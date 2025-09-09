મહેસાણાની માનવતા: ઊંઝા APMC છત્તીસગઢના પૂરપીડિતો માટે મોકલી 1000થી વધુ રાશન કિટ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 9:33 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા: છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી છત્તીસગઢના અનેક વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદને કારણે પૂરની પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી. નદીઓ ગાંડીતૂર બની હતી અને ગામડાંના ગામડાં પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. હજારો પરિવારો ઘરવિહોણા બન્યા હતા અને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓ વિના સંકટમાં મુકાયા હતા. આ દ્રશ્યો જોઈને આખા દેશમાં લોકોનું હૃદય દ્રવી ઉઠ્યું હતું, અને ગુજરાતનું મહેસાણા જિલ્લામાં આવેલું ઊંઝા, જે વિશ્વના મસાલા બજાર તરીકે જાણીતું છે, તે પણ આ પીડાથી અજાણ નહોતું.

જ્યારે પણ કોઈ મુશ્કેલી આવે છે, ત્યારે ગુજરાત હંમેશા મદદ માટે આગળ આવે છે. અને આ વખતે, સરકારના સૂચન મુજબ, ઊંઝા APMC (એગ્રીકલ્ચરલ પ્રોડ્યુસ માર્કેટ કમિટી) એ માનવતાની મશાલ પ્રગટાવી. પૂરના સમાચાર મળતાં જ, ઊંઝા APMCની સમિતિએ તાત્કાલિક બેઠક બોલાવી અને પૂરગ્રસ્તો માટે રાહત કીટ તૈયાર કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ નિર્ણય માત્ર એક વહીવટી પ્રક્રિયા નહોતો, પરંતુ પીડિતો પ્રત્યેની ઊંડી સંવેદનાનો પડઘો હતો.

એક પછી એક ટ્રકમાં સામાન આવવા લાગ્યો. ઘઉં, ચોખા, દાળ, તેલ, ખાંડ, મસાલા, અને અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓ... કુલ 19 પ્રકારની વસ્તુઓનો સમાવેશ કરીને કીટો તૈયાર કરવાનો ભગીરથ કાર્ય શરૂ થયો. APMCના કર્મચારીઓ, વેપારીઓ અને સ્વયંસેવકો ખભેખભા મિલાવીને કામ કરવા લાગ્યા. દરેક કીટની અંદાજિત કિંમત ₹2100 નક્કી કરવામાં આવી હતી. આ માત્ર એક આંકડો નહોતો, પરંતુ એક પરિવારને એક અઠવાડિયાથી વધુ સમય સુધી જીવન ટકાવી રાખવા માટે જરૂરી તમામ વસ્તુઓનો સરવાળો હતો.

આ સખત મહેનતનું પરિણામ દેખાવા લાગ્યું. થોડા જ સમયમાં, કુલ 1030 રાહત કીટો તૈયાર થઈ ગઈ. આ કીટોનું કુલ મૂલ્ય 21 લાખ રૂપિયાથી પણ વધુ હતું. દરેક કીટને મજબૂત બોક્સમાં પેક કરવામાં આવી હતી, જેથી તે સુરક્ષિત રીતે ગંતવ્ય સ્થાન સુધી પહોંચી શકે. આ કીટોમાં માત્ર ખાદ્ય પદાર્થો જ નહોતા, પરંતુ સાબુ, ટુવાલ, અને અન્ય અંગત સ્વચ્છતાની વસ્તુઓ પણ સામેલ હતી, જે આ પરિસ્થિતિમાં અત્યંત જરૂરી હતી.

આજે, જ્યારે આ કીટો ભરેલી ટ્રકો ઊંઝાથી છત્તીસગઢ જવા રવાના થઈ, ત્યારે દરેકના ચહેરા પર એક સંતોષનો ભાવ હતો. આ માત્ર કીટોની ડિલિવરી નહોતી, પરંતુ એક રાજ્યના લોકો દ્વારા બીજા રાજ્યના લોકો માટે મોકલાયેલો પ્રેમ અને સહાનુભૂતિનો સંદેશ હતો. ઊંઝા APMCએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું કે વેપારના કેન્દ્રની સાથે તે માનવતાનું પણ કેન્દ્ર છે. આ પ્રયાસે સાબિત કર્યું કે ભલે ભૌગોલિક સીમાઓ જુદી હોય, પણ જ્યારે માનવતાની વાત આવે છે, ત્યારે આપણે બધા એક છીએ.

