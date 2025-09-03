ETV Bharat / state

મહેસાણાના થોળ નજીક રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોતનો સિલસિલો યથાવત, મૃત્યુઆંક 27 થયો - MEHSANA NEWS

આ ગાયોને અહીં યોગ્ય સારસંભાળ અને ખાવા-પીવાનું મળતું ન હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે ગાયો ભૂખમરા અને બીમારીનો શિકાર બની હશે.

રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત
રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 3, 2025 at 4:39 PM IST

મહેસાણા : 3 સપ્ટેમ્બર 2025, મહેસાણાના થોળ નજીક આવેલી એક પાંજરાપોળ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. થોડા દિવસો પહેલાં 20 ગાયોના મોત થયા બાદ હવે વધુ 7 ગાયોના મોત થતાં કુલ મૃત્યુઆંક 27 પર પહોંચ્યો છે. આ ઘટનાએ પશુ કલ્યાણ અને પાંજરાપોળના સંચાલન પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે.

કડીના થોળની રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળ અને રહસ્યમય મોત : થોળ ગામની સીમમાં, સર્વે નંબર 2117 વાળી 3 વીઘા જમીનમાં "રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળ" નામે આ સ્થળ ચાલી રહ્યું હતું. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, પાંજરાપોળ કોના નામે છે અને કોણ ચલાવતું હતું તેની ગ્રામ પંચાયતને પણ જાણ નહોતી. પાંજરાપોળનો મુખ્ય ગેટ પતરાથી બંધ હતો અને ચારેય બાજુ વરંડો હતો, જે દર્શાવે છે કે આ સ્થળ ગુપ્ત રીતે ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું.

રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત (Etv Bharat Gujarat)

મળતી માહિતી મુજબ, આ પાંજરાપોળ મહેસાણા મનપા વિસ્તારમાંથી પકડાયેલી ગાયોને રાખવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી હતી. આ ગાયોને અહીં યોગ્ય સારસંભાળ અને ખાવા-પીવાનું મળતું ન હોવાનું મનાઈ રહ્યું છે. જેના કારણે ગાયો ભૂખમરા અને બીમારીનો શિકાર બની હશે.

પોલીસ કાર્યવાહી અને તપાસ : આ ઘટનાની જાણ થતાં જ બાવલુ પોલીસે જાણવાજોગ નોંધી છે. પોલીસે મૃત ગાયોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ (પીએમ) માટે મોકલ્યા છે. પીએમ રિપોર્ટ અને આગળની તપાસના આધારે પોલીસ જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી કરશે. પોલીસ માટે સૌથી મોટો પડકાર એ છે કે આ પાંજરાપોળ કોણ ચલાવતું હતું. પાંજરાપોળ માલિકીની જગ્યામાં ભાડાપટ્ટે ચાલતી હોવાનું સામે આવ્યું છે, જેનાથી કાયદાકીય ગૂંચવણો વધી છે. પોલીસ પાંજરાપોળના માલિક અને તેને ચલાવનાર વ્યક્તિ સુધી પહોંચવા માટે પ્રયાસ કરી રહી છે.

રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત
રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત (Etv Bharat Gujarat)

ગંભીર પ્રશ્નો અને ભવિષ્યની ચિંતાઓ : આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. શું આવી અજાણી અને ગેરકાયદેસર પાંજરાપોળો રાજ્યમાં ઘણી જગ્યાએ ચાલી રહી છે? શું પશુ કલ્યાણના કાયદાઓનો યોગ્ય અમલ થઈ રહ્યો નથી? પશુઓની સુરક્ષા અને સારસંભાળની જવાબદારી કોની છે ?

રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત
રાધા કૃષ્ણ પાંજરાપોળમાં ગાયોના મોત (Etv Bharat Gujarat)

આ ઘટના ગાયો પ્રત્યે સમાજની ઉદાસીનતા અને સરકારી તંત્રની બેદરકારીને દર્શાવે છે. જો જવાબદારો સામે કડક પગલાં લેવામાં ન આવે તો આવી કરુણ ઘટનાઓનું પુનરાવર્તન થવાની શક્યતા છે. પશુ કલ્યાણ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ અને સરકારે સાથે મળીને આવી ગેરકાયદેસર પાંજરાપોળોને બંધ કરાવવી જોઈએ અને પશુઓની યોગ્ય સારસંભાળ સુનિશ્ચિત કરવી જોઈએ. આ ઘટના માત્ર ગાયોના મૃત્યુનો કિસ્સો નથી, પરંતુ સમાજની દયા અને કરુણાની ભાવનાના મૃત્યુનો પણ કિસ્સો છે.

