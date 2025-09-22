સુરતના કોસમાડી ગામ પાસે નેશનલ હાઇવે પર ડ્રેનેજમાં ફસાયેલા ખચ્ચરનો સફળ બચાવ
હાઈવેની ડ્રેનેજ લાઇનમાં અચાનક એક ખચ્ચર ફસાઈ ગયું હતું, જેને કારણે વાહનચાલકો અને સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો હતો.
સુરત: કામરેજ તાલુકાના કોસમાડી ગામ પાસે નેશનલ હાઇવે 48 પર ડ્રેનેજ લાઈનમાં એક ખચ્ચર ફસાઈ જતા સુરત જિલ્લાનું વહીવટી તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું અને ખચ્ચરને બહાર કાઢવામાં આવી હતી.
સુરત જિલ્લાના કામરેજ તાલુકાના કોસમાડી ગામ નજીક નેશનલ હાઈવે પર એક અનોખી ઘટના બની હતી. હાઈવેની ડ્રેનેજ લાઇનમાં અચાનક એક ખચ્ચર ફસાઈ ગયું હતું, જેને કારણે વાહનચાલકો અને સ્થાનિકોમાં ચિંતાનો માહોલ ફેલાયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક કામરેજ ફાયર વિભાગ અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (NHAI)ની ટીમ ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી. બચાવ કાર્ય માટે સુરત જિલ્લા ટ્રાફિક પોલીસ અને સ્થાનિકો પણ તેમની સાથે જોડાયા હતા.
ઘણા પ્રયાસો બાદ, ફાયર વિભાગ અને બચાવ ટીમે દોરડાની મદદથી ફસાયેલા ખચ્ચરને બહાર કાઢવામાં સફળતા મેળવી હતી. સમયસરના રેસ્ક્યુને કારણે ખચ્ચરનો જીવ બચી ગયો હતો.
જોકે, આ સમગ્ર બચાવ કાર્ય દરમિયાન ખચ્ચરનો માલિક ઘટનાસ્થળે જણાઈ આવ્યો ન હતો. ખચ્ચરનો સુરક્ષિત બચાવ થતાં હાજર રહેલા સૌ કોઈએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. આ ઘટનાએ સ્થાનિકો અને પ્રશાસન વચ્ચેના સહકારનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે.
કામરેજ ફાયર વિભાગના અધિકારી બિપિનભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, કામરેજના કોસમાડી ગામ નજીક નેશનલ હાઇવે પાસે ડ્રેનેજ લાઇન ખચ્ચર ફસાયું હોવાનો કોલ મળતા જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી અને દોરડા થી આ ખચ્ચરને બહાર કાઢવામાં આવ્યું હતું. ખચ્ચરને કોઈપણ પ્રકારની ઇજાઓ થઈ નથી. સહી સલામત સ્થળે ખચ્ચર મુક્ત કરવામાં આવ્યું છે.
