રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે સહકારી બેંકમાં ડિરેક્ટરનો કાર્યકાળ મામલે નાણામંત્રાલયને પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 13, 2025 at 5:05 PM IST

અમદાવાદ: કોંગ્રેસ નેતા અને રાજ્યસભા સાંસદ શક્તિસિંહ ગોહિલે સહકારી બેંકમાં ડિરેક્ટરનો કાર્યકાળ મામલે કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણને પ્રશ્ન પૂછ્યા કે (a) શું એ હકીકત છે કે સરકાર દ્વારા ઘડવામાં આવેલા રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટમાં ઉલ્લેખિત સહકારી બેંકમાં ડિરેક્ટર આઠ વર્ષથી વધુ સમય માટે પદ પર રહી શકતો નથી? (b) જો એમ હોય તો, આ કાયદા છતાં ગુજરાતમાં સહકારી બેંકોની સંખ્યા જ્યાં ડિરેક્ટરો આઠ વર્ષથી વધુ સમય માટે પદ પર છે, આવા ડિરેક્ટરોની સંખ્યા અને તેમની ઓફિસો ક્યાં આવેલી છે અને (c) કાયદાના યોગ્ય અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે સરકારની યોજના શું છે?

'સહકારી બેંકોમાં ડિરેક્ટરોનો કાર્યકાળ' અંગે શક્તિસિંહ ગોહિલ દ્વારા પૂછવામાં આવેલા રાજ્યસભાના તારાંકિત પ્રશ્ન નંબરના ભાગ (a) થી (c) ના જવાબમાં ઉલ્લેખિત વિગતો.

(a) બેંકિંગ રેગ્યુલેશન એક્ટ, 1949 (BR એક્ટ) ની કલમ 10A (પેટા કલમ 2A (i)) માં તાજેતરના સુધારા મુજબ, સહકારી બેંકોના ડિરેક્ટરો (ચેરપર્સન અને પૂર્ણ-સમય ડિરેક્ટરો સિવાય) નો મહત્તમ નિયમિત કાર્યકાળ 8 વર્ષથી વધારીને 10 વર્ષ કરવામાં આવ્યો છે. આ જોગવાઈ 1 ઓગસ્ટ, 2025 થી અમલમાં આવી છે.

(b) નાબાર્ડ અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી માહિતી મુજબ, ગુજરાતની સહકારી બેંકોની વિગતો જ્યાં ડિરેક્ટરોએ 8 વર્ષથી વધુ સમય માટે પદ સંભાળ્યું છે તે પરિશિષ્ટમાં આપવામાં આવી છે.

(c) સહકારી બેંકો મૂળભૂત રીતે સહકારી સંસ્થાઓ છે જે સંબંધિત રાજ્યના સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ હેઠળ અથવા બહુ-રાજ્ય સહકારી મંડળીઓ અધિનિયમ હેઠળ નોંધાયેલી હોય છે. જ્યારે સહકારી મંડળીઓ બેંકિંગ વ્યવસાય કરે છે, ત્યારે તેઓ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) ના નિયમનકારી અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે અને BR અધિનિયમ, 1949 ની સંબંધિત જોગવાઈઓનું પાલન રાજ્ય સરકારો સાથે સંકલન દ્વારા અને ઑફ-સાઇટ અને ઑન-સાઇટ દેખરેખ પદ્ધતિઓ દ્વારા સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. મેનેજમેન્ટ લાયકાતો, મૂડી જારી, ઓડિટ અને સહકારી બેંકોના લિક્વિડેશન વગેરે જેવા મહત્વપૂર્ણ ક્ષેત્રોમાં RBI દેખરેખ અને દેખરેખ દ્વારા કાયદાનું યોગ્ય અમલીકરણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી લેવામાં આવેલા મુખ્ય પગલાંઓમાં, અન્ય બાબતોની સાથે, નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:

i) સંચાલન અને શાસન: સહકારી બેંકોએ તેમના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર બોર્ડ માટે નિર્ધારિત લાયકાતોનું પાલન કરવું જરૂરી છે. ભારતીય રિઝર્વ બેંકને અયોગ્ય જણાય તેવા ચેરમેનને દૂર કરવાની અને જો જરૂરી હોય તો, બોર્ડના પુનર્ગઠનનો નિર્દેશ આપવાની સત્તા આપવામાં આવી છે. વધુમાં, ભારતીય રિઝર્વ બેંક દ્વારા બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સને રદ કરવાની સત્તા તમામ સહકારી બેંકોને આપવામાં આવી છે. રાજ્ય-રજિસ્ટર્ડ બેંકો માટે, આ કાર્યવાહી રાજ્ય સરકાર સાથે પરામર્શ કરીને કરવાની રહેશે.

ii) ઓડિટ અને લિક્વિડેશન: સહકારી બેંકોને અનુસૂચિત વાણિજ્યિક બેંકોની જેમ જ ઓડિટ કરાવવાની જરૂર છે, જેમાં RBI પાસે ખાસ ઓડિટનો આદેશ આપવાની અને લિક્વિડેશન પ્રક્રિયાનું નિરીક્ષણ કરવાની સત્તા છે.

iii) મૂડી અને સિક્યોરિટીઝ: સહકારી બેંકોને RBI ની પૂર્વ મંજૂરી સાથે જાહેર જનતા પાસેથી ઇક્વિટી અને અસુરક્ષિત દેવાની મૂડી એકત્ર કરવાની પરવાનગી છે, જેનાથી તેમની નાણાકીય સ્થિરતા અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતામાં વધારો થાય છે.

વધુમાં, સહકારી ચૂંટણી સત્તામંડળ બહુ-રાજ્ય સહકારી બેંકોના કિસ્સામાં બેંકિંગ નિયમન અધિનિયમ, 1949 ની કલમ 10(2A) ની સુધારેલી જોગવાઈના અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખે છે.

