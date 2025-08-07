Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

સુરતમાં ચોમાસાનો કહેર: પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બાળકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત, સિવિલ હોસ્પિટલમાં બેડની અછત - MONSOON HAVOC IN SURAT

ચોમાસામાં પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ સુરતમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ રોગચાળાની સૌથી વધુ અસર બાળકો પર જોવા મળી રહી છે.

સુરતમાં ચોમાસાનો કહેર: પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બાળકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત
સુરતમાં ચોમાસાનો કહેર: પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બાળકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 7, 2025 at 10:08 PM IST

1 Min Read

સુરત: ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ સુરતમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ રોગચાળાની સૌથી વધુ અસર બાળકો પર જોવા મળી રહી છે, જેના પરિણામે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના બાળ વિભાગમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે હોસ્પિટલમાં બેડની અછત સર્જાઈ છે, અને તબીબોને એક જ બેડ પર બે-બે બાળકોને સારવાર આપવાની ફરજ પડી રહી છે.

હોસ્પિટલના જૂના બિલ્ડિંગને તોડવાની કામગીરી ચાલુ હોવાથી બાળ વિભાગને સ્ટેમસેલ બિલ્ડિંગના સાતમા અને આઠમા માળે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ ડૉ. જીગીશા પાટડીયાના જણાવ્યા મુજબ, બાળ વિભાગમાં 200થી વધુ બેડની વ્યવસ્થા છે, પરંતુ હાલમાં દાખલ બાળકોની સંખ્યા 250ને પણ વટાવી ગઈ છે. સામાન્ય દિવસોમાં દૈનિક 180 ઓપીડી નોંધાતી હતી, જ્યારે હવે આ સંખ્યા 250થી પણ વધુ થઈ ગઈ છે, જે શહેરમાં રોગચાળાના ઝડપી ફેલાવાને દર્શાવે છે.

સુરતમાં ચોમાસાનો કહેર: પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બાળકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)

પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બે યુવાનોના મોત

રોગચાળાની ગંભીરતા એ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં બે યુવાનોના મોત થયા છે. ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા 19 વર્ષીય સૌરજી જયકુમાર વિશ્વકર્મા, જેઓ ત્રણ મહિના પહેલાં રોજીરોટી માટે સુરત આવ્યા હતા, તેમનું ડેન્ગ્યુના કારણે અવસાન થયું. સૌરજીને છેલ્લા 20 દિવસથી તાવ હતો અને ખાનગી ક્લિનિકમાં સારવાર બાદ ડેન્ગ્યુનું નિદાન થયું હતું. સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું.

બીજા એક કિસ્સામાં, ઉન પાટિયા વિસ્તારના 50 વર્ષીય અજયપાલ રાજારામ યાદવ, જેઓ શાકભાજી વેચીને ગુજરાન ચલાવતા હતા, તેમનું તાવના કારણે મોત થયું. છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી તાવથી પીડાતા અજયપાલની તબિયત આજે સવારે વધુ બગડી, અને તેઓ બેહોશ થઈ ગયા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને મૃત જાહેર કરાયા.

શહેરમાં ફેલાતા રોગચાળાને નિયંત્રણમાં લેવા આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ પરનો ભાર ઘટાડવા અને દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળે તે માટે વધુ સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય બની છે.

આ પણ વાંચો:

સુરત: ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ સુરતમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ રોગચાળાની સૌથી વધુ અસર બાળકો પર જોવા મળી રહી છે, જેના પરિણામે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના બાળ વિભાગમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે હોસ્પિટલમાં બેડની અછત સર્જાઈ છે, અને તબીબોને એક જ બેડ પર બે-બે બાળકોને સારવાર આપવાની ફરજ પડી રહી છે.

હોસ્પિટલના જૂના બિલ્ડિંગને તોડવાની કામગીરી ચાલુ હોવાથી બાળ વિભાગને સ્ટેમસેલ બિલ્ડિંગના સાતમા અને આઠમા માળે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ ડૉ. જીગીશા પાટડીયાના જણાવ્યા મુજબ, બાળ વિભાગમાં 200થી વધુ બેડની વ્યવસ્થા છે, પરંતુ હાલમાં દાખલ બાળકોની સંખ્યા 250ને પણ વટાવી ગઈ છે. સામાન્ય દિવસોમાં દૈનિક 180 ઓપીડી નોંધાતી હતી, જ્યારે હવે આ સંખ્યા 250થી પણ વધુ થઈ ગઈ છે, જે શહેરમાં રોગચાળાના ઝડપી ફેલાવાને દર્શાવે છે.

સુરતમાં ચોમાસાનો કહેર: પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બાળકો સૌથી વધુ પ્રભાવિત (ETV Bharat Gujarat)

પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બે યુવાનોના મોત

રોગચાળાની ગંભીરતા એ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં બે યુવાનોના મોત થયા છે. ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા 19 વર્ષીય સૌરજી જયકુમાર વિશ્વકર્મા, જેઓ ત્રણ મહિના પહેલાં રોજીરોટી માટે સુરત આવ્યા હતા, તેમનું ડેન્ગ્યુના કારણે અવસાન થયું. સૌરજીને છેલ્લા 20 દિવસથી તાવ હતો અને ખાનગી ક્લિનિકમાં સારવાર બાદ ડેન્ગ્યુનું નિદાન થયું હતું. સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું.

બીજા એક કિસ્સામાં, ઉન પાટિયા વિસ્તારના 50 વર્ષીય અજયપાલ રાજારામ યાદવ, જેઓ શાકભાજી વેચીને ગુજરાન ચલાવતા હતા, તેમનું તાવના કારણે મોત થયું. છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી તાવથી પીડાતા અજયપાલની તબિયત આજે સવારે વધુ બગડી, અને તેઓ બેહોશ થઈ ગયા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને મૃત જાહેર કરાયા.

શહેરમાં ફેલાતા રોગચાળાને નિયંત્રણમાં લેવા આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ પરનો ભાર ઘટાડવા અને દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળે તે માટે વધુ સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય બની છે.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

MONSOON HAVOC IN SURATCHILDREN AFFECTEDWATER AND MOSQUITO BORNE DISEASESSURAT CIVIL HOSPITALMONSOON HAVOC IN SURAT

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

ઉમરેઠમાં આવેલું પૌરાણિક ચંદ્રમોલેશ્વર મહાદેવ મંદિર, સ્થાપના અને ઈતિહાસ જાણો...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ખાતરની અછતથી ખેડૂતો ચિંતિત: નવસારીમાં ખાતરનો જથ્થો 50% ઓછો આવતા પાક સામે પડકાર ઊભો

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.