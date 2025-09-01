મહેસાણા : કડી તાલુકાના થોળ નજીક આવેલી એક પાંજરાપોળમાં મોટી સંખ્યામાં ગાયોના શંકાસ્પદ મોત થતાં ચકચાર મચી ગઈ છે. આ પાંજરાપોળમાં મહેસાણા મહાનગરપાલિકા દ્વારા પકડવામાં આવેલી રખડતી ગાયો મોકલવામાં આવતી હતી. આ ઘટનાને પગલે મહેસાણા મનપાના ડેપ્યુટી કમિશનર સહિતના અધિકારીઓએ સ્થળની મુલાકાત લીધી હતી, અને સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરી છે. જોકે, આ ઘટનાએ અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે, અને રાજકીય આગેવાનોએ પણ આ મામલે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે.
પાંજરાપોળમાં 18 ગાયોના મોત : મહેસાણા મનપાના ડેપ્યુટી કમિશનર એ.બી. મંડોરીએ આ મામલે જણાવ્યું કે, "અત્યાર સુધીમાં કુલ 18 ગાયોના મોત થયા છે. તેમના પોસ્ટમોર્ટમ (પીએમ) કરાવવામાં આવી રહ્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પાંજરાપોળમાં કાદવ-કીચડની પરિસ્થિતિ હતી. જે ગાયો પકડવામાં આવે છે તે રસ્તા પર પ્લાસ્ટિક અને એઠવાડ જેવી અખાદ્ય વસ્તુઓ ખાતી હોય છે. જ્યારે આવી ગાયોને પાંજરાપોળમાં લાવવામાં આવે છે અને તેમને યોગ્ય ઘાસચારો આપવામાં આવે છે, ત્યારે તેમની પાચનતંત્ર (ડાયજેસ્ટ સિસ્ટમ) બદલાઈ જાય છે. જેના કારણે આવી ઘટનાઓ બને છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, "અત્યારે પાંજરાપોળની બેદરકારી દેખાતી નથી. ગાયોનું મોત ફૂડ ચેન્જ થવાના કારણે થયું હોઈ શકે છે. વિગતવાર રિપોર્ટ આવ્યા બાદ જ સાચી હકીકત સામે આવશે. આ ઘટના છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસમાં નહીં, પરંતુ ચાર-પાંચ દિવસથી ગાયો બીમાર હતી અને તેમના મોત થયા છે. જો રખડતા ઢોર પકડવાની એજન્સીની બેદરકારી હશે તો તેમની સામે પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલમાં, પાંજરાપોળમાંથી ગાયોને અન્ય જગ્યાએ શિફ્ટ કરવામાં આવી છે અને ત્યાંની પરિસ્થિતિ સુધર્યા બાદ જ ગાયોને ત્યાં રાખવી કે નહીં તેનો નિર્ણય લેવાશે."
કોંગ્રેસ પ્રમુખ પાંજરાપોળની મુલાકાતે : આ ઘટનાને પગલે કોંગ્રેસે તંત્રની કામગીરી અને પાંજરાપોળની વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. મહેસાણા જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ બળદેવજી ઠાકોરે પાંજરાપોળની મુલાકાત લીધા બાદ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું કે, "પ્રથમ દૃષ્ટિએ એવું લાગે છે કે ગેરકાયદેસર રીતે ગાયોને પૂરી રાખવામાં આવી છે. આ સંસ્થા ગાયોના વેપાર માટે ચાલતી હોય તેવું લાગે છે અને કતલખાને પણ મોકલાતી હોય તેવી શંકા છે."
ગાયોને ઊભી રહેવા માટે યોગ્ય જગ્યા નથી, માત્ર કાદવ જ છે. ગાયોની સેવા કરવા માટે સંસ્થા બની હોય તો આવી દુર્દશા ન હોય. સંસ્થાના નામે ગાયોનો વેપાર થાય છે અને તેમને વેચી દેવામાં આવે છે. ટ્રસ્ટ દ્વારા ગાયોના નામે વેપાર કરી પાપ કરવામાં આવતું હોય તેવું સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે."
આ સમગ્ર મામલે પશુ નિયમક અધિકારી બી.ડી. અમીને પણ સ્થળ પર પહોંચીને પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. જરૂરી પગલાં લેવાની ખાતરી આપી હતી. ગાયોના મોતનું સાચું કારણ શું છે તે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ બાદ જ જાણી શકાશે.
