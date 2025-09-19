ETV Bharat / state

મહેસાણાના વિજાપુરમાં અંધશ્રદ્ધાની ઘટના, પરિણીતાના આડા સંબંધની શંકાએ નણંદે ઉકળતા તેલમાં હાથ નખાવ્યા

મહેસાણાના વિજાપુરના ગેરીતા ગામે એક પરિણીતાને અંધશ્રદ્ધામાં વહેમમાં ઉકળતા તેલમાં હાથ નખાવવાની ઘટના સામે આવી છે.

સત્યના પારખા કરવા નણંદે ઉકળતા તેલમાં મહિલાને હાથ નખાવ્યો
સત્યના પારખા કરવા નણંદે ઉકળતા તેલમાં મહિલાને હાથ નખાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
Published : September 19, 2025 at 3:53 PM IST

1 Min Read
મહેસાણા: અંધશ્રદ્ધા હોય ત્યાં માણસનો પણ ભોગ લેવાઈ જાય. ત્યારે મહેસાણા જિલ્લાના વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં એક અનોખો કિસ્સો નોંધાયો છે. એક પરિણીત મહિલાને તેના નણંદ, નણદોઈ અને અન્ય સંબંધીઓએ માત્ર શંકાના આધારે ગરમ તેલમાં હાથ નાખવા મજબૂર કરી. આ અંધશ્રદ્ધાની ઘટનાએ સમાજમાં ચકચાર મચાવી છે.

ચારિત્ર્ય પર શંકા રાખી સત્યના પારખા કરાવ્યા
મહેસાણાના વિજાપુરના ગેરીતા ગામે એક પરિણીતાને અંધશ્રદ્ધામાં વહેમમાં ઉકળતા તેલમાં હાથ નખાવવાની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટના 16 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ મહેસાણાના ગેરીતા ગામમાં બની હતી. ભોગ બનનાર મહિલા જેનો વ્યવસાય ખેતીકામ છે, તેમણે નોંધાવેલી ફરિયાદ અનુસાર, તેમના મોટા નણંદે જમનાબેને તેમના પર ચારિત્ર્ય પર ખોટો વહેમ રાખી ગાળો આપી હતી. નણંદે ખેતરમાં ફરિયાદી મહિલાને કોઈ અન્ય સાથે હોવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.

સત્યના પારખા કરવા નણંદે ઉકળતા તેલમાં મહિલાને હાથ નખાવ્યો (ETV Bharat Gujarat)

ઉકળતા તેલમાં મહિલાનો હાથ નાખ્યો
જ્યારે પીડિતાએ આ વાતનો ઈન્કાર કર્યો, ત્યારે નણંદ ઉશ્કેરાઈ ગયા અને તેમણે તેમના પતિ, તેમના ભાઈને બોલાવ્યા. આ તમામ આરોપીઓએ પીડિતાને ચૂલા પર રાખેલા ગરમ તેલમાં હાથ નાખવા જણાવ્યું અને કહ્યું કે, જો તે સાચી હોય તો તેલથી દાઝશે નહીં. જ્યારે પીડિતાએ હાથ નાખવાની ના પાડી, ત્યારે નણંદે તેમને માર માર્યો હતો અને બળજબરી પૂર્વક તેના હાથ ઉકળતા તેલમાં નાખ્યા હતા.

પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાઈ ફરિયાદ
પીડિત મહિલા ના પાડતી રહી અને પરંતુ નણંદ જમનાબેન, મનુભાઈ, દયાલભાઈ અને હીરાભાઈએ બળજબરી કરી અને તેમનો હાથ ઉકળતા તેલમાં નાખ્યો, જેના કારણે તે દાઝી ગયા. એટલું જ નહીં, તપેલીમાં રહેલું ગરમ તેલ પીડિતાના જમણા પગ પર પણ રેડ્યું, જેના કારણે તેમને ગંભીર ઈજાઓ થઈ. આ ઘટના બાદ, પીડિતાનો પતિ તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો. હાલ વિજાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નણંદ જમનાબેન અને અન્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે.

