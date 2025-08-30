નર્મદા: નર્મદા જિલ્લા મુખ્ય મથક રાજપીપળામાં જિલ્લા સેવાસદ ખાતે ડીડીઓ આર.વી.વાળાની અધ્યક્ષતામાં સંકલનની બેઠક મળી હતી. જેમાં સાંસદ મનસુખ વસાવા, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ ભીમસિંહ તડવી સહીત આધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ હાજર રહ્યા હતા. બેઠકમાં જિલ્લામાં વિકાસના કામો અને રોડ રસ્તા પાણી બાબતની ચર્ચા ચાલતી હતી. જેમાં સંસદ મનસુખ વસાવાએ મનરેગાની કામગીરી ચાલુ થાય, સાથે યાલ મોવી બ્રીજથી સમસ્યા વધુ હોય તેનું તાત્કાલિક ધોરણે ખાતે મુહર્ત કરી કામગીરી ચાલુ થાય આ સાથે ટ્રાયબલ યુનિર્વસિટીના બિલ્ડીંગનું કામ ઘણા સમયથી ચાલતું હોય રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓ ને આપી સૂચના આપી હતી. સાંસદ મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.
જંગલ-જમીન ખેડતા અટકવા જતા વન વિભાગના અધિકારીઓને ગરીબોને હેરાન નહીં કરવા સાંસદે સૂચના આપી હતી. રાજપીપળા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો. હોસ્પિટલમાં કાળજી ન લેવાતા મોતના આંકડા વધી રહ્યા છે, જિલ્લાનું આરોગ્ય સારામાં સારું હોવું જોઈએ તે મુદ્દે પણ અધિકારીઓને ટકોર કરી હતી.
આ બેઠકમાં મનસુખ વસાવાએ ટ્રાઈબલ યુનિવર્સિટીનો મુદ્દો ઉછાળતા જણાવ્યું હતું કે, 7 વર્ષથી ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી કાર્યરત છે. પરંતુ વિદ્યાર્થીઓએ ભાડાના મકાનમાં રહેવું પડે એ શરમજનક કહેવાય. ટ્રાઇબલ યૂનવર્સિટી બનીને તૈયાર છે, પણ અધિકારીઓની બેદરકારીને કારણે ચાલુ કરવામાં આવતી નથી. આવનારા દિવસોમાં હું વિઝીટ લઈશ, કોઈ પણ સંજોગોમાં આ આદિવાસી વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર સુધરવું જોઈએ.
મનસુખ વસાવાએ આ બેઠકમાં નર્મદા જિલ્લામાં રસ્તાઓ પર પડેલા ખાડા રિપેર કરવા, શાળાઓના ઓરડા બનાવવા અંગે અધિકારીઓને કડક સુચના આપી હતી. સાથે સાથે રાજપીપલા સરકારી હોસ્પિટલમાં 3 જન્મજાત બાળકોના મોત પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો. મનસુખ વસાવાએ અધિકારીઓને પલાખા પૂછતા અધિકારીઓમાં સન્નાટો છવાયો હતો.
આ પણ વાંચો: