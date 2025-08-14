ETV Bharat / state

વાલોડ વિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય મોહન ઢોડિયા દ્વારા જિલ્લા SPને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે.

તાપીના વાલોડમાં બિનઅધિકૃત પંચ અને ધાકધમકી મામલે ધારાસભ્યનો લેટર બોમ્બ
તાપીના વાલોડમાં બિનઅધિકૃત પંચ અને ધાકધમકી મામલે ધારાસભ્યનો લેટર બોમ્બ
August 14, 2025

તાપી : વાલોડ વિસ્તારના ભાજપના ધારાસભ્ય મોહન ઢોડિયા દ્વારા જિલ્લા SPને પત્ર લખવામાં આવ્યો છે. જેમાં વાલોડ ગામમાં આદિવાસી પંચ નામની ઓફિસ ખોલી RTI કરી ધાક ધમકી આપતા તત્વો તેમજ જાહેરમાં થયેલ ધોલ ઝાપટનો વિડીયો વાયરલ થતા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવા માંગ કરાઈ છે.

તાપી જિલ્લાના વાલોડ વિસ્તારથી ચૂંટાયેલા ભાજપના ધારાસભ્ય મોહન ઢોડિયાનો તાજેતરમાં એક પત્ર જાહેર થયો છે. જેને તેઓએ સીધો જિલ્લા SPના નામે મોકલ્યો છે. આ પત્રમાં તેઓએ ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે કે, વાલોડમાં કેટલાક તત્વોએ “આદિવાસી પંચ” નામે એક ઓફિસ ખોલી છે, જે કાયદેસર સ્વીકૃત પંચ નથી.

તાપીના વાલોડમાં બિનઅધિકૃત પંચ અને ધાકધમકી મામલે ધારાસભ્યનો લેટર બોમ્બ (Etv Bharat Gujarat)

ધારાસભ્યના જણાવ્યા મુજબ, આ તત્વો RTIની પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ દબાણ બનાવવા માટે કરી રહ્યા છે. લોકો પાસે ધાકધમકી આપી નાણાં વસૂલવાના કેસો સામે આવી રહ્યા છે. આ ઉપરાંત, તેઓએ આ તત્વો પર આરોપ મૂક્યો છે કે વાલોડ પોલીસ આવા તત્વોને આડકતરી રીતે પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.

મોહન ઢોડિયાએ પોતાના પત્રમાં ગત 9મી ઓગસ્ટની એક ઘટનાનો ખાસ ઉલ્લેખ કર્યો છે. તેઓએ જણાવ્યું કે બુહારી ખાતે પોલીસની હાજરીમાં બે વ્યક્તિઓ વચ્ચે ધોલઝપાટ થયો હતો. જેના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ઝડપી ગતિએ વાયરલ થયા હતા. વીડિયોમાં દેખાતી આ અશાંતિથી લોકોમાં ચર્ચા શરૂ થઈ છે કે પોલીસની હાજરીમાં પણ આવા કૃત્યો અટકાવવામાં નહીં આવતાં હોવાના સંકેત મળી રહ્યા છે.

ધોલ ઝાપટનો વિડીયો વાયરલ થયો (Etv Bharat Gujarat)

ધારાસભ્યની માંગ : આ સમગ્ર મુદ્દાની તાત્કાલિક તપાસ કરીને કાયદાની હદમાં રહીને સખત કાર્યવાહી કરવી જોઈએ. જેથી વિસ્તારમાં શાંતિ અને કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે. પત્રમાં ખાસ કરીને ઉલ્લેખ છે કે જો આવા તત્વો પર કડક પગલા નહીં લેવાય, તો ભવિષ્યમાં આવી પ્રવૃત્તિઓ વધુ વધશે અને લોકોનો કાયદા પરનો વિશ્વાસ ઘટી જશે.

ધોલ ઝાપટનો વિડીયો વાયરલ થયો (Etv Bharat Gujarat)
ધોલ ઝાપટનો વિડીયો વાયરલ થયો (Etv Bharat Gujarat)

જિલ્લા પોલીસ તરફથી આ મામલે સત્તાવાર પ્રતિસાદ મળ્યો નથી. પરંતુ ધારાસભ્યના આક્ષેપો પછી, સંકેત મળે છે કે આગામી દિવસોમાં પોલીસ તંત્ર તપાસ શરૂ કરી શકે છે. જો પુરાવા મળે, તો સંડોવાયેલા તત્વો પર કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી થઈ શકે છે.

