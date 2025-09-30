દ્વારકા જિલ્લાના 21 ટાપુઓ પર અવર-જવર પર પ્રતિબંધ, જાણો શા માટે ?
Published : September 30, 2025 at 8:01 AM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં આવેલ સમુદ્ર સીમાના નિર્જન ટાપુઓ પર તંત્રએ કડક પગલાં લીધાં છે. અધિક કલેક્ટર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા અનુસાર 21 જેટલા ટાપુઓ પર લોકોની અવરજવર પર રોક લગાવવામાં આવી છે. દેશની સુરક્ષા અને સમુદ્ર માર્ગે દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિઓ અટકાવવા હેતુસર આ પ્રતિબંધ ફરમાવ્યો છે.
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો ત્રણ તરફથી સમુદ્રથી ઘેરાયેલો છે અને અહીં કુલ 24 ટાપુ આવેલાં છે. જેમાંથી ફક્ત બે ટાપુ પર માનવ વસાહત છે, જ્યારે એક ટાપુ પર્યટન સ્થળ તરીકે ઓળખાય છે. બાકીના 21 ટાપુ સંપૂર્ણ નિર્જન છે.
અધિક કલેક્ટર દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા જાહેરનામા મુજબ આ 21 ટાપુઓ પર કોઈપણ નાગરિકે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ કે અન્ય કોઈપણ કારણસર જવાનો નથી. જો કોઈ વ્યક્તિ રોકાયેલા ટાપુઓ પર પ્રવૃત્તિ કરશે તો તેના વિરુદ્ધ કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.
તાજેતરમાં જ સમુદ્રી વિસ્તારોમાં મેગા ડિમોલિશન અભિયાન હાથ ધરાયું હતું, જેના પગલે તંત્ર હવે વધુ સાવધ થયું છે. સુરક્ષા એજન્સીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ વિસ્તારોનો ઉપયોગ કોઈપણ દેશ વિરોધી પ્રવૃત્તિ માટે ન થાય તે હેતુસર ચુસ્ત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.
હાલ માટે તારીખ 25 નવેમ્બર 2025 સુધી આ જાહેરનામું અમલમાં રહેશે અને આ દરમિયાન 21 નિર્જન ટાપુઓ પર કોઈપણ પ્રકારની અવરજવર પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે અને તેનો ભંગ કરવા બદલ સજા ને પાત્ર ગુન્હો થશે.