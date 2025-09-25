ETV Bharat / state

નર્મદા: યાલગામ નજીક પુલના ખાતમુહૂર્ત સમારોહમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાના ચૈતર વસાવા પર આક્ષેપો

8 કરોડના નવા પુલ બનાવવા માટેનું ખાતમુહૂર્ત સાસંદ મનસુખ વસાવા સ્ટેજ પરથી ફરી નામ લીધા વિના ડેડીયાપડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને લલકાર્યા હતા.

નર્મદા: યાલગામ નજીક પુલના ખાતમુહૂર્ત સમારોહમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાના ચૈતર વસાવા પર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 25, 2025 at 7:36 PM IST

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડા-મોવી માર્ગ પર યાલગામ નજીકનું નાળું, જે ગયા ચોમાસામાં અતિવૃષ્ટિને કારણે ધોવાઈ ગયું હતું, તે સ્થળે નવું અને વધુ મજબૂત નાળું બાંધવાની કામગીરીનો શુભારંભ થયો. આ ખાતમુહૂર્ત સમારોહમાં ભરૂચના સાંસદ મનસુખ વસાવાએ હાજરી આપી અને વિકાસ કાર્યની શરૂઆત કરી. આ નાળું આશરે 8 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવશે.

આજે રાજપીપલા ડેડીયાપડાને જોડતો યાલ મોવી પુલનું ખાતમુહૂર્ત ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવાએ કર્યું હતું. 8 કરોડના નવા પુલ બનાવવા માટેનું ખાતમુહૂર્ત સાસંદ મનસુખ વસાવા સ્ટેજ પરથી ફરી નામ લીધા વિના ડેડીયાપડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને લલકાર્યા હતા.

નર્મદા: યાલગામ નજીક પુલના ખાતમુહૂર્ત સમારોહમાં સાંસદ મનસુખ વસાવાના ચૈતર વસાવા પર આક્ષેપો (ETV Bharat Gujarat)

તેમને કહ્યું હતું કે, ડેડીયાપડામાંથી અલગ તાલુકો ચીકડાને બનાવવા પર રાક્ષકોની માનસિકતા ધરાવતા લોકો સારા કાર્યના યજ્ઞમાં હાડકા નાખે છે, એમને વિકાસ થાય એ નથી ગમતું. આદિવાસી બાળકોને સ્ટાર બેન્ડ બોલાવી કુદાવે એનાથી વિકાસ નથી થવાનો અને મારી વાત સાચી એ લોકો નહિ માને. ગઈકાલે જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ એમનું દ્રશ્ય જોયુંને, અમે તો એમના ગુનેગાર નથીને છત્તા અમને લોકોએ ગાળો દીધી અને હવે એવું શીખ્યા કે જૂઠું બોલે અને જોરથી બોલે એટલે લોકો એની વાત માની જાય પણ સાચી વાતને સમજવા જેવી છે. અમે એટલા બધાએ નથી કે કોઈ નિર્દોષને જેલમાં નાખી દઈએ, આજે આદિવાસી યુવાનો ખોટી દિશામાં જઈ રહ્યા છે અને કેટલાક લોકો એને પ્રોત્સાહિત કરી રહ્યા છે. એમને કાંઈ નથી થવાનું, એ લોકો કમાઈને બેઠા છે. એમની પાસે શુ હતું અને આજે કેટલી મિલકત વસાવી લીધી છે.’

વધુમાં તેમને કહ્યું કે, ‘એમને કેવી રીતે મિલકત વસાવી એ મને ખબર છે અને પ્રુફ સાથે કહી શકું છું, અમે ડરવાવાળા નથી. ગઈકાલે ચૈતર વસાવાનો મેં ઇન્ટરવ્યૂ જોયું એમાં મોટી રિજનલ ચેનલમાં એ કહે છે કે ‘મનસુખ વસાવા ઘટનામાં 5 મિનિટ આવી જતા રહ્યા અને બીજી એની પોતાની યુટુબ ચેનલમાં કહે કે આખું કાવતરું મનસુખ વસાવાએ કર્યું છે.’ આમ બે મોઢે વાત કરે છે અને કહે છે કે cctv કેમેરા બંધ કરાવ્યા પણ સાચી હકીકતમાં હું પણ આક્ષેપ કરી શકું છું કે ચૈતરને બચાવવા માટે અધિકારીએ cctv કેમેરા ડેમેજ કરી દીધા. જો cctv કેમેરા હોત તો આજે ચૈતર વસાવા જેલમાં હોત, એ બહાર ન આવ્યા હોત તો હું આક્ષેપ કરી શકું છું.’

