ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણી: જગદીશ વિશ્વકર્માએ વિજય મહૂર્તમાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભર્યું
આજે મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ કમલમ ખાતે પહોંચીને વિજય મહૂર્તમાં 12.39 મિનિટ ફોર્મ ભર્યું હતું.
Published : October 3, 2025 at 1:06 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 2:37 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાત ભાજપના નવા પ્રદેશ પ્રમુખના પદ માટે ચૂંટણી માટે આજે મંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માએ કમલમ ખાતે પહોંચીને વિજય મહૂર્તમાં 12.39 મિનિટ ફોર્મ ભર્યું હતું. ફોર્મ ભરવા દરમિયાન તેમની સાથે ભાજપના જનરલ સેક્રેટરી રજનીકાંત પટેલ, અલ્પેશ ઠાકોર, મોરબીના ધારાસભ્ય ક્રાંતિ અમૃતિયા, વડોદરાના પૂર્વ સાંસદ રંજનબેન ભટ્ટ, સહિતના નેતાઓ ઉપસ્થિત હતા, જેમણે જગદીશ વિશ્વકર્માને ખેસ પહેરાવ્યો હતો.
ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી નવા પ્રદેશ પ્રમુખની રાહ જોવાય રહી છે. ત્યારે ભાજપ દ્વારા નવા પ્રદેશ પ્રમુખની ચૂંટણીઓ જાહેર કરવામાં આવી છે. આજે સવારથી જ કમલમ પર પ્રદેશ નેતાઓનો જમાવડો જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સવારે 11 વાગ્યાથી 2 વાગ્યા સુધી નવા પ્રમુખ માટેના ફોર્મ ભરાઈ રહ્યા છે, બપોરે 3 વાગ્યાથી 4 વાગ્યા સુધી ફોર્મ ચકાસણીની પ્રક્રિયા થશે. 5.0 વાગ્યાથી 5.30 વાગ્યા સુધી ફોર્મ ખેચવાની પ્રક્રિયા થશે. મતદાન પ્રક્રિયા કાલે સવારે 10 થી 11 વચ્ચે થશે. કાલે સવારે 11 વાગ્યે મતગણતરી અને નવા પ્રદેશ પ્રમુખની જાહેરાત થશે.
પ્રદેશ પ્રમુખ ચૂંટણીની મતદાર યાદીની વાત કરીએ તો, લોકસભા અને રાજ્યસભાના ચૂંટાયેલા સાંસદોના 10% મુજબ મતદાતા, વિધાનસભાના ચૂંટાયેલા ધારાસભ્યો પૈકીના 10% નામ, પ્રદેશ પરિષદ પ્રતિનિધિ સહિત 292 જેટલા કુલ મતદારો છે. પ્રદેશ પ્રમુખ બનવા માટે વિવિધ નેતાઓના નામ સામે આવી રહ્યા છે. જેમાં પ્રદેશ પ્રમુખ માટે સૌથી ચર્ચા તું સૌથી વધુ નામ જગદીશ વિશ્વકર્મા છે. ચર્ચાતા બીજા નેતાઓના નામ પણ છે, જેમાં મયંક નાયક, દેવુસિંહ ચૌહાણ ચૌહાણ જેવા નામ છે. પણ ભાજપ દ્વારા દર વખતે સરપ્રાઈઝ આપવામાં આવતી હોય છે. ક્યારે હવે જોવાનું રહ્યું કે ચર્ચામાં છે, તે નામ આવે છે કે કોઈ નવા ચહેરાને પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે તક આપવામાં આવે છે.
ETV BHARAT સાથે વાત કરતા પ્રદેશ પ્રવક્તા યજ્ઞેશ દવેએ કહ્યું કે, ગઈકાલે પ્રદેશ અધ્યક્ષ માટેનું નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. આજે ચૂંટણી થશે, જો એક કરતાં વધુ ફોર્મ ભરાશે તો, અમારા 292 મતદારો મત આપીને નવા પ્રદેશ પ્રમુખને ચૂંટશે, કાલે સવારે અમારા વર્તમાન પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટિલની હાજરીમાં નવા પ્રદેશો અધ્યક્ષને ચાર્જ સોપાશે. નવા પ્રદેશ પ્રમુખ સામે દર વખતે નવા પડકારો હોય છે, નવા પ્રદેશ પ્રમુખ સાથે કાર્યકર્તાઓ અને સંગઠનના લોકો સાથે હોય છે, બધા સાથે મળીને પડકારોનો સામનો કરતા હોય છે. અમારી કેન્દ્રીય ચૂંટણી સમિતિ અનુસાર જાહેરાતો થતી હોય છે, એ પ્રમાણે કામગીરી થતી હોય છે.
ETV BHARAT સાથે વાત કરતા બીજેપી જનરલ સેક્રેટરી રજનીકાંત પટેલે કહ્યું કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા નિયત પ્રક્રિયા થતી હોય છે. ભાજપ કાર્યકર્તાઓની પાર્ટી છે, કાર્યકર્તાઓ પણ પ્રદેશ પ્રમુખ સુધી પહોંચી શકે છે. દરેક વ્યક્તિ સાથે પડકારો જોડાયેલા હોય છે, વ્યક્તિગત જીવન સાથે જોડાયેલા હોય છે, રાજનીતિક જીવન સાથે જોડાયેલા હોય છે, બધા એક સાથે મળીને થઈને કામ કરતા હોય છે.