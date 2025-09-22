શક્તિસિંહ ગોહિલનો PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ પર કટાક્ષ, કહ્યું, 'ભાજપના ભ્રષ્ટાચારના વિકાસનો અભાવ જોયો' ?
રાજ્યસભાના સાંસદ અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે પીએમ મોદીના હાલના ગુજરાત પ્રવાસ અને ભાજપ સરકારે કરેલા વિકાસને લઈને ટોણો માર્યો છે.
Published : September 22, 2025 at 8:50 AM IST|
Updated : September 22, 2025 at 9:48 AM IST
હૈદરાબાદ: 20 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસ અર્થે ભાવનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતાં. આ દરમિયાન પરત ફરતી સમયે તેમને હવાઈને બદલે રોડ માર્ગે આવવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારે પીએમ મોદીના આ પ્રવાસને લઈને કોંગ્રેસના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ટોણો માર્યો છે.
પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસને લઈને શક્તિસિંહ ગોહિલે ટ્વિટર પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં લખ્યું છે કે, 'ગઈકાલે વરસાદી વાતાવરણને કારણે, વડાપ્રધાનને અચાનક ગુજરાતમાં ઉડાન ભરવાને બદલે રોડ દ્વારા મુસાફરી કરવી પડી, એ કુદરતનો ચમત્કાર છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, તેમણે રસ્તાઓની ખરાબ હાલત અને ભાજપ સરકારના ભ્રષ્ટાચારને કારણે વિકાસનો અભાવ જોયો હશે'.
यह कुदरत का करिश्मा ही है कि कल बारिश के मौसम के कारण प्रधानमंत्री जी को अचानक हवाई जहाज़ की बजाय गुजरात में सड़क मार्ग से थोड़ा सफ़र करना पड़ा। इस सफ़र के दौरान उन्हें सड़कों की दुर्दशा और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के कारण हुए विकास की झलक ज़रूर मिली होगी। pic.twitter.com/lG0DfR7wO6— Shaktisinh Gohil MP (@shaktisinhgohil) September 21, 2025
ગુજરાત કોંગ્રેસે પણ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર આ અંગેનો વીડિયો શેર કર્યો છે, અને લખ્યું છે કે, 'વિકાસની વાતો કરનાર ભાજપના વડાપ્રધાનના કાફલાને ગુજરાતની સામાન્ય જનતાને જે દરરોજ મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે, તેવી તૂટેલા રસ્તાની મુસાફરી કરવાનો લ્હાવો મળ્યો'
વિકાસની વાતો કરનાર ભાજપ ના મોટા પ્રધાનના કોન્વોયને ગુજરાત ની સામાન્ય જનતા ને જે દરરોજ મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે તેવી તૂટેલા રસ્તાની મુસાફરીનો કરવો લ્હાવો મળ્યો pic.twitter.com/u6Dokj94C5— Gujarat Congress (@INCGujarat) September 21, 2025
આ ઉપરાંત પીએમ મોદીના પ્રવાસને લઈને રસ્તાઓ ઉપર લગાવેલા હોર્ડિંગ્સ કેવી મુશીબત સર્જે છે તેને લઈને પણ એક ઘટના દર્શાવી હતી, શક્તિસિંહ ગોહિલે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરેલા એક ટ્વિટમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, 'પ્રધાન મંત્રીશ્રીના રોડ શો માટે ઊભુ કરાયેલ હોર્ડિંગ ભાવનગરમાં પસાર થતા મોટરસાયકલ સવાર જયેશભાઈ ભરવાડ ઉપર પડતા તેઓને ગંભીર ઇજાઓ થયેલ છે.
પ્રધાન મંત્રીશ્રીના રોડ શો માટે ઊભુ કરાયેલ હોર્ડિંગ ભાવનગરમાં પસાર થતા મોટરસાયકલ સવાર શ્રી જયેશભાઈ ભરવાડ ઉપર પડતા તેઓને ગંભીર ઇજાઓ થયેલ છે . આ રીતની બેદરકારીથી ઉભા કરાયેલ હોર્ડિંગ માટે જવાબદાર સામે ગુન્હો દાખલ કરવા અને ઇજાગ્રસ્તને પૂરતું વળતર આપવા માંગણી કરું છું . @CMOGuj pic.twitter.com/cYvXIFGWBN— Shaktisinh Gohil MP (@shaktisinhgohil) September 20, 2025
આ રીતની બેદરકારીથી ઉભા કરાયેલ હોર્ડિંગ માટે જવાબદાર સામે ગુન્હો દાખલ કરવા અને ઇજાગ્રસ્તને પૂરતું વળતર આપવા માંગણી કરું છું' આ ટ્વિટ તેમણે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને પણ ટેગ કર્યુ છે.