ગુજરાતમાં ચોમાસાની વિદાય મોડી, શક્તિ વાવાઝોડાની અસર નહીવત, હવામાન વિભાગની આગાહી
પશ્ચિમ-મધ્ય અને નજીકના ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબી સમુદ્રમાં આવેલું ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'શક્તિ' છેલ્લા ત્રણ કલાકથી લગભગ સ્થિર છે.
Published : October 6, 2025 at 4:06 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં હજુ ચોમાસાએ વિદાય લીધી નથી. અમદાવાદ હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી સાત દિવસ (6 ઓક્ટોબરથી 12 ઓક્ટોબર) દરમિયાન વરસાદ અને શક્તિ વાવાઝોડા અંગે માહિતી આપવામાં આવી છે.
હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ. કે. દાસે જણાવ્યું કે, ગુજરાતમાં આગામી સાત દિવસ દરમિયાન હળવાથી મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. શક્તિ વાવાઝોડા અંગે તેમણે જણાવ્યું કે, પશ્ચિમ-મધ્ય અને નજીકના ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબી સમુદ્રમાં આવેલું ચક્રવાતી વાવાઝોડું 'શક્તિ' છેલ્લા ત્રણ કલાકથી લગભગ સ્થિર છે. આજે, 6 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:30 વાગ્યે તે 19.6°N અક્ષાંશ અને 60.5°E રેખાંશ નજીક, મસીરાહ (ઓમાન)થી લગભગ 210 કિ.મી. દક્ષિણ-પૂર્વમાં, રાસ અલ હદ્દ (ઓમાન)થી 310 કિ.મી. દક્ષિણ-દક્ષિણ-પૂર્વમાં, અલ-ગૈદાહ (યમન)થી 970 કિ.મી. પૂર્વ-ઉત્તર-પૂર્વમાં, કરાચી (પાકિસ્તાન)થી 900 કિ.મી. દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં, દ્વારકાથી 940 કિ.મી. પશ્ચિમ-દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં અને નલિયાથી 960 કિ.મી. પશ્ચિમ-દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં કેન્દ્રિત હતું.
શક્તિ વાવાઝોડાની ગુજરાત પર નહીવત અસર:
શક્તિ વાવાઝોડું પશ્ચિમ-મધ્ય અને નજીકના ઉત્તર-પશ્ચિમ અરબી સમુદ્રમાં પૂર્વ-દક્ષિણ-પૂર્વ દિશામાં આગળ વધે તેવી શક્યતા છે અને 7 ઓક્ટોબરની સવાર સુધીમાં તે ડિપ્રેશનમાં ફેરવાઈ જશે. આ વાવાઝોડાને કારણે ભારે પવન ફૂંકાવાની શક્યતાને લીધે, માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં આગામી દિવસોમાં હળવો વરસાદ અને પવન રહી શકે છે. 7 ઓક્ટોબર દરમિયાન સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં ગાજવીજ સાથે મધ્યમ વરસાદની શક્યતા છે. આમાં મોરબી, રાજકોટ, જુનાગઢ, અમરેલી, પોરબંદર, દ્વારકા, ગીર સોમનાથ અને કચ્છના અમુક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડી શકે છે. 8 ઓક્ટોબરે ઉત્તર ગુજરાતના બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા, મધ્ય ગુજરાતના ખેડા, પંચમહાલ, વડોદરા, અમદાવાદ, આણંદ અને દક્ષિણ ગુજરાતના સુરત, નવસારી, વલસાડ તેમજ વાપીમાં ગાજવીજ સાથે વરસાદની સંભાવના છે. આગામી સાત દિવસ દરમિયાન ગુજરાતમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ રહેશે.
આ પણ વાંચો: