જૂનાગઢ: પાછલા કેટલાક વર્ષોથી ચોમાસા દરમિયાન લીલા શાકભાજીનો બજાર ભાવ અચાનક ખૂબ વધી જતો હતો. જેને કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગથી શાકભાજી દૂર થતું જતું હતું. વધુ વરસાદ પડવાને કારણે શાકભાજીનો પાક નિષ્ફળ જતાં ભાવોમાં વધારો શાકભાજીની આવક ઘટતા થઈ રહ્યો હતો. પરંતુ આ વર્ષે વરસાદનું પ્રમાણ સમયસર અને વરસાદ પડવાના દિવસો એકદમ નિર્ધારિત બનતા શાકભાજીના પાકને ચોમાસામાં જરા પણ નુકસાન થયું નથી. જેથી આ વખતે શાકભાજીના બજાર ભાવ ગત વર્ષ કરતાં 50% નીચા જોવા મળે છે.
વરસાદની પેટર્ન શાકભાજી પર અનુકૂળ
પાછલા કેટલાક વર્ષોની સરખામણીએ આ વર્ષે ચોમાસા દરમિયાન શાકભાજીના બજાર ભાવ સામાન્ય કરતાં પણ ઓછા જોવા મળી રહ્યા છે. જેને કારણે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગ માટે ચોમાસામાં શાકભાજી સરળ બન્યું છે. શાકભાજીના ભાવો સરેરાશ કરતા પણ નીચા રહેવા પાછળ વરસાદની પેટર્ન જવાબદાર માનવામાં આવે છે. પાછલા વર્ષો દરમિયાન ચોમાસાના ચાર મહિના સુધી ધોધમાર વરસાદ પડતા શાકભાજીનો મોટાભાગનો પાક નિષ્ફળ થયો હતો જેને કારણે અન્ય રાજ્યો પરથી ગુજરાતમાં શાકભાજીનો જથ્થો પૂર્વવત કરાતો હતો. જેને કારણે બજારભાવો ખૂબ ઊંચા જોવા મળતા હતા. પરંતુ આ વર્ષે ચોમાસામાં નિર્ધારિત સમયે અને ચોક્કસ પ્રમાણમાં વરસાદ પડતા શાકભાજીના ભાવો પર તેની અનુકૂળ અસરો જોવા મળી છે. જેને કારણે બજાર ભાવો સામાન્ય કરતાં પણ નીચા જોવા મળે છે.
ગત વર્ષ કરતાં સો થી દોઢસો રૂપિયાનો ઘટાડો
ગત વર્ષે લીલા શાકભાજી તેમાં પણ ખાસ કરીને ધાણા, મેથી, પાલક, તુરીયા, ધીસોડા, ગવાર આ બધા શાકો 200 થી 300 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે વેચાયા હતા. પરંતુ આ વર્ષે કોથમીર જેવી ચોમાસા દરમિયાન ખૂબ મોંઘી બનતી શાકભાજી આ વર્ષે માત્ર 50 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના ભાવે બજારમાં મળી રહી છે. જેની સામે અન્ય શાકભાજી જેવા કે ગવાર, ભીંડા, કારેલા, તુરીયા, દૂધી, ટમેટા, આદુ, રીંગણ, ફ્લાવર, કોબીજ આ બધા શાકભાજી એકદમ સામાન્ય અને સરેરાશ કરતાં પણ કેટલાક દિવસોમાં નીચા ભાવે વેચાતા જોવા મળી રહ્યા છે.
જૂનાગઢ યાર્ડમાં શાકભાજીની આવક અને ભાવો
આજના દિવસે જૂનાગઢ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં શાકભાજીની આવક પર નજર કરીએ તો રીંગણ 29, ગુવાર 34, તુરીયા 12, ભીંડો 10, કારેલા 13, ચોળી 06, દુધી 23, બટાકા 438, ગાજર 02, ગલકા 03, કોબીજ 03, ટામેટા 59, મરચા 41, સૂકી ડુંગળી 39, આદુ 33, ફ્લાવરની 06 ક્વિન્ટલ જેટલી આવક થઈ રહી છે. તેવી જ રીતે પ્રતિ કિલોના ભાવો પર નજર કરીએ તો રીંગણ 30, ગવાર 45, તુરીયા 50, ભીંડો 30, કારેલા 20, ચોળી 35, દુધી 20, બટાકા 20, ગાજર 25, ગલકા 25, કોબીજ 20, ટમેટા 25, મરચા 20 અને ફ્લાવર 20 રૂપિયા પ્રતિ કિલોના બજાર ભાવે વેચાઈ રહ્યા છે.
