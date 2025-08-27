ETV Bharat / state

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં આઠ આધુનિક સ્ટેશનોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 27, 2025 at 9:35 PM IST

સુરત: મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ પૂરજોશમાં આગળ વધી રહ્યો છે. ગુજરાતમાં આઠ આધુનિક સ્ટેશનોનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, જે મુસાફરોને અદ્ભુત અને અનોખો અનુભવ આપવા તૈયાર છે. સાબરમતી, અમદાવાદ, આણંદ, વડોદરા, ભરૂચ, સુરત, બિલીમોરા અને વાપી ખાતેના સ્ટેશનોનું માળખાકીય કામ પૂર્ણ થઈ ચૂક્યું છે અને હવે અંતિમ ફિનિશિંગનું કામ ચાલી રહ્યું છે.

આ સ્ટેશનો માત્ર ટ્રેનમાં ચડવા-ઉતરવાની જગ્યા નહીં હોય, પરંતુ મુસાફરોને વિશ્વસ્તરીય સુવિધાઓ, આરામ અને સ્થાનિક સંસ્કૃતિનો અનોખો અનુભવ પણ આપશે. દરેક સ્ટેશનને તેના શહેરની સાંસ્કૃતિક ઓળખ દર્શાવે તે રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)

પર્યાવરણ-મૈત્રીપૂર્ણ વિશેષતાઓ:

સ્ટેશનોની ડિઝાઇનમાં પર્યાવરણનું વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. કેટલાક સ્ટેશનો પર સૌર ઊર્જા પેનલ લગાવવામાં આવી રહી છે, જેથી સ્વચ્છ ઊર્જાનું ઉત્પાદન થઈ શકે. દિવસના સમયે કુદરતી પ્રકાશનો ઉપયોગ થાય તે માટે સ્કાયલાઇટ્સ અને મોટા દરવાજા બનાવવામાં આવ્યા છે, જેથી વીજળીની બચત થાય.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)

વધુમાં, વરસાદી પાણીના સંગ્રહ માટે વ્યવસ્થા અને ગટરના પાણીને શુદ્ધ કરવા માટે પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવી રહી છે. સ્ટેશનોની આસપાસ હરિયાળી જળવાઈ રહે તે માટે વૃક્ષો અને છોડ પણ વાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ પગલાંઓથી સ્ટેશનો માત્ર આધુનિક જ નહીં, પરંતુ પર્યાવરણ પ્રત્યે જવાબદાર પણ બનશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)

મુસાફરોની સુવિધાને પ્રાધાન્ય:

મુસાફરોની સુવિધા માટે દરેક સ્ટેશન પર અનેક લિફ્ટ અને એસ્કેલેટર લગાવવામાં આવી રહ્યા છે, જેથી વૃદ્ધો, દિવ્યાંગો અને બાળકો સાથેના પરિવારો સરળતાથી અવરજવર કરી શકે.

સ્ટેશનો પર સ્પષ્ટ માર્ગદર્શક બોર્ડ અને માહિતી કિઓસ્ક પણ મૂકવામાં આવશે, જેથી મુસાફરોને કોઈ મૂંઝવણ ન થાય. વૈભવી પ્રતીક્ષા ક્ષેત્રો, બિઝનેસ ક્લાસ લાઉન્જ, નર્સરી, ખાણી-પીણીના સ્ટોલ અને અન્ય દુકાનો જેવી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ રહેશે, જે મુસાફરીને વધુ આરામદાયક અને આનંદદાયક બનાવશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)

મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ:

અમદાવાદ, વડોદરા, સાબરમતી અને સુરત ખાતેના સ્ટેશનોને મલ્ટીમોડલ ટ્રાન્સપોર્ટ હબ તરીકે વિકસાવવામાં આવી રહ્યા છે. આનાથી મુસાફરો બુલેટ ટ્રેનથી ભારતીય રેલવે, મેટ્રો, બસ અને ટેક્સી જેવા અન્ય વાહનોમાં સરળતાથી પરિવર્તન કરી શકશે. આ સુવિધા મુસાફરીને વધુ ઝડપી અને સુરક્ષિત બનાવશે.

મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે
મુંબઈ-અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન: ગુજરાતના આધુનિક સ્ટેશનો નવો ઇતિહાસ રચશે (ETV Bharat Gujarat)

ગુજરાતમાં નિર્માણાધીન આ બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનો ટેકનોલોજી, પર્યાવરણ અને સંસ્કૃતિનો અનોખો સમન્વય રજૂ કરે છે. આ સ્ટેશનો ભારતમાં હાઇ-સ્પીડ રેલ મુસાફરી માટે નવા માપદંડો સ્થાપિત કરશે.

