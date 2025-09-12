ETV Bharat / state

મોરબી પુલ દુર્ઘટના: ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં વળતર અને જવાબદારી અંગે સુનાવણી

2022માં મોરબીના મચ્છુ નદી પરનો કેબલ સસ્પેન્શન પુલ તૂટવાના કારણે 135 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 8:07 PM IST

અમદાવાદ: વર્ષ 2022માં મોરબીના મચ્છુ નદી પરનો કેબલ સસ્પેન્શન પુલ તૂટવાના કારણે 135 લોકોનાં મોત થયાં હતાં. આ મુદ્દે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. આ કેસની સુનાવણી ચીફ જસ્ટિસ સુનીતા અગ્રવાલ અને જજ ડી. એન. રેની બેન્ચમાં હાથ ધરવામાં આવી હતી.

આજે ઓરેવા ગ્રૂપ વતી હાઇકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં જણાવાયું હતું કે અત્યાર સુધી 16 કરોડ રૂપિયાનું વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત, વાર્ષિક એક કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ થાય છે. જોકે, ઓરેવા ગ્રૂપે વધારાના વળતરની માગણીનો ઇનકાર કર્યો હતો.

આ દુર્ઘટના માટે જવાબદાર ઓરેવા ગ્રૂપ વિરુદ્ધ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં સુઓમોટો અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. સરકારી વકીલે જણાવ્યું હતું કે તત્કાલિન મોરબી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર સંદીપ ઝાલા સામે કાર્યવાહી માટે જીપીએસસીએ મંજૂરી આપી હતી. સંદીપ ઝાલાના વાર્ષિક ઇન્ક્રીમેન્ટ પર રોક લગાવવા ઉપરાંત, હાલના પગાર ધોરણમાં ત્રણ વર્ષ માટે રોક લગાવવાનો નિર્ણય લેવાયો છે.

સુનાવણી દરમિયાન મૃતકોના પરિવારજનોને એક્ઝેમ્પલરી ડેમેજિસ ચૂકવવાનો મુદ્દો પણ ચર્ચાયો હતો. આ મામલે આગામી દિવસોમાં પીડિત પરિવારોના વકીલ કોર્ટ સમક્ષ વધુ માહિતી રજૂ કરશે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ગત સુનાવણીમાં હાઇકોર્ટે મોરબી પુલ દુર્ઘટના માટે જવાબદાર અધિકારીઓ સામે લેવાયેલા પગલાંનો રિપોર્ટ માગ્યો હતો. મોરબી નગરપાલિકાના તત્કાલિન ચીફ ઓફિસર સંદીપ ઝાલાને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમની સામે ખાતાકીય તપાસ બાદ ચાર્જશીટ ફાઇલ કરવામાં આવી હતી. આ રિપોર્ટ પણ કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો.

પીડિત પક્ષના વકીલ ઉત્કર્ષ દવેએ મૃતક દીઠ બે કરોડ રૂપિયા અને ઘાયલો માટે 50 લાખ રૂપિયાના વળતરની માગણી કરી છે.

