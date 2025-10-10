ETV Bharat / state

માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ: આધુનિક જીવનશૈલી, ફાસ્ટ ફૂડ, મોબાઈલથી માનસિક તાણની સમસ્યાઓ? મનોરોગ નિષ્ણાંતએ કહ્યું

દર વર્ષે 10 ઓક્ટોબરના દિવસને માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

માનસિક સ્વાસ્થય દિવસ
માનસિક સ્વાસ્થય દિવસ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 10, 2025 at 5:18 PM IST

જુનાગઢ : દર વર્ષે 10 ઓક્ટોબરના દિવસને માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, ત્યારે જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં પણ માનસિક સ્વાસ્થ્યને લઈને પ્રત્યેક લોકોમાં જાગૃતિ આવે માનસિક તાણ જેવી સ્વયં નિર્મિત બીમારી લોકોથી દૂર રહે તે માટે સિવિલ હોસ્પિટલમાં વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા માનસિક તાણને લઈને જાગૃતિ આવે તે માટેની રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.

આજે માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ

જે રીતે શરીર બીમાર પડે છે, બિલકુલ તેવી જ રીતે આપણું મન પણ બીમાર પડતું હોય છે. શારીરિક બીમારી કરતા માનસિક બીમારી સૌથી વધારે ખતરનાક અને ભયજનક માનવામાં આવે છે. માનસિક તાણને લઈને પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે જેમાં બાળકથી લઈને વૃદ્ધ સુધીના મહિલા અને પુરુષનો સમાવેશ થાય છે, તેવા તમામ લોકો જાગૃત થાય માનસિક તાણ જેવી બીમારી લોકોમાં ન પ્રસરે તે માટે જનજાગૃતિ અભિયાન થકી લોકોને માનસિક તાણમાંથી દૂર રહેવા રંગોળીના સહાયથી માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસની ઉજવણી જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે કરવામાં આવી હતી.

ડો. તન્વી કાચા (ETV Bharat Gujarat)

દર વર્ષે માનસિક રોગીની સંખ્યામાં વધારો

એક સમય જેને સામાન્ય બીમારી માનવામાં આવી આવતી હતી. શરદી, તાવ, ઉધરસ બિલકુલ તેવી જ રીતે હવે માનસિક તાણ ના દર્દીઓની સંખ્યા પણ પ્રતિ દિવસે વધી રહી છે, તેની પાછળનું કારણ આધુનિક જીવનશૈલીની સાથે અનિયમિત દૈનિક ક્રિયાઓ જંગ ફૂડ સતત મોબાઈલનો વપરાશ સોશિયલ મીડિયામાં ચાલતા લાઈક્સ અન લાઈક્સ જેવા એકદમ તુચ્છ બનાવોને કારણે આજે બાળકોથી લઈને મહિલા પુરુષો અને વૃદ્ધો માનસિક તાણ જેવી ખૂબ ગંભીર માનવામાં આવતી સમસ્યામાં સરકી જતા હોય છે.

રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન
રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

જુનાગઢ સિવિલમાં પ્રતિ દિવસ 100 દર્દીની OPD

જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક સમયે શરદી તાવ અને ઉધરસના કેસો OPDમાં આવતા હતા. બિલકુલ તેવી જ રીતે સિવિલ હોસ્પિટલમાં આજે પ્રતિ દિવસે 100 જેટલા કેશો આવી રહ્યા છે. આ ખૂબ ચિંતાનો વિષય પણ છે, પ્રતિ દિવસે 100 દર્દીઓ આવી રહ્યા છે, તેમાં બાળકો મહિલા પુરુષ અને વૃદ્ધ લોકોનો સમાવેશ થાય છે. તમામ વય જૂથના લોકોમાં માનસિક બીમારી આજે ખૂબ જ ઝડપથી વકરતી સમસ્યા તરીકે સામે આવી રહી છે.

રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન
રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

એક સામાન્ય અંદાજ મુજબ જુનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિના દરમિયાન ઓછામાં ઓછા 3000 કેસો માનસિક દર્દીના નોંધાઈ રહ્યા છે. આ અંદાજ મુજબ પ્રતિ વર્ષ 35 થી 36 હજાર કેસ માત્ર માનસિક રોગના દર્દીના નોંધાઇ રહ્યા છે. આ ખૂબ જ ચિંતાની સાથે ચિંતનનો પણ વિષય છે.

રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન
રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

સારી જીવનશૈલી અને અન્ય સાથે સરખામણી નહી એકમાત્ર ઉપાય

માનસિક રોગનો દર્દી સામાન્ય દર્દી કરતા અલગ પ્રકારે રીત ભાત અને વર્તણુક દર્શાવતો હોય છે. જેની પાછળ અનિયમિત જીવન શૈલીની સાથે અન્ય લોકો સાથે પોતાની ખોટી સરખામણી તેમજ સોશિયલ મીડિયામાં સતત વ્યસ્ત રહેતા બાળકો મહિલા પુરુષ અને વૃદ્ધો પોતાના ફોટો કે વિડિયો ને અન્ય કરતા ઓછી લાઇક મળી છે, અથવા તો અન્ય લોકોને જે પ્રોત્સાહન સોશિયલ મીડિયા પરિવાર કે અન્ય જગ્યા પર મળી રહ્યું છે, તેવું તેને નથી મળતું.

રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન
રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

આ પ્રકારની સરખામણી કરીને જાણે કે અજાણે માનસિક રોગને નોતરું આપતા હોય છે. જેમાં કપડા ભોજન દાગીના કાર સ્કૂટર ઘર અને વૈભવશાળી જીવન શૈલીની સરખામણી પણ કેટલાક કિસ્સામાં માનસિક રોગને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યું છે. જેને કારણે માનસિક દર્દીના રોગીની સંખ્યા દર વર્ષે ખૂબ જ ચિંતાજનક રીતે વધી રહી છે.

રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન
રંગોળી કરીને પ્રત્યેક લોકોને માનસિક તાણથી દૂર રહેવા માર્ગદર્શન (ETV Bharat Gujarat)

