ETV Bharat / state

નર્મદા જિલ્લા સંકલનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા: ખાડા રીપેર કરવા, શાળાના ઓરડા બનાવવા અધિકારીઓને સૂચના - MP MANSUKH VASAVA

જંગલ-જમીન ખેડતા અટકવા જતા વન વિભાગના અધિકારીઓને ગરીબોને હેરાન નહીં કરવા સાંસદે સૂચના આપી હતી.

નર્મદા જિલ્લા સંકલનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા
નર્મદા જિલ્લા સંકલનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 30, 2025 at 10:34 PM IST

1 Min Read

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લા મુખ્ય મથક રાજપીપળામાં જિલ્લા સેવાસદ ખાતે ડીડીઓ આર.વી.વાળાની અધ્યક્ષતામાં સંકલનની બેઠક મળી હતી. જેમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભીમસિંહ તડવી સહીત આધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં જિલ્લામાં વિકાસના કામો અને રોડ રસ્તા પાણી બાબતની ચર્ચા ચાલતી હતી. જેમાં સંસદ મનસુખ વસાવાએ મનરેગાની કામગીરી ચાલુ થાય, સાથે યાલ મોવી બ્રીજથી સમસ્યા વધુ હોય તેનું તાત્કાલિક ધોરણે ખાતે મુહર્ત કરી કામગીરી ચાલુ થાય આ સાથે ટ્રાયબલ યુનિર્વસિટીના બિલ્ડીંગનું કામ ઘણા સમયથી ચાલતું હોય રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓ ને આપી સૂચના આપી હતી. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.

જંગલ-જમીન ખેડતા અટકવા જતા વન વિભાગના અધિકારીઓને ગરીબોને હેરાન નહીં કરવા સાંસદે સૂચના આપી હતી. રાજપીપળા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. હોસ્પિટલમાં કાળજી ન લેવાતા મોતના આંકડા વધી રહ્યા છે, જિલ્લાનું આરોગ્ય સારામાં સારું હોવું જોઈએ તે મુદ્દે પણ અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી.

નર્મદા જિલ્લા સંકલનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ બેઠકમાં મનસુખ વસાવાએ ટ્રાઈબલ યુનિવર્સિટીનો મુદ્દો ઉછાળતા જણાવ્યું હતું કે, 7 વર્ષથી ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી કાર્યરત છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાડાના મકાનમાં રહેવું પડે એ શરમજનક કહેવાય. ટ્રાઇબલ યૂનવર્સિટી બનીને તૈયાર છે, પણ અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે ચાલુ કરવામાં આવતી નથી. આવનારા દિવસોમાં હું વિઝીટ લઈશ, કોઈ પણ સંજોગોમાં આ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર સુધરવું જોઈએ.

મનસુખ વસાવાએ આ બેઠકમાં નર્મદા જિલ્લામાં રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓને કડક સુચના આપી હતી. સાથે સાથે રાજપીપલા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતના બે શિક્ષકોની 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ માટે પસંદગી, 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાશે એવોર્ડ
  2. તાપીના ભીમપોરમાં ખેતી-મજૂરી કરતા આદિવાસીઓ જાણ બહાર 'કરોડપતિ' બની ગયા, સામે આવ્યું મોટું કૌભાંડ

નર્મદા: નર્મદા જિલ્લા મુખ્ય મથક રાજપીપળામાં જિલ્લા સેવાસદ ખાતે ડીડીઓ આર.વી.વાળાની અધ્યક્ષતામાં સંકલનની બેઠક મળી હતી. જેમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભીમસિંહ તડવી સહીત આધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં જિલ્લામાં વિકાસના કામો અને રોડ રસ્તા પાણી બાબતની ચર્ચા ચાલતી હતી. જેમાં સંસદ મનસુખ વસાવાએ મનરેગાની કામગીરી ચાલુ થાય, સાથે યાલ મોવી બ્રીજથી સમસ્યા વધુ હોય તેનું તાત્કાલિક ધોરણે ખાતે મુહર્ત કરી કામગીરી ચાલુ થાય આ સાથે ટ્રાયબલ યુનિર્વસિટીના બિલ્ડીંગનું કામ ઘણા સમયથી ચાલતું હોય રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓ ને આપી સૂચના આપી હતી. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.

જંગલ-જમીન ખેડતા અટકવા જતા વન વિભાગના અધિકારીઓને ગરીબોને હેરાન નહીં કરવા સાંસદે સૂચના આપી હતી. રાજપીપળા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. હોસ્પિટલમાં કાળજી ન લેવાતા મોતના આંકડા વધી રહ્યા છે, જિલ્લાનું આરોગ્ય સારામાં સારું હોવું જોઈએ તે મુદ્દે પણ અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી.

નર્મદા જિલ્લા સંકલનમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા વિફર્યા (ETV Bharat Gujarat)

આ બેઠકમાં મનસુખ વસાવાએ ટ્રાઈબલ યુનિવર્સિટીનો મુદ્દો ઉછાળતા જણાવ્યું હતું કે, 7 વર્ષથી ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી કાર્યરત છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાડાના મકાનમાં રહેવું પડે એ શરમજનક કહેવાય. ટ્રાઇબલ યૂનવર્સિટી બનીને તૈયાર છે, પણ અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે ચાલુ કરવામાં આવતી નથી. આવનારા દિવસોમાં હું વિઝીટ લઈશ, કોઈ પણ સંજોગોમાં આ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર સુધરવું જોઈએ.

મનસુખ વસાવાએ આ બેઠકમાં નર્મદા જિલ્લામાં રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓને કડક સુચના આપી હતી. સાથે સાથે રાજપીપલા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.

આ પણ વાંચો:

  1. ગુજરાતના બે શિક્ષકોની 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક' એવોર્ડ માટે પસંદગી, 5મી સપ્ટેમ્બરે રાષ્ટ્રપતિના હસ્તે અપાશે એવોર્ડ
  2. તાપીના ભીમપોરમાં ખેતી-મજૂરી કરતા આદિવાસીઓ જાણ બહાર 'કરોડપતિ' બની ગયા, સામે આવ્યું મોટું કૌભાંડ

For All Latest Updates

TAGGED:

MP MANSUKH VASAVANARMADA ROAD POTHOLESNARMADA NEWSMANSUKH VASAVAMP MANSUKH VASAVA

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.