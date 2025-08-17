ETV Bharat / state

અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ, વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ - WATERLOGGING IN AHMEDABAD

અમદાવાદના જુદા-જુદા વિસ્તારમાં એવો વરસાદ પડ્યો કે લોકો માટે મફતનું સ્વિમિંગ પુલ બની ગયું. આ જોતાં AMCના પ્રિમોન્સુન પ્લાન અંગે ઘણી ચર્ચા થવા લાગી.

વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ
વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 17, 2025 at 10:09 AM IST

અમદાવાદ: ગત રોજ જન્માષ્ટમીનો તહેવાર હતો ત્યારે આ સમય દરમિયાન અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી હતી. સવારના 10:00 વાગ્યાથી બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી અમદાવાદના જુદા જુદા વિસ્તારમાં એવો વરસાદ પડ્યો કે લોકો માટે ઘણી જગ્યાએ મફતનું સ્વિમિંગ પુલ બની ગયું. બાળકો પાણી ભરાયેલા વિસ્તારમાં નહવતા નજરે પડ્યા. આ જોતાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પ્રિમોન્સુન પ્લાન અંગે ઘણી ચર્ચા થવા લાગી.

ગત રોજ અમદાવાદના નિકોલ વિસ્તારમાં ત્રણ ઇંચ વરસાદ પડ્યો અને પૂર્વ વિસ્તારમાં વરસાદ પડતા કમર સુધી ઠેર ઠેર પાણી ભરાઈ ગયું હતું. બીજી તરફ અમદાવાદના મીઠાખળી અને અખબારનગરમાં બે અંડરપાસમાં પાણી ભરાવાના કારણે બંધ કરવામાં આવ્યા. જ્યારે અમદાવાદના નરોડા, મેમકો, કૃષ્ણનગરમાં સારવારમાં ચાર ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો.

AMCના પ્રિમોન્સુન પ્લાન અંગે ઘણી ચર્ચા થવા લાગી (Etv Bharat Gujarat)

અમદાવાદના ચાંદખેડા ,જગતપુર ગોતા, સાયન્સ સીટી જેવા વિસ્તારોમાં વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળ્યું અને સામાન્ય છૂટો છવાયો વરસાદ પડ્યો હતો. પ્રહલાદ નગર, સેટેલાઈટ, બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર જેવા વિસ્તારોમાં અડધો ઈંચ વરસાદ પડ્યો.

અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ
અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ (Etv Bharat Gujarat)

પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ઉસ્માનપુરા, હેલ્મેટ સર્કલ, મેમનગર અને આશ્રમ રોડ વિસ્તારમાં બે ઇંચ જેટલો વરસાદ પડ્યો. વાસણા, પાલડી, ટાગોર હોલ, મોઢેરા, સાબરમતી સહિતના વિસ્તારોમાં એક ઇંચ વરસાદ પડ્યો હતો. બે કલાકના વરસાદમાં અમદાવાદ શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારમાં પાણી ભરાયા અને લોકોને ઓફિસ જવા માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો.

વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ
વરસાદી પાણી ભરાતા શહેરની ગટરો ઉભરાઈ (Etv Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદના કારણે વાસણા બેરેજના ગેટ નંબર 26, 27, 28 અને 29 ખોલી સાબરમતી નદીમાં હાલ 6346 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. મામલતદારશ્રી વટવા, વેજલપુર, દસક્રોઈ અને ધોળકામાં આ બાબતે કાર્યવાહી કરવા વિનંતી કરવામાં આવી છે. ઉપરવાસમાં વરસાદના કારણે હજુ વધારે પાણી છોડવાની સંભાવના છે જે બાબતે જરૂરી તકેદારીના પગલાં લેવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.

અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ
અમદાવાદના રસ્તા બન્યા સ્વિમિંગ પુલ (Etv Bharat Gujarat)

