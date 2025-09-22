ETV Bharat / state

શક્તિસિંહ ગોહિલનો PM મોદીના ગુજરાત પ્રવાસ પર કટાક્ષ, કહ્યું, 'ભાજપના ભ્રષ્ટાચારના વિકાસનો અભાવ જોયો' ?

રાજ્યસભાના સાંસદ અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા શક્તિસિંહ ગોહિલે પીએમ મોદીના હાલના ગુજરાત પ્રવાસ અને ભાજપ સરકારે કરેલા વિકાસને લઈને ટોણો માર્યો છે.

શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાજપ પર પ્રહાર
શક્તિસિંહ ગોહિલના ભાજપ પર પ્રહાર (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 8:50 AM IST

Updated : September 22, 2025 at 9:48 AM IST

Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: 20 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાત પ્રવાસ અર્થે ભાવનગરની મુલાકાતે આવ્યા હતાં. આ દરમિયાન પરત ફરતી સમયે તેમને હવાઈને બદલે રોડ માર્ગે આવવાની ફરજ પડી હતી. ત્યારે પીએમ મોદીના આ પ્રવાસને લઈને કોંગ્રેસના સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે ટોણો માર્યો છે.

પીએમ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસને લઈને શક્તિસિંહ ગોહિલે ટ્વિટર પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં લખ્યું છે કે, 'ગઈકાલે વરસાદી વાતાવરણને કારણે, વડાપ્રધાનને અચાનક ગુજરાતમાં ઉડાન ભરવાને બદલે રોડ દ્વારા મુસાફરી કરવી પડી, એ કુદરતનો ચમત્કાર છે. આ પ્રવાસ દરમિયાન, તેમણે રસ્તાઓની ખરાબ હાલત અને ભાજપ સરકારના ભ્રષ્ટાચારને કારણે વિકાસનો અભાવ જોયો હશે'.

ગુજરાત કોંગ્રેસે પણ પોતાના એક્સ હેન્ડલ પર આ અંગેનો વીડિયો શેર કર્યો છે, અને લખ્યું છે કે, 'વિકાસની વાતો કરનાર ભાજપના વડાપ્રધાનના કાફલાને ગુજરાતની સામાન્ય જનતાને જે દરરોજ મુશ્કેલી વેઠવી પડે છે, તેવી તૂટેલા રસ્તાની મુસાફરી કરવાનો લ્હાવો મળ્યો'

આ ઉપરાંત પીએમ મોદીના પ્રવાસને લઈને રસ્તાઓ ઉપર લગાવેલા હોર્ડિંગ્સ કેવી મુશીબત સર્જે છે તેને લઈને પણ એક ઘટના દર્શાવી હતી, શક્તિસિંહ ગોહિલે 20 સપ્ટેમ્બરના રોજ કરેલા એક ટ્વિટમાં તેમણે લખ્યું હતું કે, 'પ્રધાન મંત્રીશ્રીના રોડ શો માટે ઊભુ કરાયેલ હોર્ડિંગ ભાવનગરમાં પસાર થતા મોટરસાયકલ સવાર જયેશભાઈ ભરવાડ ઉપર પડતા તેઓને ગંભીર ઇજાઓ થયેલ છે.

આ રીતની બેદરકારીથી ઉભા કરાયેલ હોર્ડિંગ માટે જવાબદાર સામે ગુન્હો દાખલ કરવા અને ઇજાગ્રસ્તને પૂરતું વળતર આપવા માંગણી કરું છું' આ ટ્વિટ તેમણે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલયને પણ ટેગ કર્યુ છે.

