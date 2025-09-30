નવસારીમાં હિન્દુ સંગઠનોના કાર્યકર્તાઓને માર મારવાનો પોલીસ પર આક્ષેપ સાથે કલેક્ટરને આપ્યું આવેદનપત્ર
ગરબામાં પ્રવેશના મુદ્દે ગરબા સંચાલકોને રજૂઆત કરવા ગયેલા હિન્દુ સંગઠનના યુવાનોને પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
Published : September 30, 2025 at 4:19 PM IST
નવસારી: ગરબામાં પ્રવેશના મુદ્દે ગરબા સંચાલકોને રજૂઆત કરવા ગયેલા હિન્દુ સંગઠનના યુવાનોને પોલીસ દ્વારા માર મારવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે શહેર અને જિલ્લાના હિન્દુ સંગઠનો દ્વારા જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું. આ સંગઠનોએ DySP સંજય રાય સામે રોષ વ્યક્ત કરીને કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.
DySP સંજય રાય સામે બળપ્રયોગના આક્ષેપો
આ સમગ્ર ઘટનામાં નવસારીના DySP સંજય રાયનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે, જેમાં તેઓ હિન્દુ સંગઠનના યુવકો પર બળપ્રયોગ કરતા જોવા મળે છે. યુવાનોએ આક્ષેપ કર્યો છે કે, વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં એક યુવાનને તિલક સાફ કરીને માર મારવામાં આવ્યો હતો. શહેર અને જિલ્લાના હિન્દુ સંગઠનોએ DySP સંજય રાય સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ સાથે રેલી કાઢી જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતું.
વિરાવળના યુવાનને માર મારનાર પોલીસ કર્મીઓ સામે પણ કાર્યવાહી કરવાની માંગ
આ ઉપરાંત, નવસારીના વીરાવળ ગામના ધાર્મિક પટેલે પણ ગત દિવસોમાં નવરાત્રી દરમ્યાન થયેલી માથાકૂટમાં નવસારી ગ્રામ્ય પોલીસના કર્મીઓએ તેને ગરબામાંથી ખેંચી બહાર કાઢીને ઢોર માર માર્યો હોવાની ફરિયાદ સાથે જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર આપ્યું હતુ. જેમાં યુવક ધાર્મિકને પોલીસના મારથી આંખ અને કાનના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેણે હોસ્પિટલમાં સારવાર લેવી પડી હતી. જેથી આરોપિત પોલીસ કર્મીઓ સામે પણ સખ્ત કાર્યવાહી કરવામાં આવે એવી માંગ કરવામાં આવી હતી.
DySP સંજય રાયનો ખુલાસો
હિન્દુ યુવકનો ચાંદલો ભૂસી માર મારવાના મુદ્દાને લઈને DySP સંજય રાયે ખુલાસો આપ્યો છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "અમે માત્ર કાયદો વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કાર્યવાહી કરી છે, ચાંદલો ભૂસ્યો નથી."
DySP રાયના જણાવ્યા અનુસાર, ટોળામાં આવતા યુવાનો ગરબા રમવા આવતા લોકોને અટકાવીને પૂછપરછ કરી રહ્યા હતા. ગરબા આયોજનોમાં આ રીતે ટોળામાં આવતા યુવાનોને કારણે ગરબા રમવા આવતા લોકોમાં ભયનો માહોલ બનતો હતો, જેને નિયંત્રિત કરવા માટે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
