દાંતાના ધારાસભ્ય કાંતિ ખરાડીએ કેબીનેટ મંત્રીની ગાડી રોકી, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો - MLA KANTI KHARADI

દાંતાના ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપુતની ગાડી રોકાવીને આદિવાસી સમાજના યુવાનોના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરી હતી

બળવંતસિંહ રાજપૂતની ગાડી રોકવામાં આવી
બળવંતસિંહ રાજપૂતની ગાડી રોકવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)
Published : August 9, 2025 at 5:41 PM IST

બનાસકાંઠા : દાંતામાં ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીની આગેવાનીમાં લોકો રોડ ઉપર ઉતર્યા હતા. ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપુતની ગાડી રોકાવીને આદિવાસી સમાજના યુવાનોના પ્રશ્નોની રજૂઆત કરી છે.

બનાસકાંઠા જિલ્લામાં આદિવાસી સમાજના યુવાનોને જાતિના દાખલા મેળવવામાં કચેરીઓના ધક્કા ખાવાની ફરજ પડી છે. આદિવાસી સમાજના યુવાનો પાસે 1950 પહેલાના પુરાવા હોય તો જ જાતિના દાખલા કાઢી આપવામાં આવતા હોવાના આક્ષેપો કરવામાં આવી રહ્યા છે.

બળવંતસિંહ રાજપૂતની ગાડી રોકવામાં આવી : દાંતા ખાતે શુક્રવારે મંત્રી બળવંતસિંહ રાજપૂતની મીટીંગ પહેલા જ આદિવાસી સમાજના યુવાનો ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીની આગેવાનીમાં રોડ ઉપર ઉતરી આવ્યા હતા. બળવંતસિંહ રાજપૂત મીટીંગમાં પહોંચે તે પહેલા જ તેમની ગાડી રોકવામાં આવી હતી. ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ આદિવાસી સમાજના યુવાનોને જાતિના દાખલા કઢાવવામાં પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાની માંગ કરી હતી. આ સમયે મોટી સંખ્યામાં આદિવાસી સમાજના લોકો રોડ પર બેસીને પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો.

ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી (Etv Bharat Gujarat)

કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યુ : પાલનપુર કલેકટર કચેરી ખાતે આદિવાસી સમાજના લોકોએ બહોળી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ કલેકટર કચેરી ખાતે સૂત્રોચ્ચાર કરી કલેકટરને આવેદનપત્ર પાઠવ્યુ હતું, તેમજ આગામી દિવસોમાં આ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ નહીં આવે તો ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી.

સરકારી કાર્યક્રમોનો વિરોધ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે. આદિવાસી સમાજના યુવાનોને જાતિના દાખલા કઢાવવામાં કનડગત થતી હોવાના આક્ષેપો અને આદિવાસી સમાજના યુવાનોને સરકારી નોકરી મળી છે, તેમના ઓર્ડર પણ રોકી રાખવામાં આવ્યા હોવાના આક્ષેપો યુવાનોએ અગાઉ કર્યા છે.

