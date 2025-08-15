બનાસકાંઠાનું મોટા ગામ: જ્યાં દરેક ઘરમાંથી એક જવાન દેશની રક્ષા માટે સરહદે

ETV Bharat / state

August 15, 2025

બનાસકાંઠા: પાલનપુર તાલુકામાં આવેલું મોટા ગામ નામની જેમ જ તેના કાર્યોમાં પણ મોટું છે. આ ગામના યુવાનો દેશની સેવામાં પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકીને સરહદ પર ખડેપગે ફરજ બજાવે છે. પાંચથી છ હજારની વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં હાલ 200થી વધુ જવાનો દેશની સરહદોની રક્ષા કરી રહ્યા છે. આ ગામની માટીમાં એવી ખમીર છે કે દરેક ઘરમાંથી એક જવાન સૈનિક બનીને દેશસેવામાં જોડાય છે, અને આ પરંપરા પેઢીઓથી ચાલી આવે છે.

મોટા ગામના જવાનો સરહદ પર ફરજ નિભાવી નિવૃત્ત થયા બાદ પણ પોતાનો જુસ્સો ગામના યુવાનોમાં ઉતારે છે. તેઓ નવયુવાનોને સવાર-સાંજ માર્ગદર્શન આપીને તાલીમ આપે છે. હાલ ગામની શાળાના મેદાનમાં 100થી વધુ યુવાનો આર્મી, સીઆરપીએફ, અને બીએસએફ જેવા વિભાગોમાં જોડાવા માટે ખંતપૂર્વક તૈયારી કરી રહ્યા છે. ગામની પ્રાથમિક શાળામાં શહીદ બળવંતસિંહ વાઘેલાનું સ્મારક આવેલું છે, જે યુવાનોને દેશ માટે લડવાની પ્રેરણા આપે છે. ગામના લોકો યુવાનોને કોઈ અગવડ ન પડે તે માટે સંપૂર્ણ સહયોગ આપે છે.

યુવાનો સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં સફળ થાય તે માટે ગામવાસીઓએ ફાળો એકત્ર કરીને છેલ્લા દસ વર્ષથી ગામમાં લાઇબ્રેરી ઊભી કરી છે. આ લાઇબ્રેરી યુવાનોને ડીસા કે પાલનપુર જેવા શહેરોમાં જવાની જરૂર ન પડે તે રીતે પરીક્ષાની તૈયારીઓ માટે સુવિધા પૂરી પાડે છે. અહીં તૈયારી કરનારા યુવાનોએ સરકારી વિભાગોમાં નોકરી મેળવી છે, અને કેટલાકે બીએસએફ સહિતની પરીક્ષાઓના પ્રથમ તબક્કામાં સફળતા મેળવી છે.

આજે, 79મા સ્વાતંત્ર્ય પર્વની ઉજવણી વચ્ચે, મોટા ગામના જવાનો સાચા અર્થમાં દેશસેવા કરી રહ્યા છે. અન્ય સરકારી વિભાગોની સરખામણીએ તેઓ દેશની રક્ષા કરવાને પ્રાથમિકતા આપે છે. તેમના લોહીમાં દેશભક્તિ અને માતૃભૂમિની સેવાનો જુસ્સો ધબકે છે, જે સમગ્ર દેશવાસીઓ માટે સાચી દેશભક્તિની પ્રેરણા પૂરી પાડે છે.

