવીને ત્યાં ઊભા રહેવા અને પેસેન્જરોને ઉતારીને તરત જ પાછા આવવાનું જતો રહ્યો. આશરે દસ મિનિટ રાહ જોયા બાદ માંગીદેવીએ બીજી રિક્ષા લઈને સવારે સવા છ વાગ્યે પોતાના ભત્રીજાના ઘરે પહોંચી હતી.

પર્સમાંથી દાગીના ચોરાયા
ઘરે પહોંચીને તેમણે રક્ષાબંધન માટે રાખડી બાંધવા પોતાનું પર્સ ખોલ્યું ત્યારે તેમને અંદર રાખેલું ગુલાબી રંગનું નાનું પર્સ ગાયબ જણાયું હતું. આ ગુલાબી પર્સમાં અંદાજે 14,65,000 રૂપિયાની કિંમતના સોનાના દાગીના અને રોકડ રૂપિયા 15,000 હતા. દાગીનામાં 10 તોલાની ચાર સોનાની બંગડીઓ (જેની કિંમત 10 લાખ રૂપિયા), 4 તોલાનો મોતીની માળાવાળો સોનાનો સેટ (જેની કિંમત 4 લાખ રૂપિયા), અને અડધા તોલાની સોનાની વીંટી (જેની કિંમત 50,000 રૂપિયા) સામેલ હતી.

માંગીદેવીએ તાત્કાલિક તેમના ભત્રીજા કમલેશ અને અશોકને આ ઘટના વિશે જાણ કરી અને મણિનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં અજાણ્યા રિક્ષાચાલક અને રિક્ષામાં સવાર ત્રણ પેસેન્જર વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે ગુનો નોંધીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

