જુનાગઢ: મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો વાયરલ કરીને મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કોમેન્ટ કરનાર સુરત,રાજકોટ, મોરબી અને વડોદરાના વધુ પાંચ આરોપીને જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપે પકડી પાડ્યા છે. અગાઉ પોલીસ પકડમાં મુખ્ય પાંચ આરોપીઓ જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે, જેમાં 28 ઓગસ્ટના રોજ વધુ પાંચ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યા હતાં.
મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કોમેન્ટ
આજથી થોડા દિવસ પૂર્વે વિસાવદર પોલીસ મથકમાં સ્થાનિક ધારાસભ્ય ગોપાલ ઇટાલીયા અને કેટલા લોકો દ્વારા ગરીબ લોકોને આપવામાં આવતું અનાજ મળતું નથી તે વાતને લઈને પોલીસ મથકમાં રજૂઆત કરવા માટે પહોંચ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં કેટલાક ફેસબુક અને યુટ્યૂબના યુઝરોએ મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ કોમેન્ટ કરતા સમગ્ર મામલો સાયબર ક્રાઇમ હસ્તક તપાસમાં આવ્યો હતો. જેના પગલે જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ તપાસમાં પોલીસને મુખ્ય આરોપી સહિત અન્ય પાંચ આરોપી પકડી પાડવામાં સફળતા મળી હતી. હજુ પણ કેટલાક આરોપીઓ હોવાની વિગતો પોલીસને ટેકનિકલ સોર્સ આધારે મળતા પોલીસે વધુ પાંચ આરોપીની અટકાયત કરી છે.
વાંધાજનક કોમેન્ટ મામલે વધુ 5 ઝડપાયા
જુનાગઢ સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ દ્વારા વાંધાજનક કોમેન્ટ કરવા બદલ વધુ 5 આરોપીઓને ઝડપ્યા છે તેમાં સુરતના નાના વરાછાના ભરત વેકરીયા, મોટા વરાછાના વિવેક ચોપડા, રાજકોટના ભરત ઠાકર, મોરબીના વિનુ ઉકેડીયા અને વડોદરાના સંજય માળી નામના આરોપીઓનો સમાવેશ થાય છે.
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ફેસબુક અને યુટ્યૂબ પર અપલોડ થયેલા વીડિયોમાં મહિલા અને પોલીસ અધિકારીની સામે અભદ્ર અને અણછાજતી કોમેન્ટ કરતા પોલીસે પાંચ આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. તમામ આરોપીને વિસાવદર કોર્ટમાં રજૂ કરતાં કોર્ટે તમામના રિમાન્ડ ના મંજૂર કરીને તેને જેલ હવાલે મોકલવાનો આદેશ કર્યો છે.
આમ અત્યાર સુધીમાં કુલ 11 આરોપીઓ મહિલા પોલીસ અધિકારી વિરુદ્ધ અણછાજતી અને અભદ્ર કોમેન્ટ કરવાના આરોપમાં જૂનાગઢ જિલ્લા જેલની હવા ખાઈ રહ્યા છે.