અમદાવાદની મોડલે પ્રતિબંધ છતાં જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવી, પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ - JAMJIR WATERFALL REELS

કોડીનાર તાલુકાના જામવાળા ગામ નજીક આવેલા જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવવા કે સેલ્ફી લેવા પર જિલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડીને પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે.

રીલના ચક્કરમાં મોડલ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ
રીલના ચક્કરમાં મોડલ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ (Instagram Snapshot)
Published : August 26, 2025 at 7:04 PM IST

ગીર સોમનાથ: સોશિયલ મીડિયામાં ફેમસ થવા અને વ્યૂઝ માટે ઘણીવાર લોકો નિયમ ભંગ કરીને પોતાનો જીવ જોખમમાં મૂકી દેતા હોય છે. ત્યારે ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જમજીર ધોધ પર કલેક્ટરના જાહેરનામાનો ભંગ કરીને રીલ બનાવવી અમદાવાદની મોડલને ભારે પડ્યું છે. મોડલે વાઈરલ કરેલી રીલ બાદ હવે તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરતા પોલીસ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે.

જમજીર ધોધ પર રીલ-સેલ્ફી લેવા પર પ્રતિબંધ
કોડીનાર તાલુકાના જામવાળા ગામ નજીક આવેલા જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવવા કે સેલ્ફી લેવા પર જિલ્લા કલેકટર દ્વારા જાહેરનામું બહાર પાડીને પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ વચ્ચે ગુજરાતી મોડલ અને અભિનેત્રી પુજા પ્રજાપતિએ જામવાળા ગીરમાં આવેલા જમજીર ધોધ પર રીલ બનાવી ઈન્સ્ટાગ્રામ પર વાયરલ કરેલી હતી.

રીલના ચક્કરમાં મોડલ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ (Instagram Snapshot)

ચેતવણીનું બોર્ડ છતાં મોડલે રીલ બનાવી
આ જમજીર ધોધ નજીક જવા કે ત્યાં કોઈ સેલ્ફી-રીલ બનાવવા ઉપર પ્રતિબંધ છે, જેના જાહેર ચેતવણી બોર્ડ અને સુચનાઓ લખી હોવા છતાં પ્રતિબંધિત વિસ્તારમાં ગુજરાતી મોડલ અને અભિનેત્રી પુજા પ્રજાપતિ અને તેની બહેનપણીઓએ મળી રીલ બનાવી વિડિઓ વાયરલ કર્યો છે.

DySPને કાર્યવાહી કરવા જાણ કરાઈ
આ મામલે નિવાસી અધિક કલેકટર રાજેશ આલનો સંપર્ક કરતા ETV BHARATને જણાવ્યુ હતું કે, આ પ્રતિબંધિત વિસ્તાર જમજીર ધોધ નજીક જઈ ગુજરાતી મોડેલ અને અભિનેત્રી પુજા પ્રજાપતિ સહિત ત્રણ જેટલી યુવતીઓએ વીડિયો રીલ બનાવી હોવાથી તેમની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવા DYSP ઉનાને જાણ કરવામાં આવેલી છે. આ મામલે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

જમજીર ધોધ પાસે લગાવેલું ચેતવણી બોર્ડ
જમજીર ધોધ પાસે લગાવેલું ચેતવણી બોર્ડ (ETV Bharat Gujarat)

અગાઉ એક્ટ્રેસ ઝીલ જોશીએ બનાવ્યો હતો વીડિયો
ખાસ છે કે, આજના મોબાઇલ યુગના જમાનામાં સોશિયલ મીડિયામાં ફેમસ થવા રીલ અને સેલ્ફીના ચક્કરમાં ભૂતકાળમાં અનેક લોકો અહીં પોતાનો જીવ ગુમાવી ચૂક્યા છે. આ ધોધને મોતનો ધોધ પણ કહેવામાં આવે છે. થોડા સમય પહેલા ગુજરાતી અભિનેત્રી ઝીલ જોશીનો જમજીર ધોધ નજીકનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો અને જિલ્લા કલેકટરે તપાસના આદેશ આપ્યા બાદ કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.

આ પહેલાં જમજીર ધોધ નજીક રાજકોટ જિલ્લાના એક પરિવારે કેક કાપી બર્થ ડે ની ઉજવણી કરતા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.

