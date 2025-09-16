નિરાધારનો આધાર, જુનાગઢ પાસે આવેલો આ આશ્રમ છે અસંખ્ય મનોદિવ્યાંગોનું સરનામું
કોઈક પરિવારથી, કોઈક સમાજથી કે કોઈ જવાબદારીથી માનસિક અસ્થિર થઈને આ આશ્રમે પહોંચે છે, જ્યાં તેમની સેવા ચાકરી કરવામાં આવે છે.
Published : September 16, 2025 at 6:37 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 7:47 PM IST
જુનાગઢ: નિરાધારનો આધાર શબ્દ બધું સમજાવી આપે છે. વધુ કંઈ કહેવાની જરૂર પણ નથી રહેતી, તેમ છતાં આજે અમે એક એવા આશ્રમની હૃદય સ્પર્શી હકીકતો લઈને આવ્યા છીએ કે જેના થકી સમાજમાં ખૂબ જ માનભેર અને ઇજ્જતથી જીવન જીવતા વ્યક્તિઓ માનસિક અસ્થિર થઈને પ્રભુજીનું ઉપનામ ધારણ કરી નિરાધારના આધાર આશ્રમમાં પહોંચે છે. જ્યાં તેમની સાચા અર્થમાં ભગવાન તરીકે સેવા અને પૂજા કરવામાં આવે છે.
નિરાધારનો આધાર પ્રભુજીની સેવા અને પૂજાનું સરનામું
જુનાગઢ-વેરાવળ હાઈવે પર નિરાધારનો આધાર માનવ સેવા આશ્રમ નામની આ સંસ્થા પાછલા સાત વર્ષથી કાર્યરત છે. અહીં સમગ્ર ભારતમાંથી આવેલા માનસિક અસ્થિર પ્રભુજીની સેવા અને પૂજા કરવાનો શ્રેય નિરાધારના આધારને જાય છે. સાત વર્ષ પૂર્વે આ આશ્રમની શરૂઆત એટલા માટે થઈ કે ભારતમાંથી માનસિક અસ્થિર બનીને આવેલા પ્રભુજી ટ્રેન મારફતે જુનાગઢ અને અંતિમ સ્ટેશન વેરાવળ પહોંચે છે.
આજે 87 મનોદિવ્યાંગોનું સરનામું
અહીંથી ટ્રેન આગળ ચાલતી નથી, જેથી મનોદિવ્યાંગ વ્યક્તિઓ જુનાગઢ અને વેરાવળ સ્ટેશનની વચ્ચે ઉતરીને રખડતું ભટકતું અને પાગલોનું જીવન જીવતા હતા, ત્યારે આવા લોકોની ચિંતા કરીને નિરાધારના આધાર સંસ્થાના સંચાલકોએ પ્રભુજી માટે રહેવાની જમવાની અને બીમારીના કિસ્સામાં હોસ્પિટલની સુવિધાઓ મળી રહે તે માટેનું આયોજન કર્યું.
આ આશ્રમમાં આજે 87 પ્રભુજી જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. નિરાધારના આધાર સંસ્થામાં 120 માનસિક અસ્થિર પ્રભુજીને સમાવી શકવાની ક્ષમતા છે, ત્યારબાદ તમામ પ્રભુજીને પાલીતાણા નજીક માનવસેવા આશ્રમમાં સ્થળાંતરિત કરવામાં આવે છે.
કોઈ પત્નીથી તો કોઈ પરિવાર કે સમાજથી થયો છે માનસિક અસ્થિર
નિરાધારના આધાર આશ્રમમાં જે પ્રભુજી જોવા મળે છે, તેમાંથી કેટલાક પત્નીથી, કેટલાક પરિવારથી તો કેટલાક સમાજ જીવનની સાથે આર્થિક સંકળામણના કારણે માનસિક અસ્થિર બનીને ઘર છોડી દીધું હતું, આવા તમામ લોકોને અહીં રાખવામાં આવે છે. દરરોજ સવારે નાસ્તાથી લઈને બે વખતનું ભોજન તમામ પ્રભુજીને દિવસમાં એક વખત નવડાવવાની સાથે સ્વચ્છ કપડા અને એની મોટા ભાગની જરૂરિયાતો આશ્રમમાં પૂરી થાય છે. નાસ્તામાં તેમને પૌવા-બટેટા, છોલેપુરી, ઈડલી, ચા-થેપલા, દહીં-થેપલા, ભોજનમાં મીઠાઈ, લાપસી, રોટલી-શાક, દાળ-ભાત, સંભારો, છાશ, પાપડ જેવું શુદ્ધ અને સાત્વિક ભોજપ આપવામાં આવે છે.
આમ પરિવાર કે સામાજિક રીતે તરછોડવામાં આવેલા પ્રભુજીને ઘર કરતા પણ સારી વ્યવસ્થા મળી રહે તે માટેનું આયોજન કરવામાં આવે છે. નિરાધારના આધાર આશ્રમને ચલાવવા માટે શાકભાજી, તેલ, અનાજ ખેડૂતો અને અન્ય આર્થિક જરૂરિયાત કેટલાક દાતાઓ દ્વારા આપવામાં આવે છે, જેના થકી આ આશ્રમ આજે ચાલી રહ્યો છે.