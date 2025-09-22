ETV Bharat / state

અમૂલના નકલી પ્રોડક્ટ્સ અટકાવવા કંપનીનો મોટો નિર્ણય, હવે પેકેજ લાગશે QR કોડ, GST ઘટતા ઘી-માખણ સસ્તા થયા

અમૂલના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ જણાવ્યું, "આ નિર્ણયથી આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ, પનીર સહિતની અનેક પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં ઘટાડો થશે

મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ ઉપર GST દૂર થતા સસ્તા થશે
મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ ઉપર GST દૂર થતા સસ્તા થશે (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 22, 2025 at 5:22 PM IST

મહેસાણા : કેન્દ્ર સરકારે તાજેતરમાં અમૂલની વિવિધ પ્રોડક્ટ્સ પર લાગુ થતા ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (GST)ના દરમાં મોટો ઘટાડો કર્યો છે, જેનાથી ગ્રાહકોને સીધો ફાયદો થશે. અમૂલે તાત્કાલિક અસરથી ભાવ ઘટાડીને આ નિર્ણયને આવકાર્યો છે. આ જાહેરાત બાદ અમૂલના ઘી, માખણ, ચીઝ, અને પનીર જેવી 700થી વધુ પ્રોડક્ટ્સ સસ્તી થશે, જે મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે મોટી આર્થિક રાહત સમાન છે.

આ અંગે માહિતી આપતા અમૂલના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, "વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ગ્રાહકોને રાહત આપવાની જાહેરાત સાકાર થઈ છે. કેન્દ્ર સરકારે અમૂલના UHT મિલ્ક પરનો 5% GST સંપૂર્ણપણે નાબૂદ કર્યો છે. આ ઉપરાંત, ઘી અને માખણ પરનો GST 12% થી ઘટાડીને 5% કરી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઘટાડાનો સીધો લાભ ગ્રાહકોને મળશે."

મિલ્ક પ્રોડક્ટ્સ ઉપર GST દૂર થતા સસ્તા થશે (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ નિર્ણયથી આઈસ્ક્રીમ, ચીઝ, પનીર સહિતની અનેક પ્રોડક્ટ્સના ભાવમાં ઘટાડો થશે, જે સામાન્ય પરિવારો માટે દિવાળી પહેલાની મોટી ભેટ છે. અમૂલ હંમેશા ગ્રાહકોના હિતને પ્રાધાન્ય આપે છે અને સરકારના આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોને ફાયદો થશે."

અમૂલે ગ્રાહકોને અસલી ઉત્પાદનો મળે તે માટે QR કોડની પહેલ કરી

બજારમાં ચાલતી ડુપ્લિકેશન અને ભેળસેળને અટકાવવા માટે અમૂલે એક અનોખી પહેલ કરી છે. અમૂલ હવે તેની તમામ પ્રોડક્ટ્સ પર ક્વિક રિસ્પોન્સ (QR) કોડ લગાવશે. આ નિર્ણયથી ગ્રાહકોને અસલી ઉત્પાદન મળી રહ્યું છે કે કેમ તે ચકાસવું સરળ બનશે.

અમૂલ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર લાગશે QR કોડ
અમૂલ પ્રોડક્ટ્સ ઉપર લાગશે QR કોડ (ETV Bharat Gujarat)
આ અંગે માહિતી આપતા અમૂલના ચેરમેન અશોક ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, ગ્રાહકોને વિશ્વાસપાત્ર અને ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદનો મળે તે માટે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. હવેથી અમૂલના દૂધ, માખણ, અને ઘી સહિત તમામ ઉત્પાદનો પર QR કોડ હશે. ગ્રાહકો તેમના મોબાઈલ ફોનથી આ QR કોડ સ્કેન કરીને ઉત્પાદન કઈ ડેરીમાં બન્યું છે, તેની તમામ માહિતી મેળવી શકશે.
દુધ સાગર ડેરી
દુધ સાગર ડેરી (ETV Bharat Gujarat)

ચૌધરીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, "આ પહેલથી બજારમાં ચાલતી નકલી અને ભેળસેળયુક્ત પ્રોડક્ટ્સ પર નિયંત્રણ આવશે. આ પ્રયોગ તબક્કાવાર રીતે અમલમાં મૂકવામાં આવશે અને અમૂલના તમામ ઉત્પાદનો પર QR કોડ લાગુ કરવામાં આવશે. આનાથી ગ્રાહકોને માત્ર અસલી ઉત્પાદન જ નહીં, પરંતુ તેની ગુણવત્તા અને સ્ત્રોત વિશેની પારદર્શિતા પણ મળશે, જે કંપની પ્રત્યેનો તેમનો વિશ્વાસ વધુ મજબૂત બનાવશે."

