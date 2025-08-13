મહેસાણા: ઊંઝામાં ભાઈની હત્યા કરનાર મોટા ભાઈનો પોલીસે કર્યો પર્દાફાશ

મહેસાણા: ઊંઝાના વણાગલા-હાજીપુર રોડ પરથી મળી આવેલી એક યુવકની લાશે સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર જગાવી છે. ઊંઝા પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આ કેસનો ભેદ ઉકેલી લીધો છે. આશ્ચર્યજનક રીતે, આ હત્યામાં મૃતકનો સગો મોટો ભાઈ જ હત્યારો નીકળ્યો, જેનાથી સૌ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા.
ઊંઝાના હાજીપુર-વણાગલા રોડ પર એક ખેતરમાંથી 26 વર્ષીય યુવકની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી આવી હતી, જેનાથી વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ. ઘટનાની જાણ થતાં ઊંઝા પોલીસની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી. શરૂઆતમાં મૃતકની ઓળખ ન થઈ, પરંતુ તપાસ દરમિયાન ખુલ્યું કે મૃતક વણાગલા ગામનો મહેશ ઉર્ફે લતીફ ભગવાનભાઈ ચૌધરી હતો. યુવકના શરીર પર ગંભીર ઇજાઓ જોતાં પોલીસે હત્યાની આશંકા સાથે તપાસ શરૂ કરી.
ઊંઝા પોલીસે આ કેસનો ભેદ ઉકેલવા માટે અલગ-અલગ ટીમો રચી અને ડોગ સ્ક્વૉડ તથા FSLની મદદ લીધી. મૃતકના પરિવારજનો અને નજીકના સંબંધીઓની પૂછપરછ દરમિયાન પોલીસને શંકાસ્પદ વિગતો મળી. પોલીસે મૃતકના મોટા ભાઈ સુહાગ ભગવાનભાઈ ચૌધરી અને તેના મામાના દીકરા ભરત કચરાભાઈ ચૌધરી પર શંકા રાખી. તપાસમાં ખુલ્યું કે ઘટનાના દિવસે સુહાગે હોસ્પિટલમાં શરીર પરની ઇજાઓની સારવાર કરાવી હતી અને ખોટું બહાનું આપ્યું હતું કે આ ઇજાઓ ગાયના હુમલાથી થઈ હતી.
પોલીસની સઘન પૂછપરછમાં સુહાગે આખરે ગુનો કબૂલ્યો. તેણે જણાવ્યું કે રવિવારે રાત્રે મહેશ ઉર્ફે લતીફે તેની માતા પાસે પૈસા માગ્યા હતા, જેના કારણે બોલાચાલી થઈ. આ ઝઘડો એટલો વધ્યો કે સુહાગે ઉશ્કેરાઈને ધારદાર હથિયારથી મહેશ પર હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં મહેશને માથા અને ચહેરા પર ગંભીર ઇજાઓ થઈ, જેના કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું.
હત્યા બાદ, સુહાગે આ ઘટનાને અકસ્માતનું રૂપ આપવા માટે તેના મામાના દીકરા ભરતની મદદ લીધી. બંનેએ મહેશની લાશને કોથળામાં ભરીને વણાગલા-હાજીપુર રોડ પરના ખેતરમાં ફેંકી દીધી.
આ ઘટના બાદ, પોલીસે સુહાગ ભગવાનભાઈ ચૌધરી અને ભરત કચરાભાઈ ચૌધરીની ધરપકડ કરી અને કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી. મૃતકના કાકાની ફરિયાદના આધારે બંને આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવાયા.
આ પણ વાંચો: