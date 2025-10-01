CM ભુપેન્દ્ર પટેલને મળ્યા ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા, હિંસક ઘટનાઓ મુદ્દે કરી રજૂઆત

ETV Bharat / state

ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ તથા DGP વિકાસ સહાયને વિવિધ મુદ્દે રજૂઆત કરી હતી.

October 1, 2025

અમદાવાદ : ગુજરાતના જુદા જુદા શહેરોમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોની અંદર હિંસક ઘટનાઓ બની હતી. જેને લઈને ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા અને ગ્યાસુદ્દીન શેખે CM ભુપેન્દ્ર પટેલ તથા રાજ્યના DGP વિકાસ સહાય સાથે રૂબરૂ મુલાકાત કરી હતી. તેઓની રજૂઆત છે કે, નિર્દોષ નાગરિકોને ખોટી ધરપકડ કે કનડગત ના થાય તે રીતે ગુનેગારોની સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી કરવામાં આવે.

ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલાએ જણાવ્યું કે, ગઈકાલે અમે ગાંધીનગર ખાતે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલ અને DGP વિકાસ સહાય સાથે મુલાકાત કરી. ગુજરાતમાં પાછલા દિવસોમાં બહિયલ, વડોદરા, ગોધરા ખાતે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ધાર્મિક લાગણી દુભાવતી ઉશ્કેરણીજનક પોસ્ટ વાયરલ થવાના કારણે હિંસક ઘટના બનવા પામી છે.

આ બાબતે ખરા જવાબદારો સામે કડક કાનૂની કાર્યવાહી થાય, પરંતુ નિર્દોષ લોકોને ખોટી કનડગત કે ધરપકડ ન કરવામાં આવે તથા સવિશેષ બહિયલ ખાતે નાગરિકોમાં પરસ્પર વિશ્વાસનું વાતાવરણ પુનઃ ધબકતું થાય અને જનજીવન રાબેતા મુજબનું પુનઃસ્થાપિત કરી ભયથી સ્થળાંતર કરી ગયેલ નાગરિકો પરત ફરે તેવા પ્રયાસો કરવા પોલીસ અધિકારીઓને સૂચના આપવા રજૂઆત કરી હતી.

ઈમરાન ખેડાવાલાએ વધુમાં જણાવ્યું કે, અમે મુખ્યમંત્રીને મળીને રજૂઆત કરી કે રાજ્યની જનતા એકબીજાની ધાર્મિક ભાવનાનો આદર કરી પોતાના ધાર્મિક તહેવારો શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવી રહી છે. તેવા સમયે કેટલાક અસામાજિક તોફાની તત્વોના ષડયંત્ર દ્વારા સોશિયલ મીડિયા થકી ધાર્મિક લાગણી દુભાય તથા આપત્તિજનક, ઉશ્કેરણી થાય એવી પોસ્ટ વાયરલ થતાં ત્રણ નિંદનીય હિંસક ઘટના બની છે.

રજૂઆત અને માંગ : ખરા ગુનેગારોની ધરપકડ થવી જ જોઈએ, પરંતુ ન્યાયના હિતમાં કોઈપણ નિર્દોષ વ્યક્તિની ધરપકડ કરી ખોટી રીતે પ્રતાડિત કરવામાં ન આવે એવી અમારી નમ્ર અરજ છે. કસૂરવારો સામે પગલાં લેવાય પરંતુ નિર્દોષ લોકોને કનડગત ન કરી શાંતિ સ્થપાય એવી અમારી માંગણી છે. આ અંગે ધારાસભ્ય ઈમરાન ખેડાવાલા, પૂર્વ ધારાસભ્ય ગ્યાસુદ્દીન શેખ, સમાજ સેવક જુનેદ શેખ, બહિયલના પૂર્વ સરપંચ, મુસ્તાક ભાઈએ રજૂઆત કરી આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.

MLA IMRAN KHEDAWALA, GHYASUDDIN SHEIKH, CM BHUPENDRA PATEL, POST THAT HURTS RELIGIOUS SENTIMENT, GUJARAT VIOLENT INCIDENT

