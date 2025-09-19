નર્મદા જિલ્લામાં પ્રથમ વખત મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો: 3 આરોપીઓની ધરપકડ, આદિવાસી યુવાનો પર નશાનું જોખમ
આરોપીઓ પાસેથી 7 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ, જેની કિંમત રૂ. 70,000 છે અને એક મોપેડ સહિત કુલ રૂ. 1.32 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો.
Published : September 19, 2025 at 3:12 PM IST
નર્મદા: નર્મદા જિલ્લાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત, આદિવાસી બાહુલ્ય ધરાવતા આ જિલ્લામાં મેફેડ્રોન (MD) ડ્રગ્સનો જથ્થો ઝડપાયો છે. આ ઘટના આદિવાસી યુવાનોમાં ડ્રગ્સના વધતા પ્રભાવ તરફ ઇશારો કરે છે.
રાજપીપળામાં મેફેડ્રોન ડ્રગ્સનું વેચાણ થતું હોવાની બાતમી એસઓજી ટીમને મળી હતી. પીએસઆઈ લટ્ટા અને તેમની ટીમે શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ પર નજર રાખી હતી. આ દરમિયાન, સિંધીવાડ, લાલ ટાવર પાસે રહેતા ફિરોઝ ઘોરી અને ખત્રીવાડના રહેવાસી આફતાબ સોલંકી પોલીસની રડારમાં આવ્યા. પોલીસે બંનેના મોબાઇલ ફોન ટ્રેસ કરી તેમનું લોકેશન શોધી કાઢ્યું. બંને એપીએમસી જીન કમ્પાઉન્ડ પાસે હોવાનું જાણવા મળતાં, પોલીસે તેમને ઘેરી લીધા. પૂછપરછ દરમિયાન ત્રીજો આરોપી પણ ઝડપાયો.
તપાસ દરમિયાન, આરોપીઓ પાસેથી 7 ગ્રામ મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ, જેની કિંમત રૂ. 70,000 છે, અને એક મોપેડ સહિત કુલ રૂ. 1.32 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. આરોપીઓ ડ્રગ્સનું વેચાણ કરવાની ફિરાકમાં હતા. ડ્રગ્સ ક્યાંથી આવ્યા અને આ રેકેટમાં કોણ-કોણ સામેલ છે, તેની તપાસ ચાલુ છે.
મેફેડ્રોન ડ્રગ્સ ખૂબ મોંઘું હોવાથી, આરોપીઓ ગ્રાહકોની શોધમાં હતા. આ ડ્રગ્સનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ગુટખાની પડીકીમાં ભેળવીને ચાવવામાં અથવા સિગારેટમાં નાખીને નશો કરવામાં થાય છે. આરોપી ફિરોઝ ઘોરી સામે રાજપીપળા અને ઉમલ્લા પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ પાંચ ગુના નોંધાયેલા છે. હાલ નર્મદા પોલીસે આરોપીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
આ પણ વાંચો: