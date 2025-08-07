સુરત: ચોમાસાની ઋતુમાં પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ સુરતમાં વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. આ રોગચાળાની સૌથી વધુ અસર બાળકો પર જોવા મળી રહી છે, જેના પરિણામે સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના બાળ વિભાગમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે. પરિસ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે હોસ્પિટલમાં બેડની અછત સર્જાઈ છે, અને તબીબોને એક જ બેડ પર બે-બે બાળકોને સારવાર આપવાની ફરજ પડી રહી છે.
હોસ્પિટલના જૂના બિલ્ડિંગને તોડવાની કામગીરી ચાલુ હોવાથી બાળ વિભાગને સ્ટેમસેલ બિલ્ડિંગના સાતમા અને આઠમા માળે સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યો છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબ ડૉ. જીગીશા પાટડીયાના જણાવ્યા મુજબ, બાળ વિભાગમાં 200થી વધુ બેડની વ્યવસ્થા છે, પરંતુ હાલમાં દાખલ બાળકોની સંખ્યા 250ને પણ વટાવી ગઈ છે. સામાન્ય દિવસોમાં દૈનિક 180 ઓપીડી નોંધાતી હતી, જ્યારે હવે આ સંખ્યા 250થી પણ વધુ થઈ ગઈ છે, જે શહેરમાં રોગચાળાના ઝડપી ફેલાવાને દર્શાવે છે.
પાણી અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાથી બે યુવાનોના મોત
રોગચાળાની ગંભીરતા એ વાત પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે છેલ્લા 24 કલાકમાં બે યુવાનોના મોત થયા છે. ગોડાદરા વિસ્તારમાં રહેતા 19 વર્ષીય સૌરજી જયકુમાર વિશ્વકર્મા, જેઓ ત્રણ મહિના પહેલાં રોજીરોટી માટે સુરત આવ્યા હતા, તેમનું ડેન્ગ્યુના કારણે અવસાન થયું. સૌરજીને છેલ્લા 20 દિવસથી તાવ હતો અને ખાનગી ક્લિનિકમાં સારવાર બાદ ડેન્ગ્યુનું નિદાન થયું હતું. સારવાર દરમિયાન તેમનું મોત થયું.
બીજા એક કિસ્સામાં, ઉન પાટિયા વિસ્તારના 50 વર્ષીય અજયપાલ રાજારામ યાદવ, જેઓ શાકભાજી વેચીને ગુજરાન ચલાવતા હતા, તેમનું તાવના કારણે મોત થયું. છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી તાવથી પીડાતા અજયપાલની તબિયત આજે સવારે વધુ બગડી, અને તેઓ બેહોશ થઈ ગયા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા ત્યારે તેમને મૃત જાહેર કરાયા.
શહેરમાં ફેલાતા રોગચાળાને નિયંત્રણમાં લેવા આરોગ્ય વિભાગે તાત્કાલિક પગલાં લેવા જરૂરી છે. સિવિલ હોસ્પિટલ પરનો ભાર ઘટાડવા અને દર્દીઓને યોગ્ય સારવાર મળે તે માટે વધુ સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થા કરવી અનિવાર્ય બની છે.
