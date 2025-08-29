જુનાગઢ: સિવિલ હોસ્પિટલમાં દરરોજ 100થી વધુ માનસિક રોગના દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવે છે. આ દર્દીઓમાં 2-3 વર્ષના બાળકોથી લઈને 75-80 વર્ષના વૃદ્ધોનો સમાવેશ થાય છે. ખાસ કરીને 30થી 50 વર્ષની વય જૂથના દર્દીઓની સંખ્યા નોંધપાત્ર રીતે વધુ જોવા મળે છે. તબીબોના પ્રાથમિક અવલોકન મુજબ, આધુનિક જીવનશૈલીમાં મોબાઇલનો અતિરેક, શૈક્ષણિક દબાણ અને કામનો ભારણ માનસિક સ્થિતિ પર નકારાત્મક અસર કરે છે, જે આ વધતા કેસોનું મુખ્ય કારણ છે.
મોબાઇલ, સોશિયલ મીડિયા અને શૈક્ષણિક દબાણ માનસિક રોગોનું મુખ્ય કારણ
આધુનિક યુગમાં માનસિક રોગોના વધતા કેસો પાછળ મોબાઇલ અને સોશિયલ મીડિયાનો અતિરેક, શૈક્ષણિક દબાણ, આર્થિક સ્પર્ધા અને અન્ય વ્યક્તિઓ સાથેની સરખામણી મુખ્ય કારણો છે. સોશિયલ મીડિયા પર લાઇક, કોમેન્ટ અને વ્યૂઝની ઝંખના ઘણા લોકોને ડિપ્રેશન તરફ દોરી જાય છે. આ ઉપરાંત, ઝડપથી આર્થિક સફળતા મેળવવાની દોડ પણ માનસિક તાણમાં પરિણમે છે.
વિદ્યાર્થીઓમાં ભણતરનું દબાણ અને માનસિક તાણ
વિદ્યાર્થીઓમાં ભણતરના વધતા દબાણ અને અન્ય વિદ્યાર્થીઓ સાથેની સરખામણીને કારણે માનસિક તાણમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. પુખ્ત વયના લોકોમાં સંબંધોમાં નિષ્ફળતા પણ માનસિક રોગોનું કારણ બની રહી છે. વૃદ્ધોમાં જવાબદારીઓથી મુક્તિ, નિવૃત્તિ અથવા કામનો અભાવ જેવા પરિબળો માનસિક તાણનું કારણ બને છે, જે ઘણીવાર માથાના દુખાવાથી શરૂ થાય છે
માનસિક તાણ અન્ય રોગોનું કારણ
માનસિક તાણ માત્ર મનને જ નહીં, પરંતુ શરીરને પણ બીમાર કરે છે. તેનાથી શરીરમાં વિવિધ પ્રકારના દુખાવા, હાર્ટ એટેક, પેરાલિસિસ અથવા કેન્સર જેવી ગંભીર બીમારીઓ પણ થઈ શકે છે. 30થી 50 વર્ષની વય જૂથમાં હતાશા અને ચિંતાના કેસ સૌથી વધુ જોવા મળે છે, જ્યારે 50થી 70 વર્ષની વયના દર્દીઓમાં ધૂન રોગ, સ્કિઝોફ્રેનિયા, ડિપ્રેશન, OCD અને અન્ય માનસિક વિકૃતિઓ જોવા મળે છે.
આ પણ વાંચો: