ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને મળ્યા શરતી જામીન, વિધાનસભામાં પોલીસ જાપ્તા સાથે હાજરી આપશે
વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રહેલા ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાને વિધાનસભા સત્રમાં હાજરી આપવા માટે શરતી જામીન મળ્યા છે.
Published : September 8, 2025 at 3:37 PM IST
વડોદરા : આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં હાલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. જોકે, આજથી શરૂ થનારા વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં હાજરી આપવા માટે તેઓને શરતી જામીન મળ્યા છે. કોર્ટના આદેશ મુજબ તેમને ત્રણ દિવસ માટે શરતી વચગાળાના જામીન મળ્યા છે, જેથી તેઓ ધારાસભ્ય તરીકે પોતાની બંધારણીય ફરજ બજાવી શકે.
ચૈતર વસાવાને જેલથી બહાર આવ્યા : ચૈતર વસાવા આજે સવારે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલમાંથી પોલીસ જાપ્તા સાથે વિધાનસભા તરફ નીકળ્યા હતા. જેલની બહાર તેમની એક ઝલક મેળવવા આમ આદમી પાર્ટીના હોદ્દેદારો અને કાર્યકર્તાઓ મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. કાર્યકર્તાઓએ ફૂલહાર પહેરાવીને અને તાળીઓથી તેમનું સ્વાગત કર્યું.
કોર્ટે આપ્યા ત્રણ દિવસના શરતી જામીન : કોર્ટના આદેશ મુજબ ચૈતર વસાવાને માત્ર વિધાનસભાના સત્રમાં હાજરી આપવાની છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. તેમને સત્ર દરમિયાન પોલીસ સુરક્ષા હેઠળ રાખવામાં આવશે અને ત્રણ દિવસ પૂરાં થતાં ફરીથી જેલમાં હાજર થવાનું રહેશે. આ દરમિયાન તેઓ કોઈપણ રાજકીય કે સામાજિક કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકશે નહીં.
આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકરોએ સ્વાગત કર્યું : આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ પિયુષ પટેલે મીડિયા સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, “ચૈતર વસાવા નિર્દોષ છે, પરંતુ રાજકીય દબાણ હેઠળ તેમને જેલમાં રાખવામાં આવ્યા છે. વિધાનસભામાં તેમના મત વિસ્તારની સમસ્યાઓ ઉઠાવવા તેમને છૂટ આપવામાં આવી છે, જે લોકશાહી માટે યોગ્ય નિર્ણય છે.”
વિધાનસભામાં પોલીસ જાપ્તા હાજરી આપશે : ચૈતર વસાવા પર તાજેતરમાં નોંધાયેલા કેટલાક કેસોને લઈને તેઓ જેલમાં હતા. જોકે, ધારાસભ્ય હોવાને કારણે વિધાનસભા સત્રમાં હાજરી આપવી તેમની ફરજ ગણાતી હોવાથી કોર્ટે તેમને શરતી જામીન આપ્યા છે. ત્રણ દિવસની આ મર્યાદિત મુક્તિ દરમિયાન તેઓ પોતાના મતવિસ્તારના પ્રશ્નોને રાજ્ય સરકાર સમક્ષ રજૂ કરશે તેવી અપેક્ષા છે.
સત્ર પૂરું થયા બાદ તેઓ સીધા જ ફરી વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં હાજર થશે. પોલીસ તંત્ર તરફથી સુરક્ષાની ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ સર્જાય નહીં.
રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જામી : આ મામલે સ્થાનિક રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જામી છે. વિરોધ પક્ષે સરકાર પર રાજકીય બદલો લેવા આક્ષેપ કર્યો છે, જ્યારે સમર્થકો માની રહ્યા છે કે આ નિર્ણય લોકશાહી માટે મહત્વનો છે. કુલ મળીને, ચૈતર વસાવાની હાજરી વિધાનસભાના ચોમાસુ સત્રમાં ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે અને તેમના ભાષણ તેમજ રજૂઆત ઉપર સૌની નજર રહેશે.
